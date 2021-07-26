10 загадок для любителей поломать голову

Французы за кулисами говорят друг другу merde (дерьмо), а испанцы - mucha mierda! (много дерьма). Говоря это, они показывают руками пирамидку, символизирующую кучу этого самого merde. Так начали говорить несколько столетий назад. Чем больше merde, тем лучше для артиста. Почему?



На картинке Большой театр, но для нашего вопроса это значения не имеет, важно, что изображение из того времени, когда произошло выражение.