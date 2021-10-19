Шо, опять?!: реакция соцсетей на новые ковидные нерабочие дни в России

Голикова предложила обратиться к Путину с просьбой ввести нерабочие дни из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Для регионов с самой сложной ситуацией предлагается ввести их уже с этой субботы, 23 октября. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.

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1. Та самая речь Голиковой, из-за которой все и началось 🗓️ С 30 октября по 7 ноября в России могут ввести нерабочие дни. Правительство обратится к Президенту Владимиру Путину с таким предложением. Сообщается, что регионы со сложной эпидемической ситуацией будут иметь возможность ввести нерабочие дни уже с 23 октября. pic.twitter.com/XbcrD0HlOV — Уральский Меридиан (@ural_meridian) October 19, 2021

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3. Вот так может выглядеть производственный календарь 0 Источник:

4. Интернет-тролли уже начали юморить на эту тему Голикова предложила объявить с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом.



Шо, опять?! pic.twitter.com/LAFX5ruc8I — Belaruka1917 (@Belaruka1) October 19, 2021

5. Вам тоже это что-то напоминает? 0 Источник:

6. Рады этой новости оказались лишь дети 0 Источник:

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8. Пользователи соцсетей уверены, что данные меры бессмысленны 0 Источник:

9. А чем вы займетесь на этих каникулах? 0 Источник:

10. Действительно, среди ваших близких еще остались те, кто не болел этой заразой? 0 Источник:

11. Бизнесмены уверены, что эта нерабочая неделя очень негативно скажется на их финансах 0 Источник:

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13. Да, негатива в соцсетях сейчас хоть отбавляй 0 Источник:

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16. Женщины... такие непостоянные 0 Источник:

17. Давно не виделись, локдаун 0 Источник: