FISHKINET
Байки из склепа на Красной площади Байки из склепа на Красной площади ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой, которой муж отрубил кисти рук ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тысяч евро Маргарите Грачевой,... Дерзкий «гангста» из Оклахомы ущипнул девушку, а потом обвинил ее в расизме Дерзкий «гангста» из Оклахомы ущипнул девушку, а потом обвинил ее... 30 примеров эстетического апокалипсиса 30 примеров эстетического апокалипсиса Впечатляющая скорость спортсменки Впечатляющая скорость спортсменки Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников Группа «Мираж»: грандиозный обман поклонников Рабочие обнаружили неприятный сюрприз в стволе дерева Рабочие обнаружили неприятный сюрприз в стволе дерева Почему фуры с надписью "TIR" не досматривает таможня Почему фуры с надписью "TIR" не досматривает таможня Наглый водитель «Мерседеса» хотел объехать всех по встречной полосе, но не получилось Наглый водитель «Мерседеса» хотел объехать всех по встречной... «Шкатулка с секретом»: психоделический мультфильм с прогрессивной электронной музыкой «Шкатулка с секретом»: психоделический мультфильм с прогрессивной... Самые интересные изобретения Первой мировой Самые интересные изобретения Первой мировой Недоделанный «шашечник» на ВАЗе влетел в пассажирский автобус Недоделанный «шашечник» на ВАЗе влетел в пассажирский автобус Спикер парламента Чечни обратился к генпрокурору из-за слов Сокурова Спикер парламента Чечни обратился к генпрокурору из-за слов Сокурова Секретный агент рассказал об убийстве Кеннеди Секретный агент рассказал об убийстве Кеннеди Тупой и ещё тупее Тупой и ещё тупее Чёткость бытия зашкалила Чёткость бытия зашкалила Всё вразнобой Всё вразнобой Спрятавшаяся в лабазе рысь удивила мужчину Спрятавшаяся в лабазе рысь удивила мужчину Космос, гниющий изнутри: Россия сходит с орбиты Космос, гниющий изнутри: Россия сходит с орбиты
Любопытные штуки, о предназначении которых им смогли рассказать только в Интернете

Любопытные штуки, о предназначении которых им смогли рассказать только в Интернете (29 фото)

Автор:
14 декабря 2021 22:47
Метки: вопросы   находки   ответы   
801
29

Любопытным тяжело живётся, ведь им всё время интересует то одно, то другое. Но особенно нелегко им приходится тогда, когда они натыкаются на что-нибудь интересное, но никак не могут найти ответ, что это такое и для чего это нужно. Казалось бы, поисковик в помощь, но даже самые умные системы не всегда могут найти ответ. И тут на выручку приходят знатоки из интернета.

Вопрос: «Кисть с большим количеством кистей вместо щетины!»

×
×

Ответ: «Это мультикисть для одновременного рисования параллельных линий»

Вопрос: «Маленькая башенка из грязи, которая появилась за последние несколько дней рядом с моей кроватью. Пару дней назад я заметил крошечную кучку грязи, и за несколько дней она превратилась в идеальную 12-15-сантиметровую хрупкую башенку из грязи. Я живу в Кении, если это поможет»

Ответ: «Похоже на следы жизнедеятельности термитов. Посмотрите ближайшую деревянную конструкцию, есть ли там нечто похожее».

Автор фото: «Это так! Что мне с ними делать? Просто раздавить?». Пользователи ответили, что не стоит таким образом беспокоить насекомых, а лучше как можно скорее вызывать дезинсектора.

 

Вопрос: «Нашла среди туалетных принадлежностей в корзине подарков на свадьбу. Немного больше монеты и очень лёгкое. Сделано из пластика. Углубления выглядят так, будто они сделаны специально для пальцев»

Ответ: «Это точилка для маникюрных ножниц»

Вопрос: «Что это растет на крышке урны с прахом? Я убирала это несколько месяцев назад, но оно снова выросло на урне в том же месте»

Ответ: «Это минеральный высол».

Высол — это когда соли из породы начинают выщелачиваться наружу. В данном случае высол происходит из самой урны.

 

Вопрос: «Какая-то геометрическая подставка, форму которой можно менять. Складывается сама в себя»

Ответ: «Это держатель для кофейного фильтра»

Вопрос: «Деревянная миска ручной работы, для хранения чего она нужна?»

Ответ: «Это миска для орехов, в центре которой должны стоять щипцы для колки и металлические заострённые ковырялки, чтобы выковыривать ими орехи из скорлупы»

Вопрос: «Что это за набор одинаковых плоских деревянных фигур, найденный в старой коробке с елочными игрушками? Я могу соединить вместе несколько штук, но на самом деле они не защёлкиваются друг в друга. Всего их 10»

Ответ: «Это деревянные "катушки" для хранения и организации лент, шнуров, гирлянд и т.д. Сначала вы наматываете с одной стороны, потом с другой, чтобы ленты не запутывались»

Вопрос: «Этот желтоватый шланг, висящий перед входной и задней дверями на сайте продажи недвижимости в Портленде, штат Орегон»

Ответ: «Это уличный светильник»

Вопрос: «Для чего предназначена эта кухонная раковина? И как она называется?»

Ответ: «Многоцелевая мойка старого образца, которые были распространены в Норвегии в 70-х годах. В новых домах их больше не используют. Их использовали для опорожнения вёдер, чистки и мытья продуктов или рыбы, купания младенцев и т.д.»

Вопрос: «Металлическая штука, которую можно открыть, и на ней есть кнопка»

Ответ: «Это электроластик на батарейках»

Ластик крепился к носику устройства, а после нажатия кнопки начинал вращаться вокруг оси. Как сообщается, такими ластиками очень удобно было пользоваться во время черчения 📐

 

Вопрос: «Лицо из непрозрачного стекла с чешуйчатой структурой, слишком узкое, чтобы быть маской»

Ответ: «Это часть лампы, которая при включённом свете выглядит жутковато»

Вопрос: «Что это выросло на моем старом пластилине для детей?!»

Ответ: «Это кристаллы соли. Когда пластилин высыхает, содержащаяся в нем соль может выходить наружу и образовать такие маленькие "наросты". Ничего опасного».

 

Вопрос: «Грузовик с прозрачными стенками и задней дверью. Для чего он нужен?»

Ответ: «Часто такие грузовики используются для рекламы. Внутри устанавливают инсталляцию, а затем они просто ездят по городу. 100%-но бросается в глаза».

Как сообщается, в Лас-Вегасе в таких грузовиках устанавливают шесты, чтобы на них танцевали дамы. Один из пользователей рассказал, что видел как такие грузовики использовала компания ИКЕА, обставляя их изнутри своей мебелью


Вопрос: «Что это за инструмент с пружиной внутри (её видно, когда откручиваешь верхнюю часть) и несколькими битами (вероятно) в основании? Основание вращается и имеет небольшое отверстие для извлечения бит. Какова цель этого инструмента?»

Ответ: «Это ручная дрель. Приставляете сверло к дереву, и, когда вы нажимаете на ручку, оно начинает сверлить»

Вопрос: «Небольшой металлический предмет с резиновыми кольцами, найденный в винном наборе»

Ответ: «Это пробка от насадки для разлива вина»

Вопрос: «Странный пластиковый предмет, найденный в коробке с дынями, которую поставщик привез к нам на рынок. Время от времени мигает красным светом. Я нашёл бренд в Интернете, но так до сих пор и не понял, для чего это нужно»

Ответ: «Такие устройства используют компании для контроля логистических компаний, чтобы убедиться, что они соблюдают условия контрактов. Оно передаёт данные в реальном времени, регистрируя температуру, влажность и местоположение груза».

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: вопросы   находки   ответы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Великий Кормчий Час назад
Очень удобная мойка/раковина.
Прям под мой рост
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
464
zenon Час назад
Она может служить, как дрель и как отвёртка. Там есть переключатель который позволяет при нажатии вращаться по часовой стрелки и против часовой стрелки, что бы выкручивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
doker 3 часа назад
Вот интересная инсталляция. Для чего?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Байки из склепа на Красной площади Байки из склепа на Красной площади 10 загадок для любителей поломать голову 10 загадок для любителей поломать голову 20 самых странных почему и как, которые вы и не догадаетесь спросить 20 самых странных почему и как, которые вы и не догадаетесь спросить "Куда ездят в отпуск турки и египтяне?": 20 неожиданных вопросов и ответов интернет-пользователей "Куда ездят в отпуск турки и египтяне?": 20 неожиданных вопросов и ответов интернет-пользователей Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы Сотрудник похоронного бюро ответил на странные вопросы Сотрудник похоронного бюро ответил на странные вопросы
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4009880



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае
1
189
Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае
Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?
1
69
Как сейчас выглядит и чем занимается модель, сыгравшая Т-Х в третьем "Терминаторе"?
Набирающие популярность
Россия в кривых зеркалах
0
23
Россия в кривых зеркалах
Загадочное исчезновение Рикки Маккормика
0
10
Загадочное исчезновение Рикки Маккормика
Байки из склепа на Красной площади
Байки из склепа на Красной площади
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#ватермарк#картинки#факты#СССР#новости#аварии#позитив#в мире#автомир
#фото#животные#история#Разное#интересное#Ynews#автомобили#сарказм#смешные#комментарии
#интересно#прикол#люди#приколы#дтп#Москва#кино#подборка#авто аварии#юмора

На что жалуетесь?

Вернуться