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Такому кораблю океан маловат!

Такому кораблю океан маловат! (8 фото + 1 видео)

Автор:
19 сентября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Wonders of the Seas   ynews   интересно   корабль   круизное судно   новости   самое большое   чудо техники   
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В сети появилось видео нового, самого большого в мире круизного судна Wonder of the Seas ("Чудо морей"). На кадрах видно, как корабль буксируют с верфи Шантьер де л'Атлантик во Франции. Как сообщается, в ходе 40 с лишним испытаний судно преодолело более 2500 километров и готово к штатному выходу в море.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Wonders of the Seas   ynews   интересно   корабль   круизное судно   новости   самое большое   чудо техники   
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46  комментариев
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2k
DENIS-KA 3 часа назад
Женщина лежит в постели с любовником. Вдруг раздается
звонок в дверь, она понимает, что пришел муж и в порыве отчаяния
восклицает:
Господи, сделай так, чтобы он ничего не заметил!
Разверзаются небеса и господь говорит:
Хорошо, я так сделаю, но ты умрешь от воды.
Она говорит:
Хорошо.
Проходит год, два года. Женщина не купается, моется только под душем, старается
по возможности любыми путями избегать воды. Проходит 3 года, она
неожиданно выигрывает путевку в морской круиз.
Посомневалась-посомневалась, и решила поехать. Плывет она на шикарном
лайнере, вдруг ночью начинается шторм, все в панике корабль тонет. Она
опять в порыве отчаяния восклицает:
Господи, ну ты же не можешь из-за меня одной потопить весь корабль!
Разверзаются небеса и господь говорит:
Да я вас, БЛ**ЕЙ, на этот корабль три года собирал
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315
Alexander Woyz 8 минут назад
про пандемию все забыли уже?
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2k
Директор свежего воздуха 22 минуты назад
Большой шкаф громко падает. Скотину за руль только не пускайте
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2
MidMaster 23 минуты назад
Хорошо, когда нечего освежить в памяти и данное судно кроме как недопонимания от консервного вида отдыха не вызывает
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9k
ALFIE 52 минуты назад
только я заметил всего 9 спасательных шлюпок-лодок по каждому борту?)))))))) "опять 25"? ну вы поняли ;)
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380
Botanik Vulgaris ALFIE Полчаса назад
Эти "шлюпки-лодки" сами как маленький кораблик, пассажиров на 440 и в два этажа :)
Было видио .. не нашёл просто описание есть:
="Разработчики - австрийская компания PALFINGER MARINE, выигравшая конкурс на строительсво и поставку спасательного оборудования для круизных судов.

Длина шлюпки - 15,5 метра.
Ширина - 5,5 метра.
Пассажировместимость - 440 человек.
Шлюпка двухэтажная, для удобства заполнения сразу с двух палуб."

и есть ещё и надувные плоты закрытые, и капсулы надувные, они не снаружи висят. Надуваются и сбрасываются в вводу быстро. Короче сейчас всё продуманно, перепроверенно - колосальные деньги по искам в случае чего.
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10k
Кыся Час назад
40 миль в час? А не дохрена ли? Это не моторка.
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417
antonnesterov Час назад
А рыбачить можно?)
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1k
Краснодар Час назад
Почем же билеты на семидневный круиз? 2300 членов экипажа на 7000 пассажиров, амортизация судна, и наверно дикая стоимость обслуживания такой махины.
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113
Ashot Galkin Краснодар 39 минут назад
от 1500 евро за неделю
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1k
Chris Taylor Час назад
а его двигатели были «доведены до предела тягового усилия», достигнув скорости в 24 узла (43 километра в час)
Оно может путешествовать с постоянной скоростью около 40 миль в час.
Ну ладно.
Хотя, может, имелось ввиду 40км\ч, но тоже н похоже на истину, т.к. слишком близко к пределу, долго не выдержат движки
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12k
Великий Кормчий Час назад
Вообще не понимаю смысла такого отдыха...
Ну ладно, на яхте или лодке гонять по океану.
Но бухать в каюте, а вокруг тысячи людей, таких же дибилов?
Чем на берегу не бухается?
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113
Ashot Galkin Великий Кормчий 38 минут назад
чтобы не понять такой отдых, нужно сначала его испробывать, а у тебя денег нет
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5k
shelezyaka Час назад
"Такому кораблю океан маловат!" - поэтому это морское судно, МОРСКОЕ, автор
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Хотят отметить 110-летие гибели титаника! Крабикам нужен новый дом.
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790
Богдановладелец 2 часа назад
"...его двигатели были «доведены до предела тягового усилия», достигнув скорости в 24 узла (43 километра в час)..."
"Оно может путешествовать с постоянной скоростью около 40 МИЛЬ в час" - ?
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52k
parallax 2 часа назад
Мало людям человейников на земле, уже и по моря хотят плавать как сельди в бочке.
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7k
Mauritanien 2 часа назад
Термин корабль близок по значению к понятию судна, но не равнозначен ему. Судно более широкое понятие. Так, гребную лодку, водный велосипед или доску для сёрфинга нельзя назвать кораблём, однако они являются судами. Кораблями обычно называются только достаточно большие суда военного назначения или парусные суда с определённым видом оснастки. Кораблями принято считать все суда, несущие на себе военно-морской флаг, независимо от их размера. Пример: корабли (в том числе мониторы) Днепровской, Дунайской, Амурской и Пинской военных флотилий. Кроме уникального собственного названия, корабли, как правило, имеют государство флага, порт приписки и классификационное общество.
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4k
Василий 2 часа назад
Большому кораблю - большая торпеда!
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3k
Roman Doberman 2 часа назад
Сколько практиков в комментариях, ну-ну...
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3k
Сергей 2 часа назад
Океана мало?? Где то я уже слышал подобные заявления..Никто не боится судьбу прогневать?? Океан проглотит, и не заметит.
Тогда точно будет звезда морей! Нептуну на потеху.
Не дай Бог..
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261
Тварь 2 часа назад
Большому кораблю большое кораблекрушение. Главное, чтобы спасательных шлюпок хватило.
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1k
василий Л 3 часа назад
КОВИДный госпиталь с красной зоной там тоже есть?
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10k
K7OO 3 часа назад
Да, впечатляет, аж целых 362 м в длину! До него самым крупным лайнером был "Oasis of the Seas", имел каких-то жалких 361 м в длину и вмещал всего лишь 6880 пассажиров. Огромный прогресс.
Это просто реклама очередного плавучего борделя, практически ничем не отличающегося от кучи других точно таких же.
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