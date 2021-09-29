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Ученые восстановили лица древних египтян по ДНК

Ученые восстановили лица древних египтян по ДНК (5 фото)

Автор:
29 сентября 2021 15:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   древние лица   интересно   исследование ДНК   мумии   наука   новости   открытие   
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Лица трех египетских мумий были реконструированы на основе их ДНК. Трое мужчин жили 2797 лет назад в городе к югу от Каира. Впервые подобный метод был использован для анализа ДНК столь древних останков. Как оказалось, древние египтяне генетически ближе к современным европейцам, чем к современным жителям Египта.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   древние лица   интересно   исследование ДНК   мумии   наука   новости   открытие   
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6k
Shade116 2 часа назад
По середине Вася мой сосед
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9k
Lev Asriev 17 минут назад
Воссоздание внешнего вида по ДНК, да даже и по черепу, это как фотографии туманностей за сотни световых лет. Красиво, но к реальности отношение не имеет. Внешний вид лица формирует множество факторов, мимические, жевательные мышцы, качество зрения, состояние зубов, образ жизни и много еще чего. Так что, эти картинки-всего лишь способ привлечь внимание и реклама.
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28k
LEPA Полчаса назад
У меня после первой поездки в Египет сразу пропали все сомнения в том,что египтян там не живёт от слова совсем. А этот пост дал ещё и научное обоснование моей уверенности.
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15k
Corvus Corax 58 минут назад
"древние египтяне генетически ближе к современным европейцам, чем к современным жителям Египта"
Ясен пень, сейчас там арабы (семиты)... Никакого отношения к тем египтянам арабы и не могут иметь...
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4k
Дмитрий Григорьев 2 часа назад
Похожи на лица с Фаюмских портретов.
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Может это древние туристы или гастарбайтеры или мигранты.
Возможно даже древние цыгане
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26k
winergy2012 2 часа назад
Чтобы определить черножопость понадобилась экспертиза днк?
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1k
Mowgley 2 часа назад
Вот вам египтянин


Ссылка youtube.com
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