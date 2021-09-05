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"Куда ездят в отпуск турки и египтяне?": 20 неожиданных вопросов и ответов интернет-пользователей

"Куда ездят в отпуск турки и египтяне?": 20 неожиданных вопросов и ответов интернет-пользователей (24 фото)

Автор:
05 сентября 2021 07:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вопросы   картинки из соцсетей   ответы   смешно   спрашивали-отвечаем   
1021
24
Интернет - не только гигантская помойка, как любят в сердцах называть Всемирную паутину разочарованные люди, но и кладезь премудрости. Что важно - здесь полно отзывчивых людей, которые не оставят без ответа ни один каверзный вопрос. Вот только про отдых турков пока не все ясно. Поможете, фишкяне?
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Метки: Юмор   вопросы   картинки из соцсетей   ответы   смешно   спрашивали-отвечаем   
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Prospector 54 минуты назад
Турки в Египет, а египтяне а Турцию. Что не понятно?
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Radugananebe 4 минуты назад
Судьба зуба волнует.
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