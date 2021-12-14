Любопытные штуки, о предназначении которых им смогли рассказать только в Интернете

Ответ: «Похоже на следы жизнедеятельности термитов. Посмотрите ближайшую деревянную конструкцию, есть ли там нечто похожее».

Автор фото: «Это так! Что мне с ними делать? Просто раздавить?». Пользователи ответили, что не стоит таким образом беспокоить насекомых, а лучше как можно скорее вызывать дезинсектора.

Вопрос: «Нашла среди туалетных принадлежностей в корзине подарков на свадьбу. Немного больше монеты и очень лёгкое. Сделано из пластика. Углубления выглядят так, будто они сделаны специально для пальцев»