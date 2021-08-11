20 самых странных почему и как, которые вы и не догадаетесь спросить

Необычные вопросы возникают у каждого из нас. Иногда они действительно смешные или глупые, а иногда, не смотря на всю их абсурдность, на них есть вполне научные ответы. Вот вам подборка из таких вопросов, которыми вы наверняка задавались однажды. А если не задавались, то просто будете знать.