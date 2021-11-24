Пранк, который вышел из под контроля: накрашенный Максим стал некрасивой Дашей

В итоге, увидев результат операции, Корейка расплакалась и начала ныть на камеру, как она обычно это делала, будучи Максимом.





Наивно надеясь, что в интернете она получит теплые слова поддержки и сострадания.

Но суровая реальность вернула новоиспеченную женщину на землю.