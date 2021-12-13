"Не дай Аллах это видео где-то будет, я тебе шею сверну": поставившему авто под запрещающим знаком не понравилось внимание окружающих

Вежливость в среде водителей - качество прекрасное, но редкое, как единорог. Особенно, если сидящий за рулем, оказывается не прав. В Москве один такой "водятел" поставил авто под запрещающий знак, а когда заметил, что его оплошность фиксируют на камеру, вспыхнул гневом.

Словно из ниоткуда за спиной лица неназванной национальности возникла группа поддержки в виде крепких земляков. Наступая на снимавшего нарушение парня, они потребовали удалить видео. Но тот отказался.

Осторожно! В видео содержится нецензурная лексика!