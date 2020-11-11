Женщина с самым большим ртом в мире стала звездой Тиктока

Саманта начала публиковать видео в Тиктоке в апреле 2020 года, во время карантина, и с тех пор она набрала 750 тысяч подписчиков. "Я создала учетную запись TikTok осенью 2019 года, но не начинала публиковать видео. Я сделала это в апреле этого года, когда начался карантин. У моих пародий и смешных видео было много просмотров, но любые видео с моим ртом мгновенно становились вирусными," - рассказывает Саманта.