"Вот это форма!": в Сети восхитились фигурой Маши Распутиной

Певица она, прямо скажем, на любителя, зато в свои 56 лет выглядит весьма неплохо, что и доказала продемонстрировав фигуру в маленьком купальнике.
Если пристрастие к филлерам и другим иньекциям "красоты" Маши Распутиной интернет-пользователи всегда высмеивали, то стремление пребывать в хорошей физической форме находило самую горячую поддержку у ее поклонников (да, оказывается, такие тоже есть). И усилия певицы не проходят даром.
Не успела Распутина разместить короткое видео на странице в Инстаграм, на котором она предстала в крошечном бикини, как соцсети запестрели многочисленными восторженными комментариями. Даже те, кто равнодушен к этой певице, успели заметить, что для 56 лет она пребывает в весьма приличной физической форме. Да что там - просто в прекрасной форме!
"Всегда приятно возвращаться туда, где было хорошо", - подписала публикацию певица. Поклонники Распутиной отметили, что много лет она практически не меняется, а ее фигура и сейчас как у молодой девушки, стройная и подтянутая.
Артистка и раньше не стеснялась делиться фотографиями с отдыха, хотя, конечно, в ее профилях в соцсетях гораздо больше снимков и видео с концертов и других мероприятий.
Артистка и раньше не стеснялась делиться фотографиями с отдыха, хотя, конечно, в ее профилях в соцсетях гораздо больше снимков и видео с концертов и других мероприятий.
Однако в последнее время Распутина редко появляется на публике, и не так давно объяснила причину "ухода с радаров". По мнению певицы, современные артисты, которые заполонили эфир, лишь позорят современную эстраду. То, что сейчас "находится на плаву - ужасно и на низком уровне". "По сцене скачут безголосые и бездумные обезьяны",- печалится Распутина. "Подрастающее поколение, как слепые котята. Зло они считают прекрасным. Все перевернулось на 180 градусов. Происходящее вызывает антагонизм у любого нормального и здравомыслящего человека. Враги человечества говорят: «Если хочешь завоевать какую-то страну и поработить ее народ, воспитай их детей». А на чем сейчас воспитываются наши дети? Бездуховность во всем: и в музыке, и в кинематографе", - считает она.
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А она себя в 90-е то помнит? Свои наряды и свой уникальный "чудо" голос?
А на счет скакать как обезьяны надо бы ей её старые выступления показать