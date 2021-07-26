10 загадок для любителей поломать голову

2648
18
Жак Фреско дал бы на отгадывание этих загадок не больше 30 секунд, мы же не ограничиваем вас во времени. Отгадывайте сколько влезет.
×
Причастие (приз без буквы з и части буквы е).
Пятница. П- Питт, Я - Якубович, Т - Тайсон, Н - Николаев, И - Ибрагимович, Ц - Цент (50 Cent), А - Андерсон.
6.
Это актуальный плакат призывает что-то делать правильно. А те, кто делают это неправильно, должно быть, выглядят, как на картинке.
8.
Французы за кулисами говорят друг другу merde (дерьмо), а испанцы - mucha mierda! (много дерьма). Говоря это, они показывают руками пирамидку, символизирующую кучу этого самого merde. Так начали говорить несколько столетий назад. Чем больше merde, тем лучше для артиста. Почему?
На картинке Большой театр, но для нашего вопроса это значения не имеет, важно, что изображение из того времени, когда произошло выражение.
На картинке Большой театр, но для нашего вопроса это значения не имеет, важно, что изображение из того времени, когда произошло выражение.
Чем популярнее спектакль, тем больше лошадиных следов жизнедеятельности у театрального подъезда. Поэтому актёры, говоря mucha mierda!, желают успеха у публики. Вопрос взят из поста по ссылке.
9.
Эти три постера рекламируют один и тот же товар. Какой?
Подсказка: этот вопрос немного связан с предыдущим.
Подсказка: этот вопрос немного связан с предыдущим.
10.
В 7-8 номере журнала "Костёр" за 1939 есть загадка "Два отца и два сына", которая уже тогда помечена как старая: "Два отца и два сына разделили между собой поровну 90 рублей, причём каждый получил по 30 рублей. Как они это сделали?"
Источник:
Ссылки по теме:
- 12 загадок для фишкян
- Загадки для любителей пораскинуть мозгами
- 11 загадок для любителей поломать голову
- 11 увлекательных загадок
- 12 загадок народов мира
40
Понравилось40
Новости партнёров