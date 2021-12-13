«Лайк» от народа: на что готовы чиновники ради популярности в соцсетях

Тем более, что во многих регионах и без официального законопроекта неслабо кошмарят россиян кодами. Один только Татарстан чего стоит, где, то водитель отвез людей без QR-кодов на автобусе в полицию, то кондуктору нос. При этом власти региона уже заявили, что никакой отмены не будет.

Выходит, просто словоблудие.

Но ни одним Теграммом едины. Например, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова решила развлечь аудиторию Instagram, выложив ролик, где она в бикини забавляет на снегу.