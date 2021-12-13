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"Не дай Аллах это видео где-то будет, я тебе шею сверну": поставившему авто под запрещающим знаком не понравилось внимание окружающих

"Не дай Аллах это видео где-то будет, я тебе шею сверну": поставившему авто под запрещающим знаком не понравилось внимание окружающих (3 фото)

Автор:
13 декабря 2021 08:18
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   быканул   видео   конфликт   лицо без национальности   нарушитель   приора   
1648
3

Лицо без национальности в Москве заметило, как нарушение стали снимать на камеру. Он возмутился и начал угрожать.


Вежливость в среде водителей - качество прекрасное, но редкое, как единорог. Особенно, если сидящий за рулем, оказывается не прав. В Москве один такой "водятел" поставил авто под запрещающий знак, а когда заметил, что его оплошность фиксируют на камеру, вспыхнул гневом.

Словно из ниоткуда за спиной лица неназванной национальности возникла группа поддержки в виде крепких земляков. Наступая на снимавшего нарушение парня, они потребовали удалить видео. Но тот отказался.


Осторожно! В видео содержится нецензурная лексика!

×
×

Осторожно! В видео содержится нецензурная лексика!

К сожалению, чем закончилось это противостояние, не ясно. Надеемся, что нарушитель нашел себе приключений на пятую точку в виде повышенного внимания к его персоне как минимум ГИБДД, а лучше - еще и полиции.

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Метки: авто   быканул   видео   конфликт   лицо без национальности   нарушитель   приора   
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22  комментария
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8k
Кенвуд 42 минуты назад
До чего ислам людей доводит. Ни образования ни воспитания.... Запретить нах этот ислам, тогда возможно, нормальные люди из этих обезьян начнут получаться
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3k
Иван 2 минуты назад
Ну вы же не хотите как в Югославии?
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0
Vladimirovich R 2 минуты назад
Про неизвестную национальность,в точку
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109
стеклоВАТА 8 минут назад
ублюдок
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3k
Chev Chelios 10 минут назад
Как же они любят на публику поработать))) вот реально Моська, самая настоящая. Я тебе, да я бы, да сейчас, да вот уже и так до бесконечности, а по факту горлопан дешевый
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38k
Alex 17 минут назад
В **опу себе засунь своего аллаха
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1k
Алексей Заг 22 минуты назад
На статью себе наговорил.
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151
Javier 23 минуты назад
У парня в очках терпения на 300%, молодец. Я бы втащил уже этому недомерку, после первого оскорбления...
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124
Nаnе First NameLаst Полчаса назад
Ипать громкая и матюкливая макака. У нас оно с таким поведением долго не прожило.
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530
Сергей Викторович Полчаса назад
Вот у него глаза навыкате - как у мышки с запором.
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801
Никитка Полчаса назад
депортировать в аул, осло*ба
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10k
☾ Атеист ☽ 36 минут назад
"шею сверну"? Да это уже угроза убийством. Пусть шьют статейку нах?й а потом этот алибаба п?здует в свой аул.
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6k
Bartello 37 минут назад
Универсальный комент о приматах.
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297
В. Л. 38 минут назад
Овцеёб тупоголовый
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19k
С.В. 39 минут назад
опущенный муслим, собственно как и все муслимы
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15k
ВОВЧЕГ 40 минут назад
Надо было овцелюба газом залить и обоссать!
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420
антискакуас 41 минуту назад
Горнобаран угрожает убийством?
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−62
detective 43 минуты назад
типичный представитель кауказа из племени черножопия
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2k
MC 44 минуты назад
Все больше убеждаюсь в том, что аллахом они называют дьявола.
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3k
foggen2 45 минут назад
Моральный урод.Подонок.Тварь.Ублюдок.Зараза.Чмошник.Тридварас.Негодяй.Гниль.Бесчесть.Каналья.Умом и совестью обиженный.И это только вступление к описанию сего персонажа....
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