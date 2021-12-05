"Мы настроены ждать до победного": российские туристы, прилетевшие из ЮАР, 10 часов отказывались ехать на карантин

Все страны мира обеспокоены в связи с появлением нового штамма коронавируса под названием "омикрон". Изначально он стал распространяться в ЮАР. Многие государства превентивно приняли меры безопасности, закрыв границы для туристов из Африки. В РФ не стали действовать столь радикально, однако ввели обязательный карантин для прибывших из опасной зоны распространения "омикрона".





Накануне из Намибии и ЮАР в Домодедово вернулись российские туристы. Из 170 человек 20 решили стоять насмерть, но не ехать в обсерватор для 14-дневного карантина. Кстати, карантин обязателен даже для тех, кто привит и получил отрицательный тест на коронавирус в аэропорту.



