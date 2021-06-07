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В Гонконге продали самое дорогое парковочное место в мире

В Гонконге продали самое дорогое парковочное место в мире (3 фото)

Автор:
07 июня 2021 12:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   богато   гонконг   дорого   интересно   новости   парковка   сладкая жизнь   
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В Гонконге, в жилом комплексе класса "люкс" "Маунт Николсон", продано самое дорогое в мире парковочное место. Площадка в 12,5 квадратных метров на домовой стоянке обошлась новому владельцу в $1,3 миллиона долларов, или в $74 350 (6 миллионов рублей) за квадратный метр. Общая стоимость парковочного места в рублях - около 95 миллионов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   богато   гонконг   дорого   интересно   новости   парковка   сладкая жизнь   
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7  комментариев
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59
TORNADO 4 часа назад
Я думаю, что могли смело и за 1,5 продавать.
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1k
веселый просто Час назад
Жаль не успел. У меня как раз лишние 1,3 ляма
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7k
vit Час назад
>> Им нужно место для парковки, а не деньги.
Очень хорошее высказывание. Если люди могут себе позволить избавиться от геморроя с парковкой в Гонконге за энную сумму, то почему бы и нет?
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2k
Максим 2 часа назад
Нормально в целом, если в ипотеку на три-четыре поколения без пенсии.
Я как раз подумываю о новой Камри, не ставить же ласточку на улице!
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2k
Дрочер Полоумный 3 часа назад
А там солярис припаркован
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347
Будьте крепенькими и здоровенькими! 4 часа назад
"Рыночный" апофеоз \_(ツ)_/
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14k
KOSTELLO 4 часа назад
"А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?"

Я думаю, что дороговато
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