Ученые восстановили лица древних египтян по ДНК

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Лица трех египетских мумий были реконструированы на основе их ДНК. Трое мужчин жили 2797 лет назад в городе к югу от Каира. Впервые подобный метод был использован для анализа ДНК столь древних останков. Как оказалось, древние египтяне генетически ближе к современным европейцам, чем к современным жителям Египта.
Лица трех древних египетских мужчин, живших около 2500 лет назад, были реконструированы с использованием генетических данных, извлеченных из их мумифицированных останков. Впервые подобный метод был использован на ДНК человека столь древнего возраста.
Три мумии прибыли из Абусира эль-Мелека, древнего города в пойме к югу от Каира. По оценкам ученых, мужчины были похоронены между 780 г. до н.э. и 5 г. н.э.
Их ДНК были впервые секвенированы в 2017 году учеными Института истории человечества имени Макса Планка в Тюбингене, Германия. Эта реконструкция генома позволила исследователям Parabon NanoLabs, компании, занимающейся технологиями ДНК, базирующейся в американском штате Вирджиния, создать трехмерные модели лиц мумий с помощью процесса, известного как криминалистическое фенотипирование ДНК. В ходе данного процесса генетический анализ используется для выяснения генетического происхождения, цвета глаз, цвета волос, цвета кожи, наличия веснушек и формы лица у людей любого этнического происхождения.
Три мумии прибыли из Абусира эль-Мелека, древнего города в пойме к югу от Каира. По оценкам ученых, мужчины были похоронены между 780 г. до н.э. и 5 г. н.э.
Их ДНК были впервые секвенированы в 2017 году учеными Института истории человечества имени Макса Планка в Тюбингене, Германия. Эта реконструкция генома позволила исследователям Parabon NanoLabs, компании, занимающейся технологиями ДНК, базирующейся в американском штате Вирджиния, создать трехмерные модели лиц мумий с помощью процесса, известного как криминалистическое фенотипирование ДНК. В ходе данного процесса генетический анализ используется для выяснения генетического происхождения, цвета глаз, цвета волос, цвета кожи, наличия веснушек и формы лица у людей любого этнического происхождения.
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Тест не дает 100%-й точности, предупреждают ученые. Он, к примеру, может сказать, что у человека зеленые глаза с 61-процентной уверенностью, зеленые или синие с 79-процентной уверенностью, и что у него определенно нет карих глаз с 99-процентной уверенностью. Основываясь на происхождении и других маркерах, тест также создает вероятную форму лица. На основе всей этой информации он строит электронную трехмерную модель, сгенерированную компьютером. Эта технология также используется для анализа версий по уголовным делам,например, для помощи в идентификации останков. «Это первый раз, когда комплексное фенотипирование ДНК было выполнено на ДНК человека столь древнего возраста», - говорится в заявлении Parabon NanoLabs.
Эксперты фирмы обнаружили, что у трех египтян, которые принадлежали к древней общине Нила и, по оценкам, жили от 2023 до 2797 лет назад, была светло-коричневая кожа, темные глаза и волосы.
Интересно, что их генетический состав был ближе к генетическому составу современных людей из Средиземноморья или Ближнего Востока, чем к современным египтянам, говорится в сообщении компании. Исследователи также создали 3D-модели черт лица мумий и использовали тепловые карты, чтобы выделить различия между трио и уточнить детали лица каждого человека. С учетом этих различий были созданы модельные лица, которые были объединены с прогнозами пигментации, что позволило судебно-медицинскому эксперту создать композитные изображения вероятной внешности людей в возрасте около 25 лет.
«Приятно видеть, как секвенирование генома и передовая биоинформатика могут быть применены к образцам древней ДНК, - заявила д-р Эллен Грейтак, директор Parabon по биоинформатике. - Эти методы революционизируют анализ древней ДНК».
Интересно, что их генетический состав был ближе к генетическому составу современных людей из Средиземноморья или Ближнего Востока, чем к современным египтянам, говорится в сообщении компании. Исследователи также создали 3D-модели черт лица мумий и использовали тепловые карты, чтобы выделить различия между трио и уточнить детали лица каждого человека. С учетом этих различий были созданы модельные лица, которые были объединены с прогнозами пигментации, что позволило судебно-медицинскому эксперту создать композитные изображения вероятной внешности людей в возрасте около 25 лет.
«Приятно видеть, как секвенирование генома и передовая биоинформатика могут быть применены к образцам древней ДНК, - заявила д-р Эллен Грейтак, директор Parabon по биоинформатике. - Эти методы революционизируют анализ древней ДНК».
Все три мумии были найдены на археологических раскопках древнего города на реке Нил, который был заселен с 3250 г. до н.э. до 700 г. н.э. Трио было среди 151 найденной мумии, похороны которых, по оценкам ученых, произошли между 1380 г. до н.э. и 425 г. н.э. ДНК всех останков были секвенированы экспертами Института истории человечества им. Макса Планка в Тюбингене. Исследователям удалось извлечь точные полногеномные данные ДНК трех древнеегипетских мумий и пригодные для использования сегменты ДНК еще 90. Впервые ученые сумели извлечь полногеномные образцы из мумифицированных останков.
Команда сравнила древнюю египетскую ДНК с образцами генома современных египтян, чтобы проанализировать различия в генетическом составе. Они обнаружили, что древние египтяне были наиболее тесно связаны с древним населением Леванта (современная Турция, Сирия, Иордания, Израиль и Ливан), а также с неолитическим населением с Анатолийского полуострова и Европы.
Команда сравнила древнюю египетскую ДНК с образцами генома современных египтян, чтобы проанализировать различия в генетическом составе. Они обнаружили, что древние египтяне были наиболее тесно связаны с древним населением Леванта (современная Турция, Сирия, Иордания, Израиль и Ливан), а также с неолитическим населением с Анатолийского полуострова и Европы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Ясен пень, сейчас там арабы (семиты)... Никакого отношения к тем египтянам арабы и не могут иметь...
Возможно даже древние цыгане