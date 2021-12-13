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Зловещий «Омикрон»: любителей теорий заговоров снова прорвало

Зловещий «Омикрон»: любителей теорий заговоров снова прорвало (14 фото)

Автор:
13 декабря 2021 10:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: коронавирус   новый штамм   омикрон   пользователи сети   теории заговора   
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Появление ковид-19 вызвало неподдельный страх у многих. Однако с быстро меняющимися штаммами людям надоело пугаться, поэтому истерия ожидаемо поутихла. Но только не у любителей теорий заговоров.

Носители «шапочки» из фольги, услышав сведения о появлении «омикрона» бросились перерывать Интернет в поисках пророчеств, и ожидаемо нашли.


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Сначала на Reddit вкинули информацию, что новый штамм уже традиционно предсказали в «Симпсонах». Один из пользователей смонтировал фрагмент из мультфильма, где в наш мир пребывают пришельцы с планеты Омикрон Персей 8.


С этой теорией вышла путаница, поскольку люди не могли разобраться, откуда всё-таки взят кусок мультфильма – из «Футурамы» или же «Симпсонов».


Но раздуть вой из этого вышло настолько, что западным таблоидам пришлось выпускать несколько статей с объяснением, что название появилось не из анимационных проектов, а из греческого алфавита.


На этом, разумеется, всё не закончилось. На горизонте также выплыл итальянский фильм 1963 года под названием «Омикрон». Правда, сходств, кроме названия, нет.


Тем не менее, показанная в кино история инопланетного вторжения снова подогрела интерес любителей теорий заговора. Ведь там главный герой – пришелец, вселившийся в тело человека для сбора информации о Земле.


Пользователи и здесь увидели пророчество и связь нового штамма с инопланетной расой. Особенно после того, как какие-то умельцы сделали несколько постеров в стиле фильмов 80-х и напихали в название зловещий «Омикрон».


Добрались «эксперты» и до виртуальных миров, запустив обсуждение игры Omikron: The Nomad Soul, вышедшей в 1999 году. Опять же, причиной послужило аналогичное название, а также цитата персонажа, озвученного Дэвидом Боуи и призывающего пробудиться.


Но игра посвящена не вирусу, а поиску серийного убийцы, похищающего человеческие души в футуристическом городе. Тем не менее, конспирологов из Твиттера уже было не остановить.


Странно, что в предсказания не обвинили гонконгскую группу Omicron, для которой штамм стал источником крупного везения. Музыканты после неудачных гастролей решили прекратить своё существование.


После пяти лет тишины они собрались, чтобы добить старые записи и всё-таки выпустить альбом. Но это было ещё прошлым летом. Однако неожиданно возникший штамм подарил им неожиданную славу, да такую, что запланированный на 2022 год альбом, видимо, придется выпускать раньше.


Теперь у забытой всеми группы разрываются телефоны, а прослушивания записей резко поползли вверх. Выходит, что им в этом плане крупно повезло. По крайней мере, пока до них не добрались конспирологи и не обвинили в воспевании вируса.


Очевидно, что любители теорий заговора на этом не успокоятся и продолжат выискивать новые предсказания, пока не появится какой-нибудь новый штамм.


Нам же остается просто наблюдать, как добрая половина мира продолжает сходить с ума.

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Метки: коронавирус   новый штамм   омикрон   пользователи сети   теории заговора   
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7k
Ф Ив Час назад
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30k
ACU900 12 минут назад
Еще недавно все про "дельту" говорили. А как новая мутация появилась - теперь только про "омикрон", а "дельты" как будто бы и не существовало. Кстати следующая буква греческого алфавита после "омикрона" - та самая которая часто используется в математике и в разговорной речи когда кого то бьют или слишком много болтают (например 3.14здят)
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−89
Женский род 44 минуты назад
Говорят Чаушеску до последнего верил что народ его обожает..
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5k
Максим 48 минут назад
Надел свою шапочку, потрепанную уже энной мутацией короновируса.
Я думаю, что во всем надо винить греков. Вы заметили, что названия присваивают из их алфавита?!
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222
Шурман Час назад
Хрен его знает верить в это или нет , 10 дней назад позвонили из школы у вашей дочки кашель и 39 , забрал дочку и сына поехали сдали тесты у всех положительные , на следующий день у меня тоже самое кашель температура , диарея , боль в легком с права , головные боли и боли в суставах , ну попили таблетки температуру скинули а все другие симптомы остались , сегодня опять идем тесты сдавать хотя мы привиты 2 раза .
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222
Шурман Viejo Borracho Dikobraz 54 минуты назад
Так заболели дети а передалось мне и жене , сегодня ночью я уснуть не мог пока ибупрофен и парацитамол не выпил . Дети у нас не привитые и я не хочу что бы им кололи эту гадость , у нас уже по 3тей вакцине всем вкалывают .
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3k
Горожанин Час назад
Пост - неосознанное, но закономерное саморазоблачение. Вакцинодурдомовцы - это как борцы с плоскоземельцами. Сознание что у вакцинодурдомовцев, что у борцунов с плоской Землей настолько маленькое и сурьезное с полным отсутствием чувства юмора, что у них нет даже ума мало-мальски осознать,что их тролят.
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63
Мурчелло Антибиотик Час назад
Теории давно перешли в практику
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