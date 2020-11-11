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Женщина с самым большим ртом в мире стала звездой Тиктока

Женщина с самым большим ртом в мире стала звездой Тиктока (5 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 21:18
Сообщество : Истории
Метки: Instagram   Популярность   истории   люди   рекорды   соцсети   тикток   фото   
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30-летняя американка Саманта Рамсделл Samantha Ramsdell прославилась благодаря своему огромному рту, который считают самым большим в мире. Она начала публиковать видео в Tiktok в апреле 2020 года, во время карантина, и к сегодняшнему моменту набрала уже 750 тысяч подписчиков.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Instagram   Популярность   истории   люди   рекорды   соцсети   тикток   фото   
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33  комментария
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7k
MakDag 10 часов назад
Женщина с самым большим ртом в мире стала звездой Тиктока
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6k
Макс Час назад
Женщина с самым большим ртом в мире стала звездой Тиктока
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3k
Shtoppi 4 часа назад
Женщина с самым большим ртом в мире стала звездой Тиктока
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1k
Мороз 6 часов назад
Для такого рта надо и мужика из "Книги Рекордов" искать ..
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524
Alex 6 часов назад
стоматологу очень удобно ей зубы лечить...
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58k
Доктор Джонс Alex 3 часа назад
Но на данный момент, зубы у неё в превосходном состоянии...
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3k
lexa 7 часов назад
точно , вспомнил , вантуз надо купить!
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9k
zlopisec 7 часов назад
А есть видео, где она тренировками рот поддерживает в таком состоянии.... Друг спрашивал...
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7k
KOSTELLO 7 часов назад
Так как ее видео иногда собирают по 50 миллионов

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10k
Хью́берт 7 часов назад
Женщина с самым большим ртом в мире стала звездой Тиктока
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4k
Ya 8 часов назад
Значит правду говорят что у негров длинные и толстые? Рот для групповухи.
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11k
Иван 8 часов назад
Денщик спрашивает Ржевского:
Как вы думаете, та женщина сосет?
Сосет.
А та?
Сосет.
А как вы узнали?
Рот есть, значить сосет.
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293
евгений 8 часов назад
Никуя себе. Такая живьём засосать может. Я понял, ее удобно использовать в качестве подставки под кружку пива (1л) ставишь ее рядом, на колени, она открывает рот и погружаешь туда кружку. Очень удобно и практично
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7k
kaboza 8 часов назад
млять ну зачем перед сном((((
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8k
Vacony 8 часов назад
вот куда надо лампочку сувать !
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1k
Domax3000 Vacony 6 часов назад
Женщина с самым большим ртом в мире стала звездой Тиктока
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25k
Fat Lynx 8 часов назад
Жабы в болоте отдыхают...
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13k
homerchik 9 часов назад
Женщина с самым большим ртом в мире стала звездой Тиктока
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34k
Андрей Бертон 9 часов назад
Женщина с самым большим ртом в мире стала звездой Тиктока
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706
max 9 часов назад
Так ей же в фильмах с черными анакондами сниматься надо
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8k
3.6o6pa 9 часов назад
- Бабушка, бабушка, а почему у тебя такой большой рот?!
- Ох, внученька, ты своего дедушку без порток видела?
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198
Влад 9 часов назад
В порно бы ей сняться с таким ртом...
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6k
Агент Безопасной Национальности 9 часов назад
Женщина с самым большим ртом в мире стала звездой Тиктока
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460
Обратная сторона Луны Агент Безопасной Национальности 9 часов назад
Женщина с самым большим ртом в мире стала звездой Тиктока
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