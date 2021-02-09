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"Вот это форма!": в Сети восхитились фигурой Маши Распутиной

"Вот это форма!": в Сети восхитились фигурой Маши Распутиной (7 фото)

Автор:
09 февраля 2021 13:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   видео   распутина   соцсети   фигура   шоу бизнес   
1897
7
Певица она, прямо скажем, на любителя, зато в свои 56 лет выглядит весьма неплохо, что и доказала продемонстрировав фигуру в маленьком купальнике.

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Метки: Instagram   видео   распутина   соцсети   фигура   шоу бизнес   
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13  комментариев
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3k
Shtoppi Час назад
<<"По сцене скачут безголосые и бездумные обезьяны",- печалится Распутина.>>
А она себя в 90-е то помнит? Свои наряды и свой уникальный "чудо" голос?
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815
BarbossaG 3 минуты назад
чем восхищаться обрюгшей, пластиковой кукле из 90-Х!?
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54k
Racer777 9 минут назад
Прекрасно! Там еще вдувать и вдувать!!!
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2k
Enotko Ytko 15 минут назад
прости господи ....
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141
Chaim Kushnir 23 минуты назад
фигура то ладно... чем эта персона заслужила подобное внимание? Вклад в культуру - крайне сомнпительный, общечеловеческие качества - тоже не на слуху...
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2k
Александр Едигаров Полчаса назад
Мама Стифлера из России))
А на счет скакать как обезьяны надо бы ей её старые выступления показать
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7k
Matthew Hopkins 42 минуты назад
Данунах
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10k
Антон Семёныч 42 минуты назад
Ну если тело еще пригодно к эксплуатации, то фэйс отталкивает. Если только воспользоваться способом из "Очень страшное кино-2"
Ну если тело еще пригодно к эксплуатации, то фэйс отталкивает. Если только воспользоваться способом из "Очень страшное кино-2"Посмотреть
Ну если тело еще пригодно к эксплуатации, то фэйс отталкивает. Если только воспользоваться способом из "Очень страшное кино-2"
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7k
SSD Час назад
Спасибо, блеванул.
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22k
Vazari Час назад
Ее Волочкова покусала? Того и гляди на шпагат рогатку растопырит....
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1k
Гарри Слепнер Час назад
Вот как? А чего ж хорошего-доброго-вечного сама Распупутина спела? Я родилась в Сибири? Или песню глухонемых с филипком?
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6k
Lev Asriev Гарри Слепнер Полчаса назад
Про тетю соню еще шЫдевр помню был. Но, по сравнению с ее таким же коллегой по цеху-спортивным, но безголосым и бесталанным, ей сильно не повезло. Тот во время понял, чью залупу за щекой держать, и добился многого))
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8k
harlamov Час назад
Вот это косметический хирург!
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