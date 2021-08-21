Диснейлэнд открывает космический ресторан

В ролике Зак ведет гостей в ресторан через "космическую станцию", рассказывая, что им предстоит увидеть. "Прежде чем попасть в обеденный зал, нам нужно подняться на 350 километров над Землей в нашем первом в своем роде космическом лифте", - обращается он к потенциальном экскурсантам. Создавая космическую иллюзию, лифт доставляет людей на «Центаврианскую космическую станцию», где расположена панорамная обеденная зона. «Как только мы приедем в нашу главную столовую, у вас будет потрясающий вид на Землю., - говорит Зак. - Мы не можем дождаться, когда вы испытаете это единственное в своем роде гастрономическое приключение».