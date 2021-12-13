Новости дружбы народов: в Москве пациент-армянин пырнул ножом таджика-стоматолога

Сегодня днём на севере Москвы 60-летний Мурад Оганесян пришёл в стоматологическую клинику и ударил ножом врача. Как удалось выяснить правоохранителям, поножовщиной мужчина решил выразить своё недовольство качеством оказанных услуг.





Инцидент произошёл в Dental Clinik, расположенной в одной из домов в Ясном проезде. Оганесян зашел в клинику, сказал сотруднику в приёмной, что пришёл не по записи, а поговорить с врачом-стоматологом Джамалом Адиловым. Немного посидев на ресепшене и собравшись с силами, он проследовал в рентген-кабинет, где встретил ненавистного стоматолога и без разговоров пырнул того ножом. Мужчина получил глубокое брюшное ранение и был немедленно госпитализирован. Нападавший же не оказал сопротивления и сам сдался полиции.