Шо, опять?!: реакция соцсетей на новые ковидные нерабочие дни в России

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Голикова предложила обратиться к Путину с просьбой ввести нерабочие дни из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Для регионов с самой сложной ситуацией предлагается ввести их уже с этой субботы, 23 октября. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
1. Та самая речь Голиковой, из-за которой все и началось
🗓️ С 30 октября по 7 ноября в России могут ввести нерабочие дни. Правительство обратится к Президенту Владимиру Путину с таким предложением. Сообщается, что регионы со сложной эпидемической ситуацией будут иметь возможность ввести нерабочие дни уже с 23 октября. pic.twitter.com/XbcrD0HlOV— Уральский Меридиан (@ural_meridian) October 19, 2021
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4. Интернет-тролли уже начали юморить на эту тему
Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом.— Belaruka1917 (@Belaruka1) October 19, 2021
Шо, опять?! pic.twitter.com/LAFX5ruc8I
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Зы. У нас на работе нет ни одного. Были, но 2 умерло, остальные вакцинировались. Внимание вопрос. Почему из-за гнид мы должны страдать?
Маски не носят, дистанцию не соблюдают, правила гигиены(мыть руки, обработать продукты открыто лежащие на прилавках) т.к не соблюдают, прививки вообще принимают за чипирование. В китае жестко среагировали и че? а то, что они уже на последних местах по заболеваемости, хотя у них там было очень жестко. А нашим пох*Ю. Получите, распишитесь.
Потому что день похмелья придётся на 7 ноября.
- 7 ноября (25 октября по старому стилю) День, когда сменилась в России власть.