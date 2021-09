Такому кораблю океан маловат!

Около 500 человек приняли участие в испытаниях, завершение которых стало важной вехой для Wonder of the Seas, пятого корабля Royal Caribbean класса Oasis. В мае следующего года Wonder of the Seas отправится в Средиземное море, в семидневный круиз из Барселоны и Рима на Пальма-де-Майорка и Капри, Италия.