Новости дружбы народов: в Москве пациент-армянин пырнул ножом таджика-стоматолога

Поводом для "кровной мести" стало плохое лечение зубов.
Сегодня днём на севере Москвы 60-летний Мурад Оганесян пришёл в стоматологическую клинику и ударил ножом врача. Как удалось выяснить правоохранителям, поножовщиной мужчина решил выразить своё недовольство качеством оказанных услуг.
Инцидент произошёл в Dental Clinik, расположенной в одной из домов в Ясном проезде. Оганесян зашел в клинику, сказал сотруднику в приёмной, что пришёл не по записи, а поговорить с врачом-стоматологом Джамалом Адиловым. Немного посидев на ресепшене и собравшись с силами, он проследовал в рентген-кабинет, где встретил ненавистного стоматолога и без разговоров пырнул того ножом. Мужчина получил глубокое брюшное ранение и был немедленно госпитализирован. Нападавший же не оказал сопротивления и сам сдался полиции.
Против Оганесяна возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Теперь лечить зубы ему предстоит нескоро. А что касается стоматолога Джамала Адилова, то свой диплом он получил в родном Ташкенте. В общем, эту клинику
как к сожалению и многие другие стоит обходить стороной.
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UPD: журналисты выяснили, что напавший на стоматолога мужчина довольно известный бизнесмен. Именно его продюсерский центр "Парадиз" выпустил фильм "Сволочи". Правда, Оганесян уже несколько лет как отошёл от дел.
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