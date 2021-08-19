Молодая мать оговорила супруга, вызвав спецслужбы на несуществующий захват заложников

1252
2
19 августа на пульт московской службы спасения поступил тревожный звонок от женщины, сообщившей, что муж взял в заложники общего ребёнка.
Во время звонка на номер 112 женщина сказала: "В квартире заперся муж, он взял в заложники сына и пустил газ".
В кратчайшие сроки на место происшествия прибыли полиция, пожарные, скорая и аварийная газовая служба. Однако сразу же выяснилось, что информация является выдумкой.
В кратчайшие сроки на место происшествия прибыли полиция, пожарные, скорая и аварийная газовая служба. Однако сразу же выяснилось, что информация является выдумкой.
Женщина попросту решила выгнать пьяного мужа и хотела, чтобы спецслужбы ей в этом помогли. Но мужчина вышел из подъезда сам, не дождавшись спасателей. Правоохранители нашли его во дворе дома и доставили для дачи показаний в отдел полиции.
За заведомо ложный вызов специализированных служб женщине может грозить штраф от 1000 до 1500 рублей.
За заведомо ложный вызов специализированных служб женщине может грозить штраф от 1000 до 1500 рублей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мошенники придумали новую схему с полицейскими и ОПГ
- В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей
- Топ финансовых пирамид современной России
- В столице РФ возбудили первое уголовное дело после приобретения и использования поддельного QR-кода
- Усы, лапы и хвост: россиянин предъявил полиции содержание трусов, вместо документов
24
Понравилось24
Новости партнёров
А в остальном 100% населения бывают в таком состоянии несколько раз в год - корпоративы, Новый Год, дни рождения, поминки, свадьбы. Да мало-ли.
Че за ерунда. А почему не-
УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.