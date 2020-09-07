Полицейские начали проверку несанкционированного митинга, устроенного третьеклассниками

Однако, история на этом не закончилась. В пресс-службе регионального главка МВД сообщили порталу «Такие дела» о том, что полицейские опраивают школьников.

«Полиция начала проверку на предмет нарушения административного законодательства, потому что это мероприятие подавалось в СМИ как митинг. Это обычная практика, мы не преследуем цели кого-то наказать. Опрос детей проводился в присутствии социального педагога», — заявили в пресс-службе.



Мама одного из школьников рассказала, что детей опрашивали без присутствия родителей.

«Нашего учителя вызывают к директору, на это время приходит учитель на замену, и полиция вызывает ребенка с уроков», — пояснила она.



