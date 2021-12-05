"Мы настроены ждать до победного": российские туристы, прилетевшие из ЮАР, 10 часов отказывались ехать на карантин

Российские туристы из Намибии и ЮАР, прилетевшие в Домодедово, не хотели ехать в обсерватор на обязательный карантин, заявив, что останутся в аэропорту, пока их не отпустят домой.
Все страны мира обеспокоены в связи с появлением нового штамма коронавируса под названием "омикрон". Изначально он стал распространяться в ЮАР. Многие государства превентивно приняли меры безопасности, закрыв границы для туристов из Африки. В РФ не стали действовать столь радикально, однако ввели обязательный карантин для прибывших из опасной зоны распространения "омикрона".
Накануне из Намибии и ЮАР в Домодедово вернулись российские туристы. Из 170 человек 20 решили стоять насмерть, но не ехать в обсерватор для 14-дневного карантина. Кстати, карантин обязателен даже для тех, кто привит и получил отрицательный тест на коронавирус в аэропорту.
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Противостояние продолжалось около 10 часов. Наконец, последние упрямцы сдались и поехали в обсерватор в Сергиев Посад. Даже те, кто активно протестовал против карантина, отметили, что с ними были вежливы и насильственных мер не применяли.
Все побывавшие на карантине получат больничный лист. Пaссaжиры уже приехaли на место и рaзместились. Более того, даже сняли видео оттудa - вот тaк им предстоит провести ближaйшие две недели.
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Похоже, подобные меры были предприняты не зря - по сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, уже у девяти туристов из ЮАР, прибывших в обсерватор, был выявлен коронавирус. Из карантинника их госпитализировали в клинику. Какой именно штамм коронавируса туристы привезли из ЮАР в Россию, пока не сообщается.
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передумали бы быстро, клоуны прилётные
простые пцр тесты делают час -другой , а тут даже вариант штамма определили почти мгновенно , прямо в аэропорту.
Ну че... не повезло,бывает. посидите на удаленке под Посадом, подписывать док-ты будете электронной подписью),если нужна аналоговая подпись - курьера оплатишь на такси.
и вторая Африка - Африка с кучей бабуинов,готовых раздеть\разобрать\ограбить.)
Все же скорее всего,группа сопротивляющихся не хотела на карантин - потому что в планы это не входило ну никак. мож свадьба у кого назначена на след субботу???
Уверен, что через 14 дней власти отступят и вы победите!
И на буя туда ехать ещё один метод осваивать бюджет.
Нужно ещё на глистов проверять.
Так надёжней.
Какая он нафиг "корона" без шипов?