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Пранк, который вышел из под контроля: накрашенный Максим стал некрасивой Дашей

Пранк, который вышел из под контроля: накрашенный Максим стал некрасивой Дашей (8 фото)

Автор:
24 ноября 2021 00:33
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Даша Корейка   интересно   новости   операция   трэш   фрик   
1623
8

Что ты такое? Даша, на самом деле Максим по свидетельству о рождении сделал операцию по смене пола.

Он заявил, что сделал себе грудь и "феминизировал" лицо.

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В итоге что-то пошло не так, врач задел лицевые нервы, и в итоге опухшее лицо еще и перекосилось.

Примечательно, что незадолго до операции Матвееву пришла повестка в военкомат. В итоге и танцевать пока все еще сложно, но оно получило справку о том, что начало процесс по смене пола и в армию идти не нужно.

В итоге, увидев результат операции, Корейка расплакалась и начала ныть на камеру, как она обычно это делала, будучи Максимом.


Наивно надеясь, что в интернете она получит теплые слова поддержки и сострадания.

Но суровая реальность вернула новоиспеченную женщину на землю.

Причем друг Даши Корейки, Хилми, попытался ответил хейтерам: «У вас у самих даже денег не хватает на проезд, ур*ды! А мы как хотим, так и живём, носим дорогие шмотки и у нас все шикарно с головой. У меня хотя бы есть люди, которые меня любят и ценят, а вы - никто»

В ответ получил справедливый ответ.

А как вы считаете, зависть это или адекватная реакция пользователей на происходящее?

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Метки: Даша Корейка   интересно   новости   операция   трэш   фрик   
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Core Час назад
Не надо это рекламировать, пожалуйста
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Алексей Маз 14 минут назад
Что (или кто, но это не точно) вообще и что оно тут делает?
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Denissg Полчаса назад
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Хью́берт 41 минуту назад
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Mamin Sibiriak Час назад
Так оно было Матвей или таки Максим?
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Ясный Пень Час назад
Аварийный передвижной крематорий туда ! Срочно !
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9k
Alex Djeff Час назад
Бл*, а ещё говорят, что это не болезнь...
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