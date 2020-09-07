Полицейские начали проверку несанкционированного митинга, устроенного третьеклассниками

Да уж, если раньше хулиганам просто устраивали тёмную, то современные дети стали намного учтивей и организуют митинги. Так произошло в Сахалинской школе, где ученики третьего класса устали от агрессии и издевательств своего одноклассника. Разговоры с родителями ни к чему не привели и пришлось искать новое решение проблемы.
Дети третьего класса одной из школ Южно-Сахалинска, увидев 1 сентября своего одноклассника, были неприятно удивлены. Васенька (имя изменено) весь прошлый год терроризировал весь класс. Он мог позволить себе ударить, придушить и даже избить своего одноклассника. После выходок мальчика, родители взбунтовались и его перевели на домашнее обучение.
Однако, 1 сентября Васенька снова появился на линейке в окружении класса. Ученики в прямом смысле слова не хотели идти в школу и родителям пришлось найти выход, и устроить митинг прямо во дворе учебного заведения.
Однако, история на этом не закончилась. В пресс-службе регионального главка МВД сообщили порталу «Такие дела» о том, что полицейские опраивают школьников.
«Полиция начала проверку на предмет нарушения административного законодательства, потому что это мероприятие подавалось в СМИ как митинг. Это обычная практика, мы не преследуем цели кого-то наказать. Опрос детей проводился в присутствии социального педагога», — заявили в пресс-службе.
Мама одного из школьников рассказала, что детей опрашивали без присутствия родителей.
«Нашего учителя вызывают к директору, на это время приходит учитель на замену, и полиция вызывает ребенка с уроков», — пояснила она.
Ученики начальной школы устали от агрессии и постоянных стычек с одноклассником, который не давал детям спокойно учиться, и взяли в руки плакаты.
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"Мальчик демонстрирует детям и взрослым свои половые органы, мочится в классе, в том числе на тетради, матерится, учит одноклассников искать в интернете порно-сайты, бьет детей и учителя, кидается камнями и грязью, хватает и разбрасывает чужие вещи, постоянно срывает уроки... "
Платные, ваш выход!
"а что я могу с ним сделать,он меня не слушает"
----Мать ребенка, по словам родителей, реагирует на претензии и жалобы неадекватно, угрожает, ругается матом, в том числе в общих школьных группах, однажды ударила одну из женщин на детской площадке.---
Родителей да, можно оштрафовать на 500 рублей за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Но тут нюанс в том, что куролесит в школе в учебное время. А значит, ответственность за его поведение несет администрация образовательного учреждения.
1. По инициативе обучающегося или его родителей, например при переводе в другую школу.
2. По инициативе школы, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания
3. В случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию
Коллективные пздюли остались в старом добром двадцатом веке. Даже темную устраивать опасно, да и нету умельцев.
Мда, слушайте, заставили задуматься. А я наоборот сына учил не боятся дать в пятак, если кто-то будет его обижать. Правда ему в школу через 2 года только.