Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы

Сразу оговорюсь. Процедуру кремации близкого человека моя семья прошла месяц назад, все, что я напишу - это мой личный опыт, а также законы и правила кремации, которые легко найти на сайтах крематориев и ритуальных агентств. Если в вашем случае все происходило иначе, то это означает лишь, что в вашем регионе (конкретном крематории) действуют иные правила, либо действующие правила нарушаются, либо вы что-то не так поняли, как должно быть на самом деле, либо так и должно быть в вашем конкретном случае. Я постараюсь описать все, как должно быть, но, как вы понимаете, в нашей жизни бывает всякое.