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Шо, опять?!: реакция соцсетей на новые ковидные нерабочие дни в России

Шо, опять?!: реакция соцсетей на новые ковидные нерабочие дни в России (19 фото)

Автор:
19 октября 2021 20:37
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   Голикова   каникулы   карантин   коронавирус   нерабочие дни   пандемия   
840
19
Голикова предложила обратиться к Путину с просьбой ввести нерабочие дни из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Для регионов с самой сложной ситуацией предлагается ввести их уже с этой субботы, 23 октября. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости.
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Метки: covid19   Голикова   каникулы   карантин   коронавирус   нерабочие дни   пандемия   
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8  комментариев
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3k
RomaXz 12 минут назад
Новый хит -" нерабочие дни". От создателей " хлопок", " отрицательный рост" и " ограниченно пригодное к проживанию жильё"
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4k
tamin 5 минут назад
Я поддержу самоизоляцию, когда вакцинированным разрешат все. А антипрививочники сидят дома.
Зы. У нас на работе нет ни одного. Были, но 2 умерло, остальные вакцинировались. Внимание вопрос. Почему из-за гнид мы должны страдать?
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115
VasyaN 7 минут назад
Ну а что вы хотели то? Вирус ходит по стране, а многим пох?Ю.
Маски не носят, дистанцию не соблюдают, правила гигиены(мыть руки, обработать продукты открыто лежащие на прилавках) т.к не соблюдают, прививки вообще принимают за чипирование. В китае жестко среагировали и че? а то, что они уже на последних местах по заболеваемости, хотя у них там было очень жестко. А нашим пох*Ю. Получите, распишитесь.
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7k
Мистер Фикс 10 минут назад
Если у вас есть прививка и код, дома сидеть вам вовсе не обязательно
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2k
Дмитрий ! 18 минут назад
Что в прошлый раз работаем как обычно, что в этот будем. Тогда привитых не было, сейчас все привиты. Я три раза уже переболел. Первый раз сильно, поражение 35%. Второй раз, видимо, дельта, легче, без поражения. Третий прям перед прививкой, просто обоняние пропало. Два раза обоняние восстанавливалось, последний раз никак. Прививку отложил, но позже сделал.
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47k
doker 23 минуты назад
Всё же премьер-министру нужно было 3 раза подумать, прежде чем принимать такое решение.

Потому что день похмелья придётся на 7 ноября.
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218
allexx doker 2 минуты назад
>>день похмелья придётся на 7 ноября.
- 7 ноября (25 октября по старому стилю) День, когда сменилась в России власть.
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37k
Андрей Полчаса назад
Надо работодателям уволить нахрен всех антипрививочников и дело с концом. QR-хорошо, но без теста на антитела к работе не допускать. С какого хрена бизнесмен должен платить работнику деньги за то, что тот не работает?
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