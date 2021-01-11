Экзотические животные, которые покорили Инстаграм

Подборка милых и смешных домашних питомцев, на которых подписаны сотни тысяч людей.
Все мы знаем, что интернет - для котиков. Но есть многие животные, которые готовы оспорить их пальму первенства. Миллионы по всему миру следят за домашними енотами, фенеками и другими питомцами, которых не так уж легко содержать дома, но их владельцы организовали им ну очень комфортную жизнь.
Свинка Джузеппе
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Очаровательная Джузеппе живет вместе со своей хозяйкой в Екатеринбурге.
Настя долгое время изучала всю информацию о мини-пигах, прежде чем поселить у себя дома милого поросенка. Джузеппа и Настя сталкиваются со сложностями содержания мини-пигов в России - нет специального питания, нет каких-то стандартов породы, но Джузеппа не унывает - больше всего она любит спать, а когда просыпается, то обязательно просит поесть и почесать ей животик.
Настя редко выводит ее погулять в город - слишком уж большое внимание она привлекает, а это для малышки-поросенка большой стресс. Но иногда ей все же удаётся вдоволь побегать по лесу. Настю и Джузеппу нередко зовут на телевидение и приглашают на интервью для журналов.
Настя долгое время изучала всю информацию о мини-пигах, прежде чем поселить у себя дома милого поросенка. Джузеппа и Настя сталкиваются со сложностями содержания мини-пигов в России - нет специального питания, нет каких-то стандартов породы, но Джузеппа не унывает - больше всего она любит спать, а когда просыпается, то обязательно просит поесть и почесать ей животик.
Настя редко выводит ее погулять в город - слишком уж большое внимание она привлекает, а это для малышки-поросенка большой стресс. Но иногда ей все же удаётся вдоволь побегать по лесу. Настю и Джузеппу нередко зовут на телевидение и приглашают на интервью для журналов.
Лемур Сара
Несмотря на очевидное женское имя Сара оказался самцом и живет в Перми.
Если посмотреть его аккаунт, то сразу становится понятно, что любимое место лемура - это кухня, где он действительно зависает. Ну в прямом смысле - например на сушилке для полотенец.
Фотографии очень милые и провоцирующие завести себе такого же питомца, однако владелица Сары, Ирина, не рекомендует заводить экзотических животных дома - дрессировке они поддаются с трудом, содержать их достаточно непросто и обеспечить должный ветеринарный уход тоже.
Как раз так Сара у нее и оказался - его отдали ей друзья, которые не справились с ним. Зато теперь он в надежных руках - и уже несколько лет совершенно счастлив в заботливых руках Ирины.
Если посмотреть его аккаунт, то сразу становится понятно, что любимое место лемура - это кухня, где он действительно зависает. Ну в прямом смысле - например на сушилке для полотенец.
Фотографии очень милые и провоцирующие завести себе такого же питомца, однако владелица Сары, Ирина, не рекомендует заводить экзотических животных дома - дрессировке они поддаются с трудом, содержать их достаточно непросто и обеспечить должный ветеринарный уход тоже.
Как раз так Сара у нее и оказался - его отдали ей друзья, которые не справились с ним. Зато теперь он в надежных руках - и уже несколько лет совершенно счастлив в заботливых руках Ирины.
Шиншилла Мистер Бэйгл
Милая мозаичная шиншилла, который живет в Южной Калифорнии. Его хозяин построил трехэтажную клетку, которую, правда, никогда не закрывает.
Мистер Бэйгл свободно бродит по дому и вместе со своим "приемным отцом" занимается просветительской и благотворительной деятельностью. Они рассказывают про то, как правильно отказываться от меховой одежды и тестирования косметики на животных.
А еще Мистер Бэйгл продвигает мультфильмы, снимается для рекламы крошечных кукольных домиков и помогает приютам.
Мистер Бэйгл свободно бродит по дому и вместе со своим "приемным отцом" занимается просветительской и благотворительной деятельностью. Они рассказывают про то, как правильно отказываться от меховой одежды и тестирования косметики на животных.
А еще Мистер Бэйгл продвигает мультфильмы, снимается для рекламы крошечных кукольных домиков и помогает приютам.
Азуки - самый милый ежик в мире
Профессиональный фотограф Шуичи Цунода и его друг, ежик Азука, ведут очень насыщенную жизнь: работают в рекламе, плавают в бассейне, ходят в походы и копают огород.
Стоит отметить интересный факт: для жителей Европы питомец фотографа просто милый зверек, однако в Японии отношение к ежам совершенно другое. Там к ним относятся примерное также, как мы к крысам - брезгливо и с некоторым опасением. Их нет ни в детских книжках, ни на открытках, нигде.
Цунода своим аккаунтом стремится поменять отношение к ежам и даже издал книгу о приключениям Аузки.
Возможно именно с этим связано открытие в Токио ежиного кафе, где можно пообщаться с ними, что несомненно является большим шагом по отношению к ежикам.
Стоит отметить интересный факт: для жителей Европы питомец фотографа просто милый зверек, однако в Японии отношение к ежам совершенно другое. Там к ним относятся примерное также, как мы к крысам - брезгливо и с некоторым опасением. Их нет ни в детских книжках, ни на открытках, нигде.
Цунода своим аккаунтом стремится поменять отношение к ежам и даже издал книгу о приключениям Аузки.
Возможно именно с этим связано открытие в Токио ежиного кафе, где можно пообщаться с ними, что несомненно является большим шагом по отношению к ежикам.
Енот Тыковка
Невозможно милая Тыковка не так давно умерла, однако ее хозяйка решила, что нельзя бросать ее аккаунт, который любит больше миллиона подписчиков. Она выкладывает архивы с ее фото и видео.
Появление Тыковки в семье Рози Янг было как снег на голову, буквально - она на них упала с дерева и сломала лапку. Рози выходили крошку и не смогли ее отпустить. На Багамских островах, где они живут, к счастью, официальное содержание енотов дома разрешено, поэтому Тыковка осталась с ними.
И не просто осталась, а еще и стала всеобщей любимицей и лучшей подружкой двух собак, которых Рози приютила незадолго до ее появления. Она старательно подражала их поведению, купалась в бассейне, воровала у хозяйки дома ее чай, постоянно обнимала свою новую семью, и иногда покусывала их, если ей казалось, что ее личные границы нарушались.
Появление Тыковки в семье Рози Янг было как снег на голову, буквально - она на них упала с дерева и сломала лапку. Рози выходили крошку и не смогли ее отпустить. На Багамских островах, где они живут, к счастью, официальное содержание енотов дома разрешено, поэтому Тыковка осталась с ними.
И не просто осталась, а еще и стала всеобщей любимицей и лучшей подружкой двух собак, которых Рози приютила незадолго до ее появления. Она старательно подражала их поведению, купалась в бассейне, воровала у хозяйки дома ее чай, постоянно обнимала свою новую семью, и иногда покусывала их, если ей казалось, что ее личные границы нарушались.
Лиса Джунипер
Одомашнивать лис - занятие хлопотное и держать их дома весьма и весьма непросто. В инстаграме много аккаунтов с домашними лисами, но самый популярный наверное с лисичкой Джунипер.
Эта малышка была самой слабенькой из помета, ее не очень хотели забирать в заповедник и так она оказалась у девушки-волонтера Джессики.
Хозяйка написала целую книгу о содержании домашней лисы - "Счастливая лиса Джунипер". Там она без прикрас рассказала как это - жить с лисой. О непрекращающемся беспорядке, о сложностях ветеринарии, специфическом запахе, об отсутствии вакцин, а перевозка этих животных в транспорте запрещена, но... несмотря на все "но" Джунипер отличный компаньон, которая даже сумела подружиться с собакой Джессики, которую девушка тоже взяла к себе, во время своей волонтерской деятельности в ветклинике.
Эта малышка была самой слабенькой из помета, ее не очень хотели забирать в заповедник и так она оказалась у девушки-волонтера Джессики.
Хозяйка написала целую книгу о содержании домашней лисы - "Счастливая лиса Джунипер". Там она без прикрас рассказала как это - жить с лисой. О непрекращающемся беспорядке, о сложностях ветеринарии, специфическом запахе, об отсутствии вакцин, а перевозка этих животных в транспорте запрещена, но... несмотря на все "но" Джунипер отличный компаньон, которая даже сумела подружиться с собакой Джессики, которую девушка тоже взяла к себе, во время своей волонтерской деятельности в ветклинике.
Содержать дома таких животных, разумеется, сложно, да и вообще, по-хорошему, нежелательно. Все-таки они не настолько одомашнены, как привычные нам кошки и собаки. Но здорово, что все эти пушистые оказались в хороших руках, которые обеспечивают им максимально подходящий для них уход, заботу и, конечно же, любовь.
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