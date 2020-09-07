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Полицейские начали проверку несанкционированного митинга, устроенного третьеклассниками

Полицейские начали проверку несанкционированного митинга, устроенного третьеклассниками (3 фото)

Автор:
07 сентября 2020 12:47
Сообщество : Жить в России
Метки: 3 класс.   дети   интересное   митинг   пикет   полиция   школа   школьники   
1452
3

Да уж, если раньше хулиганам просто устраивали тёмную, то современные дети стали намного учтивей и организуют митинги. Так произошло в Сахалинской школе, где ученики третьего класса устали от агрессии и издевательств своего одноклассника. Разговоры с родителями ни к чему не привели и пришлось искать новое решение проблемы.

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Метки: 3 класс.   дети   интересное   митинг   пикет   полиция   школа   школьники   
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38  комментариев
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4k
Bhaal Час назад
А что полиции то надо? Про Путина же не писали. Или в зародоше душат любые попытки гражданской активности?
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2k
ишты Минуту назад
Полицейские начали проверку несанкционированного митинга, устроенного третьеклассниками
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10k
Sergey_71rus Полчаса назад
Сейчас спички хватит, чтоб полыхнуло... Очень глупое решение. Привлеките родителей школьников ещё, убогие..
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8
Алексей Полчаса назад
Почитал, чего конкретно этот Вася вытворяет. Пацан конечно с выдумкой, но явно не здоров душевно.
-------
"Мальчик демонстрирует детям и взрослым свои половые органы, мочится в классе, в том числе на тетради, матерится, учит одноклассников искать в интернете порно-сайты, бьет детей и учителя, кидается камнями и грязью, хватает и разбрасывает чужие вещи, постоянно срывает уроки... "
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238
Nane First NameLast 37 минут назад
Оооо. Третьеклассников срочно в автозак! Сегодня ты против малолетнего неадеквата, а завтра Путины предашь?

Платные, ваш выход!
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29k
Опаньки 43 минуты назад
про Путина ничего не написано, значит это не митинг, а школьное собрание
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1k
додик Опаньки Полчаса назад
А без ВВ разобраться не?
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29k
Опаньки додик 8 минут назад
на Руси без царя-батюшки никогда ничего не решалось
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5k
Николай 44 минуты назад
В присудствии кого мля они там опрашивают, соц психолога, а это что еще один такой вид довирителя или что опекуна... они там авна объедаются чтоли, или этот Васенька сынок директора...не иначе, ну или как минимум кого то пупа земли который начал океаны двигать за своего шалопая... ой разобрались бы спокойно с этим хулиганом, а то ведь дети применят приписываемую им жестокость и кому то это не понравится, а доведут детей, и родители подключаться, а там и до самосуда не далеко...есть нормы поведения будь добр соблюдай не хочется находись вне общества...
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3k
rutt 58 минут назад
Дети поколения диванных героев пошло в школу))) От*удохать его всем классом за школой, делов-то. Когда "качели" начнутся дружно всем классом в несознанку- знать не знаем, так и было. А лучше родителей этого васеньки проводить вечером. А рыпнется- встречный коллективный иск. Хотя с этого лучше начать, в нынешних реалиях)
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8
Алексей rutt 51 минуту назад
Тут не сказано, кто родители этого васеньки. Очень может статься, что рыпнувшиеся будут потом очень горько об этом сожалеть.
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29k
Опаньки Алексей 46 минут назад
в большинстве случаев Васеньку растит бабушка 80 лет и ее аргумент (вполне имеющий место быть):
"а что я могу с ним сделать,он меня не слушает"
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8
Алексей Опаньки 38 минут назад
Всяко бывает. Но пишут, что у этого Васи мама ему под стать.

----Мать ребенка, по словам родителей, реагирует на претензии и жалобы неадекватно, угрожает, ругается матом, в том числе в общих школьных группах, однажды ударила одну из женщин на детской площадке.---
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176
Тюлень Боевой rutt 8 минут назад
У нас в классе был такой Васенька и поступили как ты написал.Три дня искали виновных даже с тогда ещё милицией,а на 4 день мама Васеньки забрала документы из нашей школы
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24k
Aqueronte Алексей 6 минут назад
Ну и бойся.
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68
............ Час назад
зае.бись! вместо того чтобы ублюдка и его родителей привлечь к ответственности, они кошмарят жертв издевательства! все по канонам как всегда...
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8
Алексей ............ Полчаса назад
А как ты школьника привлечешь к ответственности? Он несовершеннолетний и не достиг минимального возраста.
Родителей да, можно оштрафовать на 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Но тут нюанс в том, что куролесит в школе в учебное время. А значит, ответственность за его поведение несет администрация образовательного учреждения.
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68
............ Алексей Полчаса назад
отчислить его из школы, это делать разрешается, а там пусть его предки нанимают частного педагога или в спец школу для дивиантов, ему там скучно не будет
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8
Алексей ............ 16 минут назад
Отчисление из школы возможно только по основаниям, перечисленным в статье 61 Закона «Об образовании в РФ»:

1. По инициативе обучающегося или его родителей, например при переводе в другую школу.
2. По инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания
3. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию
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6k
Михаил Филиппов ............ Минуту назад
на каком основании то. у нас по конституции имеют право на ... реально обычная школа если и такой вася по прописке - отчислять его некуда. Отвечать перед законом он еще мал а с родителей после большого гемора 500р штрафа
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6k
Михаил Филиппов Алексей Минуту назад
ему нет 15
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655
Kariya Час назад
Кстати, а он успел кого-то в этом году придушить или это были превентивные меры? Еще вопрос как такой проблемный смог в школу попасть, туда ж со справками только, от детсада до психологов.
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360
zu4ara Час назад
надо учить сдачи давать !
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43k
noName Час назад
А в 21 веке,такие методы как колективно дать пзды хулигану не работают?
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69
wr1 noName Час назад
чтобы потом получить наказание?? наказание должен получить хулиган
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52k
Racer777 noName Час назад
К сожалению нет. Как показывает практика, тут же находятся родители и начинают качать права - подают в суд на учителей, директоров школ и так далее... В 20-м веке было намного проще, да.
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29k
Опаньки noName 44 минуты назад
может быть и работают, но Васенькина мама может быть яжемамой и потом в школе местный обком пол года будет кошмарить учителей и руководство
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4k
Алексей noName 3 минуты назад
У нас за то, что один ребенок другого в песочнице песком обсыпал, мамаша обсыпанного написала заявление в полицию. Полиция разбиралась в ссоре двух детей возрастом по 4 года. Не думаю, что полиция была в восторге.
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3k
AlekseiTFS Час назад
Зато детишки умеют побеждать / давать сдачу в плейстейшине и нинтендо.
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24k
Aqueronte Час назад
Взяли бы руки ножки от стульев и отмудохали бы его, крик меньше б было
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22k
Carma Warrior Час назад
Класс терпил. У нас бы его просто отлупили пару раз и он бы угомонился. Сколько помню в каждом классе было по несколько таких Васей... И ничего, никто на митинги не ходил...
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2k
Ухалус Посовиномус Carma Warrior 47 минут назад
А ты сейчас попробуй. Вони не оберешься. Еще и виноватыми назначат и родителей ущерб выплачивать заставят.
Коллективные пздюли остались в старом добром двадцатом веке. Даже темную устраивать опасно, да и нету умельцев.
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22k
Carma Warrior Ухалус Посовиномус 41 минуту назад
Да ладно???? Мде... как же современные дети живут без божественных [мат]*лей?
Мда, слушайте, заставили задуматься. А я наоборот сына учил не боятся дать в пятак, если кто-то будет его обижать. Правда ему в школу через 2 года только.
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4k
Алексей Carma Warrior 2 минуты назад
Да это капец! И педагоги всех прав лишены. Ни с урока выгнать, ни в угол поставить, ничего нельзя.
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1k
Том Сойер Час назад
Да тёмную козлу бы этому сопливому устроили - и всех делов.....
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3k
tamin Час назад
А родители уже по еюлицу разучились давать? А дети сами не?
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