Коротко о ситуации с QR-кодами

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В некоторых регионах было принято решение продлить использование QR-кодов до Нового года.
Это связано с очередной волной коронавируса и увеличением количества заболевших. Гражданам настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию и получить заветный QR-код. Без него вы не сможете сходить в кафе, съездить в другой регион на поезде, посетить мероприятия. Правительство разработало и внесло в Государственную думу два законопроекта, предусматривающих использование QR-кодов на транспорте и в других общественных местах. Но окончательное решение о необходимости таких мер остается на усмотрение региональных властей.
Глава РЖД сообщил, что проблем с проверкой наличия QR-кодов в поездах не будет.
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В Екатеринбурге не согласные с таким ужесточением мер, граждане вышли на согласованный митинг. На акции против QR-кодов присутствовали около 300 человек. Мероприятие прошло без проишествий, задержаний не было.
А пока в столице Урала протестовали против введения новых правил, вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила приравнять сертификат о вакцинации к паспорту гражданина РФ.
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Конечно, может. Паспорта вообще отменить. QR коды наносить путем лазерного клеймения. Да и Конституцию, в принципе, тоже можно отменить.
Как попасть в МФЦ, как постричься без куара? Как купить лампочку или свечку, если запасу нет?
На предупреждениях в учреждения написано - по указанию губернатора. Если что, просто снимут, делов то...
вызвать парикмахера на дом, и пусть лампочку по пути купит
Ну и QR позволяет на законном основании болеть и распространять covid.
Другого назначения у QR кода не сущестивует
Так что Голикова вполне может себе позволить и не вакцинироваться и не иметь QR кодов