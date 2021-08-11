20 самых странных почему и как, которые вы и не догадаетесь спросить

Необычные вопросы возникают у каждого из нас. Иногда они действительно смешные или глупые, а иногда, не смотря на всю их абсурдность, на них есть вполне научные ответы. Вот вам подборка из таких вопросов, которыми вы наверняка задавались однажды. А если не задавались, то просто будете знать.
В основе сюжета книги "Буратино", написанной Алексеем Толстым, лежала повесть Карло Коллоди «Пиноккио, или Похождения деревянной куклы», в которой была умершая девочка-призрак, которая не пустила Пиноккио в дом и его убили разбойники. Конечно таких ужасов в Буратино нет, но девочка (кстати не менее зловещая, если рассмотреть ее более тщательно) с голубыми волосами осталась.
Где m —масса всего тела (кг); H —длина тела (см); В0, В1, В2 — коэффициенты регрессионного уравнения, они различны для разных сегментов (смотри таблицу)
Хотя какое-то время считалось, что жирафы спят стоя, на самом деле это не верно. Жирафы спят лежа, вот в такой позе как на фото. Причем в эту позу они ложатся быстро, секунд за 20. Однако они могут дремать стоя на ногах, а их шея удерживает равновесие.
Нет, это не поможет совершенно - боль моча не смягчит нисколько, а в некоторых случаях может стать еще хуже
Может. Только люди не доживают до этого момента. В мозгу примерно 2 квадриллиона байт - это 300 лет непрерывного видео. Так что ваш мозг вряд ли может быть перегружен, скорее всего эмоциально перегружены вы, а мозгу хватит места на все
Нет. Вы можете выпить хоть океан колы, но кислотная среда вашего желудка намного сильнее кислотности кока-колы, переварит и даже не пискнет. Кстати, если положить гвоздь в сок грейпфрута, то гвоздь растворится еще быстрее, чем в кока-коле. Но о вреде сока никто не говорит.
Нет. Если вы на протяжении длительного времени будете сдерживать мочеиспускание насильно, то в определенный момент мозг даст сигнал и ваш мочевой опорожнится самостоятельно, даже если вы этого не будете желать. Кстати, тоже самое с дыханием - вы просто потеряете сознание, а мозг восстановит дыхание, пока вы в отключке.
Традиция сохранилась еще со времен Эллады, где спорт (искусственное развитие) противопоставляли природе (естественному развитию) - часовых стрелок еще не было. зато были солнечные часы. Вот против тени и бегали и бегают до сих пор.
Нет, и по многим причинам. Например, органы в носу и горле, которые вовлечены в процесс чихания, не связаны напрямую с органами, находящимися за глазными яблоками и давления для выдавливания глазных яблок не хватит.
Нет, ведь хотя внешность и зависит от генов, на нее также влияют среда в утробе и переключения генов. Также клон может обладать совершенно другим характером, ведь на него влияют опыт и воспитание. А еще у него вряд ли будет хорошее здоровье - опыты с клонированием животных доказали, что у клонов часто встречаются отклонения в работе органов.
Да, часть (незначительная) всосется через кожу, но основной удар примет слизистая - вы просто надышитесь спиртовыми парами.
Нас бы с вами не было. Мелкие млекопитающие не смогли бы развится из-за конкуренции с огромными динозаврами. Кстати, еще один факт - большинству крупных динозавров на достижение зрелости нужно было 40-50 лет.
Золушку бы спресовало, т.к. магия уменьшения/увеличения распространялась лишь на тыкву, но не саму Золушку.
Если животных выпустить летом, то большая их часть выживет, питаясь зеленью, однако очень быстро размножатся хищники, в частности волки, зимой (в холодных регионах) будет серьезный падежь скота, большая часть погибнет, начнутся эпидемии из-за огромного количества гниющего мяса, а еще через несколько лет хищники привыкнут к легкой добыче и начнут охотиться на людей. Кстати на сегодня только коровы по численности занимают второе (после человека) место — на Земле - их 1,3 млрд. особей.
Если взять за основу точку времени появления первых Homo Sapiens - 50 000 год до н. э., то с тех пор на Земле родилось около 108 миллиардов человек
Русалка это что-то типа дельфина - кормит молоком и с хвостом. А значит млекопитающее, а значит не рыба, а значит у вас будет мясной бульон.
Обновляются постоянно клетки эпидермиса - верхнего слоя кожи. Шрамы и тату находятся глубже в дерме, которая тоже обновляется, но значительно медленнее. Шрамы и тату со временем бледнеют.
Они используют "всемирное координированное время" (UTC) - это тот самый стандарт, от которого отсчитывают часовые пояса и аналог времени по Гринвичу - это время Великобритании. Так было удобно на заре космонавтики и так осталось на сегодня.
Потому что природа нас не баловала всякими изысками и человек всегда предпочитал вместо пучка ботвы кусок жирного мяса, или плошку меда (просто как пример). Сегодня с едой проблем нет, а привычка осталась.
Источник:
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В каком качестве, с каким битрейтом, с каким алгоритмом ксжатия? Ваши ответы вызывают еще кучу вопросов)
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