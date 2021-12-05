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"Мы настроены ждать до победного": российские туристы, прилетевшие из ЮАР, 10 часов отказывались ехать на карантин

"Мы настроены ждать до победного": российские туристы, прилетевшие из ЮАР, 10 часов отказывались ехать на карантин (2 фото + 2 видео)

Автор:
05 декабря 2021 19:10
Сообщество : Жить в России
Метки: домодедово   коронавирус   обсерватор   омикрон   сергиев посад   юар   
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Российские туристы из Намибии и ЮАР, прилетевшие в Домодедово, не хотели ехать в обсерватор на обязательный карантин, заявив, что останутся в аэропорту, пока их не отпустят домой.

Все страны мира обеспокоены в связи с появлением нового штамма коронавируса под названием "омикрон". Изначально он стал распространяться в ЮАР. Многие государства превентивно приняли меры безопасности, закрыв границы для туристов из Африки. В РФ не стали действовать столь радикально, однако ввели обязательный карантин для прибывших из опасной зоны распространения "омикрона".


Накануне из Намибии и ЮАР в Домодедово вернулись российские туристы. Из 170 человек 20 решили стоять насмерть, но не ехать в обсерватор для 14-дневного карантина. Кстати, карантин обязателен даже для тех, кто привит и получил отрицательный тест на коронавирус в аэропорту.


Противостояние продолжалось около 10 часов. Наконец, последние упрямцы сдались и поехали в обсерватор в Сергиев Посад. Даже те, кто активно протестовал против карантина, отметили, что с ними были вежливы и насильственных мер не применяли.


Все побывавшие на карантине получат больничный лист. Пaссaжиры уже приехaли на место и рaзместились. Более того, даже сняли видео оттудa - вот тaк им предстоит провести ближaйшие две недели.


Похоже, подобные меры были предприняты не зря - по сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, уже у девяти туристов из ЮАР, прибывших в обсерватор, был выявлен коронавирус. Из карантинника их госпитализировали в клинику. Какой именно штамм коронавируса туристы привезли из ЮАР в Россию, пока не сообщается.

Источник:

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Метки: домодедово   коронавирус   обсерватор   омикрон   сергиев посад   юар   
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169
Дмитрий Байков Час назад
вместо уговоров длиной 10 часов лучше бы сразу в СИЗО отправили на 10 часов.
передумали бы быстро, клоуны прилётные
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41k
dima423 Полминуты назад
Ну понятно неприятно... мне бы тоже не хотелось так попасть. Но иногда приходится идти на жертвы чтобы не разнести заразу на миллионы людей...
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19k
иванов дмитрий 6 минут назад
удивительно.
простые пцр тесты делают час -другой , а тут даже вариант штамма определили почти мгновенно , прямо в аэропорту.
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20k
Альберт 12 минут назад
Так вот какие б л..и нам заразу заморскую привозят.
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2k
АБЕЗЬЯН 21 минуту назад
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120
Liberman Полчаса назад
Люди скорее всего не "работники на дядю" - а владельцы бизнеса(ибо как по мне ЮАР и Намибия ни разу нетуристические направления). и ситуация в том что контракты ждать не будут. и этими больничными можно подтереться смело. именно поэтому такие упертые. когда они туда улетали - им никто не говорил что по прилету назад им еще сидеть хрен знает где(а Сергиев Посад,на минуточку,около 60-ти км ото МКАДа) две недели...
Ну че... не повезло,бывает. посидите на удаленке под Посадом, подписывать док-ты будете электронной подписью),если нужна аналоговая подпись - курьера оплатишь на такси.
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120
Liberman Карл Такойто 13 минут назад
готовы потратить денег(т.к. есть две Африки: одна Африка для белых людей, с конскими ценниками на это.
и вторая Африка - Африка с кучей бабуинов,готовых раздеть\разобрать\ограбить.)
Все же скорее всего,группа сопротивляющихся не хотела на карантин - потому что в планы это не входило ну никак. мож свадьба у кого назначена на след субботу???
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6k
Али Ди Полчаса назад
Интересно а летчиков, стюардес тоже на карантин сажают когда прилетают.? Или например Лавров мотается туда сюда тоже на карантине сидит?
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 51 минуту назад
Вот на таком простом пример власти показали "не важно сколько ты вколол вакцин и бустеров и имеешь отрицательный тест” - Ты по любому пойдешь туда куда сказано.
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849
BHU1004 59 минут назад
Держитесь парни! Не соглашайтесь.
Уверен, что через 14 дней власти отступят и вы победите!
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1k
Broscan Час назад
А зачем вообще выпускать?
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2k
Иван Алексеев Час назад
"В принципе это далеко не то к чему мы привыкли..."
Ссылка youtu.be
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36k
Александр Час назад
Ну тут даже я. то которогот вы называете "антиваксером" возмущен. Карантин нужно пройти обязательно, особенно прилетев из африки.
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−22
RUSOFOB2000LVL Час назад
В загон нужно было поместить этот ватный скот, и кормить комбикормом
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38k
Alex Час назад
Мудаки...
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3k
Taf Taffus Час назад
Таки надо внедрять индийскую практику. Ну не все животные в состоянии понимать слова. Для таких надо применять доступны им уровень сигнализации: бо-бо - неправильно, не бо-бо - правильно.
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2k
petia Час назад
Бред какой-то.
И на буя туда ехать ещё один метод осваивать бюджет.
Нужно ещё на глистов проверять.
Так надёжней.
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796
Карл Такойто Час назад
Австралийцы исследовав омикрон говорят что это новый штамм он самый заразный,но при этом у него шипы отсутствуют и протекать он должен легко,не тяжелее обычной простуды. Назвали его даже штаммом спасителем,мол сейчас все им перезаряжаются он вытеснит остальные ,,тяжёлые,, штаммы и болеть все будут легко,а значит мол чего его боятся)) Людей конечно можно понять,мало кто будет в восторге провести две недели в ,,изоляторе,, тем более когда у тебя тесты все в порядке и чувствуешь себя хорошо
Но правительства по другому не работают,многие опять закрываются и т.д. хотя и так ясно что эффекта это не даёт,потому что новый штамм он же не вчера появился а сегодня его обнаружили))) Ему как минимум месяц может больше,уже как говорится давно его всюду завезли и хлебом солью встретили
Посмотрим какой он на самом деле- может и правы австралийцы-было бы круто))
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2k
kirka72 Час назад
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4k
Core 2 часа назад
В сизо надо было отправить
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