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Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы

Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы (22 фото)

Автор:
15 января 2021 12:09
Сообщество : Факты
Метки: вопросы   закон   кремация   ответы   прах   процедура   смерть   факты   
2785
22

Тема очень щекотливая, но именно потому что о ней мало говорят, люди даже не понимают специфику сего действия, множат слухи и домыслы, совершенно не ориентируясь в том, как это все происходит, что делать, как можно, как нельзя, какие законы предусмотрены для процесса кремации, получения праха и его дальнейшей утилизации

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Метки: вопросы   закон   кремация   ответы   прах   процедура   смерть   факты   
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21  комментарий
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2k
Ильдар Суюндиков 47 минут назад
Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы
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91k
Дед Степан 2 минуты назад
Все, чего вы не знали о крематориях и кремации: развеиваем слухи и домыслы
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84k
Nobby 11 минут назад
-Ну, что, старик, в крематорий пора?
- Пора, батюшка, ответил швейцар, радостно улыбаясь, в наш советский колумбарий. (c)
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7k
Клёст 22 минуты назад
Спасибо, познавательно.
Аж присвистнул узнав про крематор)
И ещё умиляют эти ,,гарантируют,, ,,подписи,, ,,печати,, ,,ответственные лица,,...))
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1k
Медвежопок 36 минут назад
а вариант "не забирать" прах существует? Куда в таком случае он уходит?
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2k
mtonaka 37 минут назад
Все эти похоронщики жулики и вымогатели! В московских крематориях урны от 15 т.р.! Они там совсем охренели???
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4k
Echo 49 минут назад
сколько после кремации выход в кг ?
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2k
mtonaka Echo 36 минут назад
Там в граммах...
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4k
Echo mtonaka Полчаса назад
с гробом в граммах ?
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1k
Inker Echo 17 минут назад
деревянная урна с прахом, около 3кг
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4k
Echo Inker 14 минут назад
спасибо
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Комментарий удален
−10
30k
Haratemich 51 минуту назад
Сайт хорошего настроения .....
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1k
Елена Иванова Час назад
А вот биоурна с семенами растения неплохая идея, особенно для тех у кого немного родственников или они постоянно заняты.
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7k
Prostovopros Елена Иванова Полчаса назад
Скажем так - посадить дерево можно и не дожидаясь, когда помрёт кто-то из родственников. В данном случае - это просто хороший маркетинговый ход.
Друзья хоронили родственника в Финляндии с кремацией. Прощание проходило в назначенное время в определённом месте. И покойника увезли просто в крематорий, в который они и не ездили, да и не принято так. Через несколько дней сообщили, что прах можно забирать. Они остались очень и довольны процедурой. Прах привезли позже в Россию и официально подзахоронили.
Пост хороший.
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1k
DrKlizmi 2 часа назад
Драгоценности нельзя, а что насчёт золотых зубов?
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1k
dima DrKlizmi Час назад
Их ещё в морге сп..ят.
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9k
Леонович DrKlizmi 53 минуты назад
Их в морге удалят и выдадут родственникам.
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19k
Владимир 2 часа назад
Какой жизнеутверждающий пост.
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