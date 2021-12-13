Зловещий «Омикрон»: любителей теорий заговоров снова прорвало

Тем не менее, показанная в кино история инопланетного вторжения снова подогрела интерес любителей теорий заговора. Ведь там главный герой – пришелец, вселившийся в тело человека для сбора информации о Земле.

Пользователи и здесь увидели пророчество и связь нового штамма с инопланетной расой. Особенно после того, как какие-то умельцы сделали несколько постеров в стиле фильмов 80-х и напихали в название зловещий «Омикрон».