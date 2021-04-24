Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы

2735
29
Теперь, когда у пользователя Сети возникает вопрос, он не спешит к специалисту, а несет его в массы. И, что характерно, получает ответ. Квалифицированный или не очень - тут уж как повезет. Зато оперативно и бесплатно.
Нет времени, чтобы искать ответ на мучающий вопрос самостоятельно - просто задайте его в соцсетях или на форуме. Желающих просветить будет хоть отбавляй! А потому что люди у нас добрые и отзывчивые. Всегда готовы помочь ближнему.
×
Очень много вопросов от школьников. Похоже, дети совершенно не хотят учиться. Но им помогут.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Ну тупые!": 16 убойных запросов от пользователей Ответы Mail.ru
- Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений
- 20 комментариев, диалогов и смс-переписок: новые шедевры от мастеров слова
- 20+ постов, которые запомнились благодаря искрометным комментариям
- 15 жизненных постов из сети обо всем на свете
55
Понравилось55
Новости партнёров
В общем, я уже ничему не удивляюсь.
А дать пить и пить дать ваще трындец!!)))