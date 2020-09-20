Дочь Джереми Кларксона ведет в Instagram войну с фильтрами

В-третьих, дети страдают еще и от того, что с самого детства привыкают видеть улучшенную версию себя на экране смартфона. Эмили настаивает на том, что не стоит самим верить в идеальность людей, которых мы видим в Сети, и объяснять это детям. «Вы сравниваете себя с не существующими в реальности людьми и расстраиваетесь от того, что не можете сравниться с их красотой, полученной в результате кропотливой работы в приложениях».