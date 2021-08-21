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Диснейлэнд открывает космический ресторан

Диснейлэнд открывает космический ресторан (7 фото)

Автор:
21 августа 2021 08:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   Диснейлэнд   Фллрида   аттракцион   интересно   космический ресторан   новости   увлекательно   
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Посетители парка "Диснейлэнд" во Флориде открывает космический ресторан Space 220. Он будет располагаться в павильоне, имитирующем космическую станцию, где посетители смогут насладиться изысканной кухней и коктейлями, любуясь видами Земли из космоса.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   Диснейлэнд   Фллрида   аттракцион   интересно   космический ресторан   новости   увлекательно   
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1  комментарий
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parallax 55 минут назад
А невесомость там будет?
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