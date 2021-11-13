FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Политика 2774 поста • 883 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Коротко о ситуации с QR-кодами

Коротко о ситуации с QR-кодами (5 фото)

Автор:
13 ноября 2021 15:35
Сообщество : Политика
Метки: qr-код   Голикова   екатеренбург   коронавирус   митинг   политика   
1352
5
В некоторых регионах было принято решение продлить использование QR-кодов до Нового года.
 
×
×

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: qr-код   Голикова   екатеренбург   коронавирус   митинг   политика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
29
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
135
eutace 51 минуту назад
так и не понял - как прививка, которая не убивает вирусы может помочь в борьбе с ними???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
126
Akabushkin Petr 42 секунды назад
Мне не понятно как код помогает в борьбе с эпидемией, как прививка - понятно, как код - нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
сеньор Леонсио 3 минуты назад
Для того их и вводили,чтобы потом отменить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
Анатолий 3 минуты назад
А для Голиковой уже готов отдельный котёл.....Надеюсь не с водой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54
Анатолий 6 минут назад
Ты тварь хочешь присвоить каждому человеку номер??? За что гибли наши деды...) Русский человек долго запрягает, но очень быстро едет. Помните? Успехов, уроды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
388
антискакуас 15 минут назад
ХЗ, эти дэбилы никак не могут поменять мой код со времён моей ревакцинации. Это [мат] видимо. С начала августа. Задолбался писать и ходить в поликлинику. Херасдва. Медпидоры мля...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
346
Мне по барабану 20 минут назад
Очередная идея, которая окажется пшиком. Поддержу мнение "проживем и без театра"))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Андрей 20 минут назад
Вопрос по медотводу. Люди получившие медотвод - это фактически больные люди по каким-то там заболеваниям( а значит ослабленным иммунитетом), но "стерильные" по Ковиду. Люди получившие прививку, могут быть переносчиками и распространителями вируса( сами создатели вакцины это подтверждают). Внимание вопрос. Как можно пересекать эти две категории граждан?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Дядюшка Ау 23 минуты назад
"Как вы считаете, может ли может ли сертификат стать еще одним обязательным документом?" (с)

Конечно, может. Паспорта вообще отменить. QR коды наносить путем лазерного клеймения. Да и Конституцию, в принципе, тоже можно отменить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Хрюн Полчаса назад
Фашисты поганые. Так и мечтают всех в лагерь загнать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Гур Полчаса назад
Старенькое из прошлых QR инициатив, но актуальненько....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
doker 37 минут назад
На сегодня решения об ограничениях отданы на откуп генерал-губернаторам. В своих вотчинах они устанавливают правила и законы, согласно приказу сверху, но федералы, типа, не причём, в случае волнений объявят о "перегибах на местах".
Как попасть в МФЦ, как постричься без куара? Как купить лампочку или свечку, если запасу нет?

На предупреждениях в учреждения написано - по указанию губернатора. Если что, просто снимут, делов то...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Антон 41 минуту назад
Вакцинация добровольная и необязательная, но мы будем выкручивать вам, подопытные, руки так, что бы потом бодро отчитаться о повальной добровольной вакцинации. Сюр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Autumn2015 47 минут назад
А то, что ВО ВРЕМЯ эпидемии прививки не делаются - эти псевдоврачи от власти не знают? КАК сейчас можно требовать сделать прививку?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Viejo Borracho Dikobraz 49 минут назад
QR позволяет различать послушных человеков от не удобных для системы людей.
Ну и QR позволяет на законном основании болеть и распространять covid.
Другого назначения у QR кода не сущестивует
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Hairy. 53 минуты назад
Паразиты-захватчики в своём упоении властью возомнили что они бессмертны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Аюна Цыбикова 54 минуты назад
Мне вот интересно, а сколько вакцин Голикова приняла и есть ли у нее qr-код?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван 55 минут назад
Ну вот сх*яли я должен показывать паспорт кому попало?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Troll Час назад
В прошлый раз прожили без ваших ресторанов и театров и сейчас проживем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться "Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться Хороводы, задержания, стихи Киплинга и маленький ОМОНовец: как в России прошли митинги 21 апреля Хороводы, задержания, стихи Киплинга и маленький ОМОНовец: как в России прошли митинги 21 апреля Набил QR-код - и можешь идти в ресторан Набил QR-код - и можешь идти в ресторан Столичные власти отменяют систему QR-кодов Столичные власти отменяют систему QR-кодов В&nbsp;Тбилиси завершился митинг сторонников Саакашвили В Тбилиси завершился митинг сторонников Саакашвили "На митинг вышли только полицейские": реакция на акцию в поддержку Навального "На митинг вышли только полицейские": реакция на акцию в поддержку Навального
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12041



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна быть наказана
2
353
"Лишите ее прав!": участница конкурса красоты, сбившая Елену Сафонову в Москве, должна...
Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
4
277
Они же Сомали от Франции не отличат: что американцы думают о США и "странах третьего мира"
Набирающие популярность в сообществах
Чем обусловлено обострение болезней желудочно-кишечного тракта в осенний период?
0
3
Чем обусловлено обострение болезней желудочно-кишечного тракта в осенний период?
Что такое «расизм» в современном понимании
1
46
Что такое «расизм» в современном понимании
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
"Уйдите, Господи!": реакция москвичей на предложение кое-куда отправиться
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ну нахер
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
Официальный спортивный напиток, рецепт 70-х годов прошлого века
1
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#интересное#знаменитости#Ynews#новости#прикольные#комментарии#сша
#интересно#Россия#животные#прикол#СССР#автомобили#актеры#страна#милота#аварии
#Юмор#люди#кино#подборка#фотографии#дтп#автомир#картинки#смешные#голливуд

На что жалуетесь?

Вернуться