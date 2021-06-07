В Гонконге продали самое дорогое парковочное место в мире

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В Гонконге, в жилом комплексе класса "люкс" "Маунт Николсон", продано самое дорогое в мире парковочное место. Площадка в 12,5 квадратных метров на домовой стоянке обошлась новому владельцу в $1,3 миллиона долларов, или в $74 350 (6 миллионов рублей) за квадратный метр. Общая стоимость парковочного места в рублях - около 95 миллионов.
Парковочное место в роскошном жиломкомплексе в Гонконге было продано за $1,3 миллиона долларов (95 миллионов рублей). Комплекс "Маунт Николсон" находится в престижном районе Гонконга Пик. Окна жилых корпусков комплекса выходят на гавань Виктория. Уже несколько лет он известен как самый дорогой жилой комплекс в Азии.
Цена квадратного метра парковочного места площадью 12,5 квадратных метров составила $74 350 долларов. Уильям Лау, который является директором по продажам застройщика Centaline Property Agency, заявил, что цена за парковочное место ничтожно мала по сравнению с ценой квартиры. адельцы не думают о деньгах, - говорит Лау. - Им нужно место для парковки, а не деньги. Они купили жилье для собственного использования, а не в качестве инвестиции".
Комплекс "Маунт Николсон" получил звание "самого дорогого жилья в Азии" в 2017 году , когда две квартиры здесь были проданы одному и тому же покупателю за $149 миллионов.
Как сообщает пресса, цена парковки в "Маунт Никлсон" побила предыдущий рекорд для самой дорогой парковки в мире. Он был установлен здесь же, в Гонконге, в 2019 году, когда отсек был продан за более чем $979000 долларов (около 75 миллионов рублей). Это было парковочное место в подвале одного из гонконгских73-этажных небоскребов
Цена квадратного метра парковочного места площадью 12,5 квадратных метров составила $74 350 долларов. Уильям Лау, который является директором по продажам застройщика Centaline Property Agency, заявил, что цена за парковочное место ничтожно мала по сравнению с ценой квартиры. адельцы не думают о деньгах, - говорит Лау. - Им нужно место для парковки, а не деньги. Они купили жилье для собственного использования, а не в качестве инвестиции".
Комплекс "Маунт Николсон" получил звание "самого дорогого жилья в Азии" в 2017 году , когда две квартиры здесь были проданы одному и тому же покупателю за $149 миллионов.
Как сообщает пресса, цена парковки в "Маунт Никлсон" побила предыдущий рекорд для самой дорогой парковки в мире. Он был установлен здесь же, в Гонконге, в 2019 году, когда отсек был продан за более чем $979000 долларов (около 75 миллионов рублей). Это было парковочное место в подвале одного из гонконгских73-этажных небоскребов
Престижный район Пик славится своими высокими ценами. Так, в мае текущего года дом в этом районе был арендован за $206 000 (15 миллионов рублей) в месяц, или около $2,5 миллионов в год .Это был дом с пятью спальнями, частным лифтом и собственным садом.
Согласно исследованию Worldwide Cost of Living ("Стоимость жизни в разных странах мира"), проведенному в 2020 году, Гонконг оказался в одном ряду с Парижем и Цюрихом как самый дорогой город планеты.
Согласно исследованию Worldwide Cost of Living ("Стоимость жизни в разных странах мира"), проведенному в 2020 году, Гонконг оказался в одном ряду с Парижем и Цюрихом как самый дорогой город планеты.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Очень хорошее высказывание. Если люди могут себе позволить избавиться от геморроя с парковкой в Гонконге за энную сумму, то почему бы и нет?
Я как раз подумываю о новой Камри, не ставить же ласточку на улице!
Я думаю, что дороговато