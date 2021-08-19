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Молодая мать оговорила супруга, вызвав спецслужбы на несуществующий захват заложников

Молодая мать оговорила супруга, вызвав спецслужбы на несуществующий захват заложников (2 фото)

Автор:
19 августа 2021 13:12
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Москва   газовая служба   заложники   обман   оговорила   полиция   скорая помощь   
1252
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19 августа на пульт московской службы спасения поступил тревожный звонок от женщины, сообщившей, что муж взял в заложники общего ребёнка.

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Метки: Москва   газовая служба   заложники   обман   оговорила   полиция   скорая помощь   
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11  комментариев
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791
Glassy 2 часа назад
А в этот момент где-то умер человек, сгорел дом, взорвался газ и кого-то ограбили. Чем дальше идем, тем глупее окружающие.
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146k
anthrax Полчаса назад
Моя овца как-то вызвала на меня ментов,потому,что я громко телек смотрел.Потом заипалась отписки в райотделе писать.Менты приехали,и недоумевают-"Вы поэтому нас вызвали?" Я говорю-"Не нормальная" И в итоге дура поехала в райотдел,написала объяснительную,получила штрафик,и пришла домой.Я был трезвый,а сказала что пьяный.Менты посмотрели и всё поняли.Больше такой уйнёй заниматься у неё желания нет.
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146k
anthrax 38 минут назад
Это что за штраф? В Беларуси это можно умножать на 20 как минимум.За такой вызов эта шкура с себя последние трусы бы сняла,дура.
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23k
Батончик с маком 47 минут назад
Ещё и штраф будет из кармана мужика. Вряд-ли такая тупорылая овца где-нибудь работает
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25k
Григорий 55 минут назад
А когда это состояние алкогольного опьянения стало незаконным? Человек, что находися в состоянии алкогольного опьянения и потерял человеческй облик - да. На четвереньках, не может говорить, испражнялся на людях...
А в остальном 100% населения бывают в таком состоянии несколько раз в год - корпоративы, Новый Год, дни рождения, поминки, свадьбы. Да мало-ли.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
726
249
Knives22 2 часа назад
"За заведомо ложный вызов специализированных служб женщине может грозить штраф от 1000 до 1500 рублей."
Че за ерунда. А почему не-
УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.
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30k
turyst 2 часа назад
За клевету, срок давать, равный сроку вменяемого преступления.
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942
Ustas Tirex 2 часа назад
В следующий раз она или наркоту подкинет или отравит.Беги мужик,беги...
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342
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
Рыло этой твари сломать, а не штраф в 1.5 рубля.
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