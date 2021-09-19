Такому кораблю океан маловат!

В сети появилось видео, в котором крупнейшее в мире круизное судно - Royal Caribbean's Wonder of the Seas - завершает ходовые испытания. Уже объявлено, что гигант длиной 362 метра дебютирует в США и Европе в следующем году. Судно отплывет из родной гавани в Форт-Лодердейле на Карибские острова 4 марта 2022 года, после чего отправиться в Барселону и Рим, чтобы начать летние каникулы в мае. На кадрах морских испытаний видно, как корабль буксируют с верфи Шантьер де л'Атлантик в Сен-Назере, Франция, где оно было построено, после чего оно проходит испытания в открытом море.

2021-09-19T08:30:26+03:00