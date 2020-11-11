Женщина с самым большим ртом в мире стала звездой Тиктока

30-летняя американка Саманта Рамсделл Samantha Ramsdell прославилась благодаря своему огромному рту, который считают самым большим в мире. Она начала публиковать видео в Tiktok в апреле 2020 года, во время карантина, и к сегодняшнему моменту набрала уже 750 тысяч подписчиков.
30-летняя американка Саманта Рамсделл живет в Коннектикуте и работает торговым представителем. Не так давно женщина стала популярной в TikTok, начав публиковать видео со своим... ртом. Размер рта Саманты - 9,52 см. Как считает сама тиктокерша, размер ее рта может быть больше зарегистрированного сейчас в книге рекордов Гиннесса - рекорд составляет 9,5 см.
Саманта начала публиковать видео в Тиктоке в апреле 2020 года, во время карантина, и с тех пор она набрала 750 тысяч подписчиков. "Я создала учетную запись TikTok осенью 2019 года, но не начинала публиковать видео. Я сделала это в апреле этого года, когда начался карантин. У моих пародий и смешных видео было много просмотров, но любые видео с моим ртом мгновенно становились вирусными," - рассказывает Саманта.
Размер рта Саманты - 9,52 см
Она добавила, что тоже неплохо зарабатывает на видео - сейчас Тикток платит топовым пользователям, основываясь на количестве просмотров их роликов. Как рассказала Саманта, это примерно примерно 0,3 цента за 1000 просмотров. Так как ее видео иногда собирают по 50 миллионов, она зарабатывает немаленькую сумму.
Хотя большой рот принес женщине популярность, она признается, что немного расстраивалась из-за этого - изначально она хотела стать известной за свое пение и комедийные видео. В планах Саманты - оказаться в Книге рекордов Гиннесса, над чем она сейчас активно работает.
Вот какие видео публикует Саманта в профиле:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Как вы думаете, та женщина сосет?
Сосет.
А та?
Сосет.
А как вы узнали?
Рот есть, значить сосет.
- Ох, внученька, ты своего дедушку без порток видела?