Диснейлэнд открывает космический ресторан

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Посетители парка "Диснейлэнд" во Флориде открывает космический ресторан Space 220. Он будет располагаться в павильоне, имитирующем космическую станцию, где посетители смогут насладиться изысканной кухней и коктейлями, любуясь видами Земли из космоса.
Тематический парк "Диснейуорлд Эпкот" во Флориде предлагает гостям получить неземной опыт в ресторане "Space 220", который должен открыться в середине сентября. Создатели проекта утверждают, что гости получат настоящий опыт обеда на космической станции. Один из авторов концепции, Зак Риддли, опубликовал на своей странице в инстаграме видеотур по будущему обеденному залу.
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В ролике Зак ведет гостей в ресторан через "космическую станцию", рассказывая, что им предстоит увидеть. "Прежде чем попасть в обеденный зал, нам нужно подняться на 350 километров над Землей в нашем первом в своем роде космическом лифте", - обращается он к потенциальном экскурсантам. Создавая космическую иллюзию, лифт доставляет людей на «Центаврианскую космическую станцию», где расположена панорамная обеденная зона. «Как только мы приедем в нашу главную столовую, у вас будет потрясающий вид на Землю., - говорит Зак. - Мы не можем дождаться, когда вы испытаете это единственное в своем роде гастрономическое приключение».
Посетители ресторана смогут полюбоваться планетой Земля с круглой смотровой площадки или занять место в приватной кабинке у одного из больших окон космической станции на фоне бездонного космоса.
«Space 220 - прекрасное дополнение к парку.: такого аттракциона здесь еще не видели! - говорит один из создателей аттракциона. - Ресторан словно сошел со страниц фантастики: здесь можно получить настоящий космический опыт, основанный на реальной науке и разработанный с участием экспертов мирового уровня".
Меню для нового ресторана разрабатывал шеф-повар Марк Куше, предлагающий фиксированное меню из двух блюд на обед и фиксированное меню из трех блюд на ужин.
«Space 220 - прекрасное дополнение к парку.: такого аттракциона здесь еще не видели! - говорит один из создателей аттракциона. - Ресторан словно сошел со страниц фантастики: здесь можно получить настоящий космический опыт, основанный на реальной науке и разработанный с участием экспертов мирового уровня".
Меню для нового ресторана разрабатывал шеф-повар Марк Куше, предлагающий фиксированное меню из двух блюд на обед и фиксированное меню из трех блюд на ужин.
Кухня нового космического ресторана обещает быть высококачественной и современной. Также гостям будет предложен выбор вин и коктейлей. «Ресторан Space 220 - еще одна важная веха в продолжающейся исторической трансформации, происходящей сейчас в компании, - говорит представитель Disney. - Открытие космической станции и ресторана будет частью празднования 50-летия парков Уолта Диснея».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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