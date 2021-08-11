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20 самых странных почему и как, которые вы и не догадаетесь спросить

20 самых странных почему и как, которые вы и не догадаетесь спросить (23 фото)

Автор:
11 августа 2021 12:28
Сообщество : Факты
Метки: вопросы   необычное   ответы   станнные   факты   
929
23

Необычные вопросы возникают у каждого из нас. Иногда они действительно смешные или глупые, а иногда, не смотря на всю их абсурдность, на них есть вполне научные ответы. Вот вам подборка из таких вопросов, которыми вы наверняка задавались однажды. А если не задавались, то просто будете знать.

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Метки: вопросы   необычное   ответы   станнные   факты   
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4k
ron 39 минут назад
В мозгу примерно 2 квадриллиона байт - это 300 лет непрерывного видео.
=======
В каком качестве, с каким битрейтом, с каким алгоритмом ксжатия? Ваши ответы вызывают еще кучу вопросов)
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6k
Владимир 13 минут назад
А если разрезать русалку по талии и сварить раздельно , то будет и мясной, и рыбный бульон

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7k
Дмитрий Данилов 18 минут назад
Что будет если бросить лом в унитаз поезда?
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28k
ACU900 24 минуты назад
А что ест крокодил на обед?
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15k
Топпер Харли Полчаса назад
А Британские ученные еще живы?!
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32k
Опаньки Полчаса назад
Значит у меня такой вопрос:
как отобрать хлеб у голубя обратно, если я передумал
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