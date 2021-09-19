Такому кораблю океан маловат!

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В сети появилось видео нового, самого большого в мире круизного судна Wonder of the Seas ("Чудо морей"). На кадрах видно, как корабль буксируют с верфи Шантьер де л'Атлантик во Франции. Как сообщается, в ходе 40 с лишним испытаний судно преодолело более 2500 километров и готово к штатному выходу в море.
В сети появилось видео, в котором крупнейшее в мире круизное судно - Royal Caribbean's Wonder of the Seas - завершает ходовые испытания. Уже объявлено, что гигант длиной 362 метра дебютирует в США и Европе в следующем году. Судно отплывет из родной гавани в Форт-Лодердейле на Карибские острова 4 марта 2022 года, после чего отправиться в Барселону и Рим, чтобы начать летние каникулы в мае.
На кадрах морских испытаний видно, как корабль буксируют с верфи Шантьер де л'Атлантик в Сен-Назере, Франция, где оно было построено, после чего оно проходит испытания в открытом море.
На кадрах морских испытаний видно, как корабль буксируют с верфи Шантьер де л'Атлантик в Сен-Назере, Франция, где оно было построено, после чего оно проходит испытания в открытом море.
За четыре дня корабль преодолел 1550 морских миль - примерно половину расстояния от Лондона до Нью-Йорка, - а его двигатели были «доведены до предела тягового усилия», достигнув скорости в 24 узла (43 километра в час). Было завершено более 40 морских приемочных испытаний, а также «множество проверок».
Около 500 человек приняли участие в испытаниях, завершение которых стало важной вехой для Wonder of the Seas, пятого корабля Royal Caribbean класса Oasis. В мае следующего года Wonder of the Seas отправится в Средиземное море, в семидневный круиз из Барселоны и Рима на Пальма-де-Майорка и Капри, Италия.
Новый корабль задает новые стандарты роскоши, обещает копания Royal Carribean - такие, как каюты класса "люкс" с террасой для принятия солнечных ванн, с небольшим бассейном, баром и множеством шезлонгов. Там же есть консольный бар у бассейна под названием The Vue и интерактивная детская игровая площадка под открытым небом с захватывающими видами.
Пассажиров ждут The Ultimate Abyss, самая высокая водная горка в море, Центральный парк - целый квартал внутри корабля, целиком засаженный настоящими растениями, и яркая атмосфера Карибского бассейна на палубе.
"Новаторский корабль приглашает искателей приключений всех возрастов переосмыслить, исследовать и освежить воспоминания!" - говорится в материалах компании.
Майкл Бейли, президент и главный исполнительный директор Royal Caribbean International, заявил: «Набирает обороты количество бронирований, и на этом фоне возвращение наших судов в США и Европу имеет большое значение. Уже половина нашего флота снова отправляется в плавание, и мы воодушевлены тем, что происходит. Эти регионы могут принять совершенно новый инновационный корабль, такой как Wonder of the Seas".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Wonders of the Seas ynews интересно корабль круизное судно новости самое большое чудо техники
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звонок в дверь, она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния
восклицает:
Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил!
Разверзаются небеса и господь говорит:
Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды.
Она говорит:
Хорошо.
Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается
по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она
неожиданно выигрывает путевку в морской круиз.
Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном
лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике корабль тонет. Она
опять в порыве отчаяния восклицает:
Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
Да я вас, БЛ**ЕЙ, на этот корабль три года собирал
Было видио .. не нашёл просто описание есть:
="Разработчики - австрийская компания PALFINGER MARINE, выигравшая конкурс на строительсво и поставку спасательного оборудования для круизных судов.
Длина шлюпки - 15,5 метра.
Ширина - 5,5 метра.
Пассажировместимость - 440 человек.
Шлюпка двухэтажная, для удобства заполнения сразу с двух палуб."
и есть ещё и надувные плоты закрытые, и капсулы надувные, они не снаружи висят. Надуваются и сбрасываются в вводу быстро. Короче сейчас всё продуманно, перепроверенно - колосальные деньги по искам в случае чего.
Оно может путешествовать с постоянной скоростью около 40 миль в час.
Ну ладно.
Хотя, может, имелось ввиду 40км\ч, но тоже н похоже на истину, т.к. слишком близко к пределу, долго не выдержат движки
Ну ладно, на яхте или лодке гонять по океану.
Но бухать в каюте, а вокруг тысячи людей, таких же дибилов?
Чем на берегу не бухается?
"Оно может путешествовать с постоянной скоростью около 40 МИЛЬ в час" - ?
Тогда точно будет звезда морей! Нептуну на потеху.
Не дай Бог..
Это просто реклама очередного плавучего борделя, практически ничем не отличающегося от кучи других точно таких же.