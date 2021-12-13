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Новости дружбы народов: в Москве пациент-армянин пырнул ножом таджика-стоматолога

Новости дружбы народов: в Москве пациент-армянин пырнул ножом таджика-стоматолога (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 16:05
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   врач   пациент   покушение на убийство   полиция   поножовщина   стоматология   
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Поводом для "кровной мести" стало плохое лечение зубов.

Сегодня днём на севере Москвы 60-летний Мурад Оганесян пришёл в стоматологическую клинику и ударил ножом врача. Как удалось выяснить правоохранителям, поножовщиной мужчина решил выразить своё недовольство качеством оказанных услуг.


Инцидент произошёл в Dental Clinik, расположенной в одной из домов в Ясном проезде. Оганесян зашел в клинику, сказал сотруднику в приёмной, что пришёл не по записи, а поговорить с врачом-стоматологом Джамалом Адиловым. Немного посидев на ресепшене и собравшись с силами, он проследовал в рентген-кабинет, где встретил ненавистного стоматолога и без разговоров пырнул того ножом. Мужчина получил глубокое брюшное ранение и был немедленно госпитализирован. Нападавший же не оказал сопротивления и сам сдался полиции.

Против Оганесяна возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Теперь лечить зубы ему предстоит нескоро. А что касается стоматолога Джамала Адилова, то свой диплом он получил в родном Ташкенте. В общем, эту клинику как к сожалению и многие другие стоит обходить стороной.

UPD: журналисты выяснили, что напавший на стоматолога мужчина довольно известный бизнесмен. Именно его продюсерский центр "Парадиз" выпустил фильм "Сволочи". Правда, Оганесян уже несколько лет как отошёл от дел.

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Метки: Москва   врач   пациент   покушение на убийство   полиция   поножовщина   стоматология   
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25  комментариев
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3k
Горожанин 22 минуты назад
Армянин идет лечить зубы к таджику с узбекским дипломом... Что вообще происходит? Наверное, азербайджанцы с дипломами Нагорного Карабаха в явном недоумении.
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31
zapisduny 4 минуты назад
Странно. По логике должен был пырнуть азербота.
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6k
Ruk 6 минут назад
каждый раз в стоматологии , когда мне ценник озвучивают, хочу взорвать их всех! столько ни когда не заработать
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10k
myymoo 11 минут назад
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36
Drago 22 минуты назад
Автор неуч. Таджик учился в родном Ташкенте. рукалицо
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−5
Никита Казанцев Полчаса назад
Ару апосля отсидки на историческую родину !
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20k
Ego sum qui sum Полчаса назад
мне кажется фигуры этих двух персонажей срочно нужно внести в композицию фонтана

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8k
djinn Полчаса назад
так сказать- проникновенная жалоба.
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5k
ZmeyUA 41 минуту назад
Схватился чуркобес за нож - сразу покушение на убийство! По другому этих любителей овечек не отучишь
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1k
Dorell 41 минуту назад
Пришёл какой-то псих, пырнул врача, а вывод - плохая клиника, обходите стороной. Может и плохая, но как можно судить только по одному 'отзыву', другие пациенты тоже врачем не довольны?
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−22
На хер ЗАПАД! 43 минуты назад
Таджик - СТОМАТОЛОГ???Ух...Не стал бы я обращаться
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3k
Kozlodoev 45 минут назад
Такими темпами нам, гражданам, перекроют кислород не только с огнестрелом, но и карманные ножики признают холодняком (((
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