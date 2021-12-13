«Лайк» от народа: на что готовы чиновники ради популярности в соцсетях

Как депутаты и различные ведомства набирали свою популярность и поддержку людей? Через работу с населением и выполнение своих обязанностей. Правда, теперь чиновники всё чаще зависают в соцсетях, набивая себе аудиторию порой странными способами.
Как, например, нагнать себе подписоту и просмотры в ТГ-канале? Спросите у Вячеслава Володина, нагнавшего очередную суматоху с QR-кодами.
Стоило ему написать, что законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, как пост собрал 470к просмотров и 50к комментариев. Решили ли что-то эти слова? Нет. По сути это просто вкинутые слова без каких-либо сроков и обещаний.
Сегодня в Татарстане начали действовать QR-коды для проезда в общественном транспорте. В Казани за утро кондукторы высадили более 500 человек.— 🇷🇺⭕lga Mar🇷🇺 (@OlgaMar555) November 25, 2021
«Несмотря на то что все жители были предупреждены о новых ограничениях, конфликтов избежать не удалось» pic.twitter.com/DjRn0KZbzy
Власти Казани сообщили о нападениях на кондукторов, проверяющих QR-коды в транспорте.— 🇷🇺⭕lga Mar🇷🇺 (@OlgaMar555) November 25, 2021
«Уже появилось несколько сообщений о случаях проявления насилия по отношению к кондукторам. Зафиксирован случай избиения, использования перцового баллончика, есть госпитализированные»
УЖАС!😵 pic.twitter.com/IutlHU4ks4
Тем более, что во многих регионах и без официального законопроекта неслабо кошмарят россиян кодами. Один только Татарстан чего стоит, где, то водитель отвез людей без QR-кодов на автобусе в полицию, то кондуктору нос. При этом власти региона уже заявили, что никакой отмены не будет.
Выходит, просто словоблудие.
Но ни одним Теграммом едины. Например, вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова решила развлечь аудиторию Instagram, выложив ролик, где она в бикини забавляет на снегу.
Правда, за это она получила в основном возмущение пользователей. Многие справедливо отметили, что учителей за подобные вещи выгоняют со школ, а чиновнице почему-то ничего не сделали.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова выложила видео в instagram, как лежит на снегу и делает отпечаток «ангела» в 20-ти градусный мороз.— Давыдов Юрий (@DavydovYoury) November 23, 2021
На что только не пойдет зам. мэра города, чтобы показать, что отключение горячей воды в холодный период нормальное решение. pic.twitter.com/S2dX1phtjw
Это Терешкова!— Lt Nixxön🛡 (@Nicolasniconof2) November 21, 2021
Но другая, это вице - мэр Новосибирска Анна Терешкова, доказала всем, что она настоящая сибирячка!
А учителей за фото в купальниках увольняли... pic.twitter.com/xgnWBR5oH3
Начальник контрольно-правового департамента администрации Холмска Александр Шаронов решил поработать на аудиторию ТикТока, правда, сделал это довольно специфично, представ в роли проститутки в ролике своей знакомой.
Видимо, на Сахалине идет самая ожесточенная борьба за пиар. Ведь там же ещё один чиновник нарабатывал себе аудиторию в ТикТоке, распевая матерные песни.
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И такое происходит везде: кто-нибудь, да выстрелит с очередной странной выходкой. В Оренбурге чиновники лесхоза сняли ролик с девицами легкого поведения и оружием, в Башкирии депутат развлекает народ песнями, а в Питере губернатор веселит всем известной «лопатой».
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Всё это, как правило, превращается в пустой популизм на больной теме или в откровенно бессмысленный абсурд.
Если уж собрались пиариться в какой-либо из соцсетей, то лучше поучиться этому у официальных аккаунтов МВД Якутска или МЧС.
Мирный: «Спасите! Спасите! Я горю!». Выехал МЧС, СОГ и скорая помощь.— МВД Якутии (@police_mvd14) December 13, 2021
По прибытии установлено, что женщина обратилась за помощью будучи в нетрезвом состоянии. Как оказалось, заявительница «горит от пьянства». С женщиной проведена профбеседа.#дежурка14
Тем временем Винберг Харт грызет азы ольфакторной экспертизы, но пока у него получилось прогрызть водосточную трубу ЦКС😅.#мвд14 pic.twitter.com/KM0qDEE1YY— МВД Якутии (@police_mvd14) November 22, 2021
Якутск: «Пропала дочка, 8 лет. Сотовый не взяла, в школе её нет». Выехал СОГ.— МВД Якутии (@police_mvd14) October 27, 2021
Девочка нашлась в торговом павильоне по ул. Лермонтова. Розыскная собака по кличке Арес вывела полицейского-кинолога Иннокентия Яковлева на след девочки. #дежурка14 pic.twitter.com/zqlgEZX7bO
Вот уж где сделано всё с шиком, без лишнего пустословия и, как это модно говорить, кринжа.
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