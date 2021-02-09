"Вот это форма!": в Сети восхитились фигурой Маши Распутиной

"Всегда приятно возвращаться туда, где было хорошо", - подписала публикацию певица. Поклонники Распутиной отметили, что много лет она практически не меняется, а ее фигура и сейчас как у молодой девушки, стройная и подтянутая.

Артистка и раньше не стеснялась делиться фотографиями с отдыха, хотя, конечно, в ее профилях в соцсетях гораздо больше снимков и видео с концертов и других мероприятий.