В Гонконге продали самое дорогое парковочное место в мире

Парковочное место в роскошном жиломкомплексе в Гонконге было продано за $1,3 миллиона долларов (95 миллионов рублей). Комплекс "Маунт Николсон" находится в престижном районе Гонконга Пик. Окна жилых корпусков комплекса выходят на гавань Виктория. Уже несколько лет он известен как самый дорогой жилой комплекс в Азии.

Цена квадратного метра парковочного места площадью 12,5 квадратных метров составила $74 350 долларов. Уильям Лау, который является директором по продажам застройщика Centaline Property Agency, заявил, что цена за парковочное место ничтожно мала по сравнению с ценой квартиры. адельцы не думают о деньгах, - говорит Лау. - Им нужно место для парковки, а не деньги. Они купили жилье для собственного использования, а не в качестве инвестиции".

Комплекс "Маунт Николсон" получил звание "самого дорогого жилья в Азии" в 2017 году , когда две квартиры здесь были проданы одному и тому же покупателю за $149 миллионов.

Как сообщает пресса, цена парковки в "Маунт Никлсон" побила предыдущий рекорд для самой дорогой парковки в мире. Он был установлен здесь же, в Гонконге, в 2019 году, когда отсек был продан за более чем $979000 долларов (около 75 миллионов рублей). Это было парковочное место в подвале одного из гонконгских73-этажных небоскребов