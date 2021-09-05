"Куда ездят в отпуск турки и египтяне?": 20 неожиданных вопросов и ответов интернет-пользователей

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Интернет - не только гигантская помойка, как любят в сердцах называть Всемирную паутину разочарованные люди, но и кладезь премудрости. Что важно - здесь полно отзывчивых людей, которые не оставят без ответа ни один каверзный вопрос. Вот только про отдых турков пока не все ясно. Поможете, фишкяне?
В Сети можно найти ответ на любой вопрос, даже самый дурацкий. Конечно, никто не утверждает, что комментатор при этом будет серьезен, но, как говорится, "каков поп - такой и приход".
В период экзаменов толпы школяров осаждают чаты и сайты с вопросами, чтобы быстро найти ответ на задачу и не завалить испытание. И им, конечно, помогают. По мере сил и возможностей. Как не помочь.
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Вопросы с женских форумов как особый вид искусства
Оказывается, дамы очень даже интересуются всеми аспектами интимной жизни, но почему-то предпочитают искать на них ответы в Сети, а не у специалистов.
Оказывается, вопрос искривления члена волнует многих. Но, как подсказывают интернет-пользователи, такое строение норма. Эволюционный прогресс.
Какой вопрос - такой и ответ
Если на форумах комментаторы из числа пользователей отвечают на вопросы добровольно, то на специализированных сайтах по продаже техники и прочих вещей для этой цели приставлены специальные сотрудники. Хорошо, когда представители бренда обладают неплохим чувством юмора.
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