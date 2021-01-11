Экзотические животные, которые покорили Инстаграм

Невозможно милая Тыковка не так давно умерла, однако ее хозяйка решила, что нельзя бросать ее аккаунт, который любит больше миллиона подписчиков. Она выкладывает архивы с ее фото и видео.

Появление Тыковки в семье Рози Янг было как снег на голову, буквально - она на них упала с дерева и сломала лапку. Рози выходили крошку и не смогли ее отпустить. На Багамских островах, где они живут, к счастью, официальное содержание енотов дома разрешено, поэтому Тыковка осталась с ними.

И не просто осталась, а еще и стала всеобщей любимицей и лучшей подружкой двух собак, которых Рози приютила незадолго до ее появления. Она старательно подражала их поведению, купалась в бассейне, воровала у хозяйки дома ее чай, постоянно обнимала свою новую семью, и иногда покусывала их, если ей казалось, что ее личные границы нарушались.