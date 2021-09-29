Ученые восстановили лица древних египтян по ДНК

Эксперты фирмы обнаружили, что у трех египтян, которые принадлежали к древней общине Нила и, по оценкам, жили от 2023 до 2797 лет назад, была светло-коричневая кожа, темные глаза и волосы.

Интересно, что их генетический состав был ближе к генетическому составу современных людей из Средиземноморья или Ближнего Востока, чем к современным египтянам, говорится в сообщении компании. Исследователи также создали 3D-модели черт лица мумий и использовали тепловые карты, чтобы выделить различия между трио и уточнить детали лица каждого человека. С учетом этих различий были созданы модельные лица, которые были объединены с прогнозами пигментации, что позволило судебно-медицинскому эксперту создать композитные изображения вероятной внешности людей в возрасте около 25 лет.

«Приятно видеть, как секвенирование генома и передовая биоинформатика могут быть применены к образцам древней ДНК, - заявила д-р Эллен Грейтак, директор Parabon по биоинформатике. - Эти методы революционизируют анализ древней ДНК».