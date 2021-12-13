Зловещий «Омикрон»: любителей теорий заговоров снова прорвало

Появление ковид-19 вызвало неподдельный страх у многих. Однако с быстро меняющимися штаммами людям надоело пугаться, поэтому истерия ожидаемо поутихла. Но только не у любителей теорий заговоров.
Носители «шапочки» из фольги, услышав сведения о появлении «омикрона» бросились перерывать Интернет в поисках пророчеств, и ожидаемо нашли.
Сначала на Reddit вкинули информацию, что новый штамм уже традиционно предсказали в «Симпсонах». Один из пользователей смонтировал фрагмент из мультфильма, где в наш мир пребывают пришельцы с планеты Омикрон Персей 8.
С этой теорией вышла путаница, поскольку люди не могли разобраться, откуда всё-таки взят кусок мультфильма – из «Футурамы» или же «Симпсонов».
Но раздуть вой из этого вышло настолько, что западным таблоидам пришлось выпускать несколько статей с объяснением, что название появилось не из анимационных проектов, а из греческого алфавита.
На этом, разумеется, всё не закончилось. На горизонте также выплыл итальянский фильм 1963 года под названием «Омикрон». Правда, сходств, кроме названия, нет.
Тем не менее, показанная в кино история инопланетного вторжения снова подогрела интерес любителей теорий заговора. Ведь там главный герой – пришелец, вселившийся в тело человека для сбора информации о Земле.
Пользователи и здесь увидели пророчество и связь нового штамма с инопланетной расой. Особенно после того, как какие-то умельцы сделали несколько постеров в стиле фильмов 80-х и напихали в название зловещий «Омикрон».
Добрались «эксперты» и до виртуальных миров, запустив обсуждение игры Omikron: The Nomad Soul, вышедшей в 1999 году. Опять же, причиной послужило аналогичное название, а также цитата персонажа, озвученного Дэвидом Боуи и призывающего пробудиться.
Но игра посвящена не вирусу, а поиску серийного убийцы, похищающего человеческие души в футуристическом городе. Тем не менее, конспирологов из Твиттера уже было не остановить.
David Bowie voices on the 1999 video game, 'Omikron - The Nomad Soul'.— Views of a common man (@JJsViews) December 4, 2021
Listen to what he's saying. 😳 pic.twitter.com/uHMmtWTdfV
если кто не знал:— Виктор Мирошкин (@vimstory) November 30, 2021
штамм Omikron - приключенческая ролевая игра, которая разворачивается в вымышленном городе Омикрон, находящемся под неким защитным куполом имени Гейтса наВОЗного.
Проколотым посвящается... pic.twitter.com/zshu7bBXK1
The Nomad Soul was renamed... Omikron:— Samuel Jacobs (@Samuel_Jacobs_) December 11, 2021
There's only Coincidences? There are no Coincidences?
The Nomad Soul in North America. It was released for Microsoft Windows on 31 October 1999 in Europe; North America received it on 5 November.https://t.co/YTEmCvnSYj
Странно, что в предсказания не обвинили гонконгскую группу Omicron, для которой штамм стал источником крупного везения. Музыканты после неудачных гастролей решили прекратить своё существование.
После пяти лет тишины они собрались, чтобы добить старые записи и всё-таки выпустить альбом. Но это было ещё прошлым летом. Однако неожиданно возникший штамм подарил им неожиданную славу, да такую, что запланированный на 2022 год альбом, видимо, придется выпускать раньше.
Теперь у забытой всеми группы разрываются телефоны, а прослушивания записей резко поползли вверх. Выходит, что им в этом плане крупно повезло. По крайней мере, пока до них не добрались конспирологи и не обвинили в воспевании вируса.
Очевидно, что любители теорий заговора на этом не успокоятся и продолжат выискивать новые предсказания, пока не появится какой-нибудь новый штамм.
Нам же остается просто наблюдать, как добрая половина мира продолжает сходить с ума.
Источник:
- Ученые опубликовали фотографии вируса «Омикрон»
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Я думаю, что во всем надо винить греков. Вы заметили, что названия присваивают из их алфавита?!
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Что касаемо детей. Ну тут возможно у тебя инкубационный дольше, а не они первые. Хрен проверишь