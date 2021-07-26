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10 загадок для любителей поломать голову

10 загадок для любителей поломать голову (18 фото)

Автор:
26 июля 2021 17:13
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: вопросы   загадки   логика   ответы   ребусы   угадай   шарады   
2648
18
Жак Фреско дал бы на отгадывание этих загадок не больше 30 секунд, мы же не ограничиваем вас во времени. Отгадывайте сколько влезет.
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10 загадок для любителей поломать голову
Речь идёт о количестве букв в произносимых животными звукоподражательных словах.
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Причастие (приз без буквы з и части буквы е).
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Пятница. П- Питт, Я - Якубович, Т - Тайсон, Н - Николаев, И - Ибрагимович, Ц - Цент (50 Cent), А - Андерсон.
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10 загадок для любителей поломать голову
Оби-Ван Кеноби.
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10 загадок для любителей поломать голову
Велосипедные шлемы. Мотоциклетные шлемы тоже засчитываем.
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10 загадок для любителей поломать голову
Носить медицинские маски.
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10 загадок для любителей поломать голову
Курсы киносценаристов. Мусорное ведро похоже на ведро попкорна. Попкорн - исписанные листы бумаги.
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Чем популярнее спектакль, тем больше лошадиных следов жизнедеятельности у театрального подъезда. Поэтому актёры, говоря mucha mierda!, желают успеха у публики. Вопрос взят из поста по ссылке.
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10 загадок для любителей поломать голову
Слабительное.
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10 загадок для любителей поломать голову

Источник:

90 рублей делили дед, отец и сын.

Источник:

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Метки: вопросы   загадки   логика   ответы   ребусы   угадай   шарады   
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jonnyD 2 часа назад
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Петр 59 секунд назад
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Evgeniy Минуту назад
Интересный пост и загадки, спасибо!
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Вано Полчаса назад
Хорошие грибы.
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Алексей 2 часа назад
Какая-то хрень, собраная со всего Интернета.
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