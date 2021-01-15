Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы

Тема очень щекотливая, но именно потому что о ней мало говорят, люди даже не понимают специфику сего действия, множат слухи и домыслы, совершенно не ориентируясь в том, как это все происходит, что делать, как можно, как нельзя, какие законы предусмотрены для процесса кремации, получения праха и его дальнейшей утилизации
Конечно, кремация - еще не такая активно используемая услуга в нашей стране. Но на мой личный взгляд - это идеальный вариант. Подчеркну - мнение личное, я не люблю кладбища, вы можете считать иначе. Но главное, чтобы так считал усопший, если вы подн
Самый распространенный вопрос, который задают родственники - выдадут ли мне прах именного моего усопшего, или просто насыпят пепла из общей кучи
Никакую одежду, обувь с покойного не снимают. Это для тех, кто думает - украдут. Во-первых, одежда подгоняется под тело, разрезается и вообще приходит в негодность. Ваши рубашки, костюмы и ботинки никому не нужны, не думайте об этом, пожалуйста.
Технологическая особенность современных печей такова, что они не могут работать без гроба. Причем гроб для кремации тоже имеет свои особенности - никаких особо выдающихся завитушек, ручек, золотых украшений, лаковых поверхностей и прочих изысков нель
В крематории имеется такая штука как крематор. Это, грубо говоря, мощная кофемолка, в которую загружают прах и она разбивает крупные, несгоревшие части, превращая все в однородный прах
В некоторых крематориях предусмотрена специальная комната со стеклянной стеной, откуда родственники могут наблюдать за процессом кремации. О своем желании присутствовать на такой процедуре надо позаботиться заранее, не везде это возможно
Что еще надо знать при подготовке к кремации. Не приносите на прощание живые цветы - их не разрешат положить в гроб, крематорий их не принимает. Только некое количество искусственных
Нельзя класть покойному никакие вещи, кроме тех, во что он одет. Никаких украшений, памятных мелочей (часы, награды, мобильный и прочее). Крематорий не примет гроб (а они все проверяют) и вам могут отказать в кремации при наличии посторонних предмето
Как проходит сама процедура от смерти до выдачи урны
Особо стоит обратить внимание на такой момент - в связи с сегодняшней ковидной обстановкой, усопшему обязательно нужна проверка на ковид. Если он обнаружится, то прощание будет проходить исключительно при закрытом гробе
Стоимость кремации зависит от ряда факторов
Урну для праха вы можете выбрать сами. Их много и у них есть разные назначения
Например набирают популярность биоурны с семенами дерева - сажаете ее и растите дерево вашего ушедшего близкого человека
Если вы не желаете заниматься вопросом подбора урны, вам, по умолчанию, выдадут урну из крематория - обычная емкость из твердого толстого пластика
Урна, выданная вам в крематории, должна быть герметично запакована и опечатана. Подписи директора крематория гарантируют, что в вашей урне находится прах усопшего, а также отсутствуют какие-либо примеси
Так выглядит урна, находящаяся в моем распоряжении, у вас она может выглядеть несколько иначе. Также из крематория вам должны выдать справку о времени кремации, весе нетто и брутто тоже с печатями и подписями ответственных лиц.
Самый насущный вопрос - что делать с урной?
Урну можно поместить в колумбарий, захоронить в отдельной могиле (места нужно покупать), либо подзахоронить к кому-то из родственников, если есть возможность
Развеять пепел, где вам захочется, по закону РФ, вы не можете
Конечно, сегодня за деньги предоставляют любые услуги
Авторский пост
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- Пора, батюшка, ответил швейцар, радостно улыбаясь, в наш советский колумбарий. (c)
Аж присвистнул узнав про крематор)
И ещё умиляют эти ,,гарантируют,, ,,подписи,, ,,печати,, ,,ответственные лица,,...))
Друзья хоронили родственника в Финляндии с кремацией. Прощание проходило в назначенное время в определённом месте. И покойника увезли просто в крематорий, в который они и не ездили, да и не принято так. Через несколько дней сообщили, что прах можно забирать. Они остались очень и довольны процедурой. Прах привезли позже в Россию и официально подзахоронили.
Пост хороший.