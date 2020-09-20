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Дочь Джереми Кларксона ведет в Instagram войну с фильтрами

Дочь Джереми Кларксона ведет в Instagram войну с фильтрами (7 фото)

Автор:
20 сентября 2020 14:20
Метки: Instagram   внешность   обработка фото   соцсети   фильтр   фото   
1366
7
Эмили Кларксон — блогер и дочка того самого Джереми Кларксона, ведущего шоу Top Gear. В своем Instagram Эмили ведет настоящую просветительскую войну с фильтрами и ретушью фотографий. И дело не только в принятии себя.

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Метки: Instagram   внешность   обработка фото   соцсети   фильтр   фото   
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28k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
т.е работать тоже не хочет ))
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Дарвин и аморальная премия 7 минут назад
Дочь Джереми Кларксона ведет в Instagram войну с фильтрами
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1k
ALEX Час назад
Чёт как-то Фу...
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41k
Daniel Rumiantsev 2 часа назад
в папашу девка пошла, мордой тоже, но молодец, говорит правильное
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138k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Вся в папку, любит все разоблачать)
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2k
Дмитрий ☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Даже лицо с саркастичным таким гаденьким выражением как у папы.
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9k
Яромиръ 3 часа назад
...да-а, любит пожрать
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