Молодая мать оговорила супруга, вызвав спецслужбы на несуществующий захват заложников

Женщина попросту решила выгнать пьяного мужа и хотела, чтобы спецслужбы ей в этом помогли. Но мужчина вышел из подъезда сам, не дождавшись спасателей. Правоохранители нашли его во дворе дома и доставили для дачи показаний в отдел полиции.



За заведомо ложный вызов специализированных служб женщине может грозить штраф от 1000 до 1500 рублей.