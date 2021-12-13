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«Лайк» от народа: на что готовы чиновники ради популярности в соцсетях

«Лайк» от народа: на что готовы чиновники ради популярности в соцсетях (14 фото + 3 видео)

Автор:
13 декабря 2021 21:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Instagram   Telegram-канал   youtube   Популярность   популизм   российские чиновники   соцсети   
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Как депутаты и различные ведомства набирали свою популярность и поддержку людей? Через работу с населением и выполнение своих обязанностей. Правда, теперь чиновники всё чаще зависают в соцсетях, набивая себе аудиторию порой странными способами.

Как, например, нагнать себе подписоту и просмотры в ТГ-канале? Спросите у Вячеслава Володина, нагнавшего очередную суматоху с QR-кодами.


Стоило ему написать, что  законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, как пост собрал 470к просмотров и 50к комментариев. Решили ли что-то эти слова? Нет. По сути это просто вкинутые слова без каких-либо сроков и обещаний.



Тем более, что во многих регионах и без официального законопроекта неслабо кошмарят россиян кодами. Один только Татарстан чего стоит, где, то водитель отвез людей без QR-кодов на автобусе в полицию, то кондуктору нос. При этом власти региона уже заявили, что никакой отмены не будет.


Выходит, просто словоблудие.


Но ни одним Теграммом едины. Например, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова решила развлечь аудиторию Instagram, выложив ролик, где она в бикини забавляет на снегу.


Правда, за это она получила в основном возмущение пользователей. Многие справедливо отметили, что учителей за подобные вещи выгоняют со школ, а чиновнице почему-то ничего не сделали.


Начальник контрольно-правового департамента администрации Холмска Александр Шаронов решил поработать на аудиторию ТикТока, правда, сделал это довольно специфично, представ в роли проститутки в ролике своей знакомой.


Видимо, на Сахалине идет самая ожесточенная борьба за пиар. Ведь там же ещё один чиновник нарабатывал себе аудиторию в ТикТоке, распевая матерные песни.


И такое происходит везде: кто-нибудь, да выстрелит с очередной странной выходкой. В Оренбурге чиновники лесхоза сняли ролик с девицами легкого поведения и оружием, в Башкирии депутат развлекает народ песнями, а в Питере губернатор веселит всем известной «лопатой».


Всё это, как правило, превращается в пустой популизм на больной теме или в откровенно бессмысленный абсурд.


Если уж собрались пиариться в какой-либо из соцсетей, то лучше поучиться этому у официальных аккаунтов МВД Якутска или МЧС.


Вот уж где сделано всё с шиком, без лишнего пустословия и, как это модно говорить, кринжа.

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Метки: Instagram   Telegram-канал   youtube   Популярность   популизм   российские чиновники   соцсети   
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Опиум для народа 54 минуты назад
Мурзагулов Ростислав- это, с"ка, сильно. Прям настоящий славянин ,бл"дь...
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На хер ЗАПАД! 53 минуты назад
Слуги народа бл*
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Антибиотик
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