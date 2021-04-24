FISHKINET
Лента лучших мемов на Фишках
Сообщество Юмор 12157 постов • 2628 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы

Спрашивали - отвечаем-3: остроумные ответы на каверзные вопросы (29 фото)

Автор:
24 апреля 2021 08:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вопросы   интересно   ответы   приколы   смешно   соцсети   спрашивали-отвечаем   
2735
29
Теперь, когда у пользователя Сети возникает вопрос, он не спешит к специалисту, а несет его в массы. И, что характерно, получает ответ. Квалифицированный или не очень - тут уж как повезет. Зато оперативно и бесплатно.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   вопросы   интересно   ответы   приколы   смешно   соцсети   спрашивали-отвечаем   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
4
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Radugananebe 2 часа назад
Про детей-неучей. Крестный моего сына после окончания педвуза работал в школе и рассказывал столько историй о тотальной безграмотности детей! Однажды девочка отвечала на уроке о войне 1812 года. Не могла вспомнить, как звали французского полководца. Учитель решил помочь, наводящие вопросы ставили ребенка в тупик. Тогда он сказал, что еще торт есть такой. Девочка поморгала неуверенно и спросила: "Рыжик что-ли?" Ага, император Рыжик.
В общем, я уже ничему не удивляюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
Anna 42 минуты назад
Комментарий к фото
мам, а почему все дети едят сахарную вату. а я обычную?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18
Андрей Час назад
Поржал от души, учитель лучший
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
687
Ksenia2 2 часа назад
Совет 14-летней девочки - это, конечно, жесть. Впрочем, вряд ли она вообще что-либо поймет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Albert GER Ksenia2 Полчаса назад
Какой сложный русский язык - всего то одна буква, а смысл совсем иной...
А дать пить и пить дать ваще трындец!!)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео) Вы боитесь делать замечания таким поросятам? (1 фото + видео) 20+ постов, которые запомнились благодаря искрометным комментариям 20+ постов, которые запомнились благодаря искрометным комментариям Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений Комменты и диалоги из соцсетей: новая порция юмора и интересных наблюдений 20 комментариев, диалогов и смс-переписок: новые шедевры от мастеров слова 20 комментариев, диалогов и смс-переписок: новые шедевры от мастеров слова "Ну тупые!": 16 убойных запросов от пользователей Ответы Mail.ru "Ну тупые!": 16 убойных запросов от пользователей Ответы Mail.ru Официант уронил салат в декольте невесты: в соцсетях поделились эпичными историями со свадеб Официант уронил салат в декольте невесты: в соцсетях поделились эпичными историями со свадеб
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

698526



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Столярное искусство: 25 невероятных деревянных соединений
9
58
Столярное искусство: 25 невероятных деревянных соединений
Фотографии, которые еще раз напомнят вам, что жизнь - отличная штука
7
128
Фотографии, которые еще раз напомнят вам, что жизнь - отличная штука
﻿
Одна поездка из жизни необычного таксиста
Одна поездка из жизни необычного таксиста
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Ребенок из Красной книги
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#приколы#люди#картинки#автомир#новости#автомобили#факты#в мире
#фото#интересно#аварии#СССР#сша#подборка#интересное#криминал#Разное#авария дня
#прикол#животные#дтп#история#авто аварии#смех#города#неожиданно#природа#забавно

На что жалуетесь?

Вернуться