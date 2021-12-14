Любопытные штуки, о предназначении которых им смогли рассказать только в Интернете

Любопытным тяжело живётся, ведь им всё время интересует то одно, то другое. Но особенно нелегко им приходится тогда, когда они натыкаются на что-нибудь интересное, но никак не могут найти ответ, что это такое и для чего это нужно. Казалось бы, поисковик в помощь, но даже самые умные системы не всегда могут найти ответ. И тут на выручку приходят знатоки из интернета.
Вопрос: «Кисть с большим количеством кистей вместо щетины!»
Ответ: «Это мультикисть для одновременного рисования параллельных линий»
Вопрос: «Маленькая башенка из грязи, которая появилась за последние несколько дней рядом с моей кроватью. Пару дней назад я заметил крошечную кучку грязи, и за несколько дней она превратилась в идеальную 12-15-сантиметровую хрупкую башенку из грязи. Я живу в Кении, если это поможет»
Ответ: «Похоже на следы жизнедеятельности термитов. Посмотрите ближайшую деревянную конструкцию, есть ли там нечто похожее».
Автор фото: «Это так! Что мне с ними делать? Просто раздавить?». Пользователи ответили, что не стоит таким образом беспокоить насекомых, а лучше как можно скорее вызывать дезинсектора.
Вопрос: «Нашла среди туалетных принадлежностей в корзине подарков на свадьбу. Немного больше монеты и очень лёгкое. Сделано из пластика. Углубления выглядят так, будто они сделаны специально для пальцев»
Ответ: «Это точилка для маникюрных ножниц»
Вопрос: «Что это растет на крышке урны с прахом? Я убирала это несколько месяцев назад, но оно снова выросло на урне в том же месте»
Ответ: «Это минеральный высол».
Высол — это когда соли из породы начинают выщелачиваться наружу. В данном случае высол происходит из самой урны.
Вопрос: «Какая-то геометрическая подставка, форму которой можно менять. Складывается сама в себя»
Ответ: «Это держатель для кофейного фильтра»
Вопрос: «Деревянная миска ручной работы, для хранения чего она нужна?»
Ответ: «Это миска для орехов, в центре которой должны стоять щипцы для колки и металлические заострённые ковырялки, чтобы выковыривать ими орехи из скорлупы»
Вопрос: «Что это за набор одинаковых плоских деревянных фигур, найденный в старой коробке с елочными игрушками? Я могу соединить вместе несколько штук, но на самом деле они не защёлкиваются друг в друга. Всего их 10»
Ответ: «Это деревянные "катушки" для хранения и организации лент, шнуров, гирлянд и т.д. Сначала вы наматываете с одной стороны, потом с другой, чтобы ленты не запутывались»
Вопрос: «Этот желтоватый шланг, висящий перед входной и задней дверями на сайте продажи недвижимости в Портленде, штат Орегон»
Ответ: «Это уличный светильник»
Вопрос: «Для чего предназначена эта кухонная раковина? И как она называется?»
Ответ: «Многоцелевая мойка старого образца, которые были распространены в Норвегии в 70-х годах. В новых домах их больше не используют. Их использовали для опорожнения вёдер, чистки и мытья продуктов или рыбы, купания младенцев и т.д.»
Вопрос: «Металлическая штука, которую можно открыть, и на ней есть кнопка»
Ответ: «Это электроластик на батарейках»
Ластик крепился к носику устройства, а после нажатия кнопки начинал вращаться вокруг оси. Как сообщается, такими ластиками очень удобно было пользоваться во время черчения 📐
Вопрос: «Лицо из непрозрачного стекла с чешуйчатой структурой, слишком узкое, чтобы быть маской»
Ответ: «Это часть лампы, которая при включённом свете выглядит жутковато»
Вопрос: «Что это выросло на моем старом пластилине для детей?!»
Ответ: «Это кристаллы соли. Когда пластилин высыхает, содержащаяся в нем соль может выходить наружу и образовать такие маленькие "наросты". Ничего опасного».
Вопрос: «Грузовик с прозрачными стенками и задней дверью. Для чего он нужен?»
Ответ: «Часто такие грузовики используются для рекламы. Внутри устанавливают инсталляцию, а затем они просто ездят по городу. 100%-но бросается в глаза».
Как сообщается, в Лас-Вегасе в таких грузовиках устанавливают шесты, чтобы на них танцевали дамы. Один из пользователей рассказал, что видел как такие грузовики использовала компания ИКЕА, обставляя их изнутри своей мебелью
Вопрос: «Что это за инструмент с пружиной внутри (её видно, когда откручиваешь верхнюю часть) и несколькими битами (вероятно) в основании? Основание вращается и имеет небольшое отверстие для извлечения бит. Какова цель этого инструмента?»
Ответ: «Это ручная дрель. Приставляете сверло к дереву, и, когда вы нажимаете на ручку, оно начинает сверлить»
Вопрос: «Небольшой металлический предмет с резиновыми кольцами, найденный в винном наборе»
Ответ: «Это пробка от насадки для разлива вина»
Вопрос: «Странный пластиковый предмет, найденный в коробке с дынями, которую поставщик привез к нам на рынок. Время от времени мигает красным светом. Я нашёл бренд в Интернете, но так до сих пор и не понял, для чего это нужно»
Ответ: «Такие устройства используют компании для контроля логистических компаний, чтобы убедиться, что они соблюдают условия контрактов. Оно передаёт данные в реальном времени, регистрируя температуру, влажность и местоположение груза».
Источник:
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Прям под мой рост