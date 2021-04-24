Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы

Теперь, когда у пользователя Сети возникает вопрос, он не спешит к специалисту, а несет его в массы. И, что характерно, получает ответ. Квалифицированный или не очень - тут уж как повезет. Зато оперативно и бесплатно.

0 Источник: Нет времени, чтобы искать ответ на мучающий вопрос самостоятельно - просто задайте его в соцсетях или на форуме. Желающих просветить будет хоть отбавляй! А потому что люди у нас добрые и отзывчивые. Всегда готовы помочь ближнему.

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Настоящая дипломатия 0 Источник:

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Зачем ходить с котом к ветеринару, если есть форумы? 0 Источник:

Какой вопрос- такой и ответ 0 Источник:

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0 Источник: Кстати, кто понял, что это за песня?

Вот и поговорили 0 Источник:

0 Источник: Очень много вопросов от школьников. Похоже, дети совершенно не хотят учиться. Но им помогут.

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Ученики еще и не такие вопросы способны 0 Источник:

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Закон сохранения гармонии 0 Источник:

О рабочих отношениях 0 Источник:

Если хочется особенной дичи, надо зайти на женские форумы или сообщества мам 0 Источник:

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Женщины интересуются 0 Источник:

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Хорошо, когда подруга - учитель биологии 0 Источник: