Пранк, который вышел из под контроля: накрашенный Максим стал некрасивой Дашей

Что ты такое? Даша, на самом деле Максим по свидетельству о рождении сделал операцию по смене пола.
Он заявил, что сделал себе грудь и "феминизировал" лицо.
В итоге что-то пошло не так, врач задел лицевые нервы, и в итоге опухшее лицо еще и перекосилось.
Примечательно, что незадолго до операции Матвееву пришла повестка в военкомат. В итоге и танцевать пока все еще сложно, но оно получило справку о том, что начало процесс по смене пола и в армию идти не нужно.
В итоге, увидев результат операции, Корейка расплакалась и начала ныть на камеру, как она обычно это делала, будучи Максимом.
Наивно надеясь, что в интернете она получит теплые слова поддержки и сострадания.
Но суровая реальность вернула новоиспеченную женщину на землю.
Причем друг Даши Корейки, Хилми, попытался ответил хейтерам: «У вас у самих даже денег не хватает на проезд, ур*ды! А мы как хотим, так и живём, носим дорогие шмотки и у нас все шикарно с головой. У меня хотя бы есть люди, которые меня любят и ценят, а вы - никто»
В ответ получил справедливый ответ.
А как вы считаете, зависть это или адекватная реакция пользователей на происходящее?
Источник:
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Что там у англосаксов - фак да ас, у нас же на матерном поэмы писать можно.