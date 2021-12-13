"Не дай Аллах это видео где-то будет, я тебе шею сверну": поставившему авто под запрещающим знаком не понравилось внимание окружающих

Лицо без национальности в Москве заметило, как нарушение стали снимать на камеру. Он возмутился и начал угрожать.
Вежливость в среде водителей - качество прекрасное, но редкое, как единорог. Особенно, если сидящий за рулем, оказывается не прав. В Москве один такой "водятел" поставил авто под запрещающий знак, а когда заметил, что его оплошность фиксируют на камеру, вспыхнул гневом.
Словно из ниоткуда за спиной лица неназванной национальности возникла группа поддержки в виде крепких земляков. Наступая на снимавшего нарушение парня, они потребовали удалить видео. Но тот отказался.
Осторожно! В видео содержится нецензурная лексика!
«Зови Росгвардию. Не дай Аллах это видео где-то будет, я тебе шею сверну»— Двач (@ru2ch) December 13, 2021
В Москве парень заснял, как приора встала под запрещающим знаком. Съёмка не понравилась хозяину колымаги и он начал бычить. pic.twitter.com/hcfoGf33MU
Осторожно! В видео содержится нецензурная лексика!
К сожалению, чем закончилось это противостояние, не ясно. Надеемся, что нарушитель нашел себе приключений на пятую точку в виде повышенного внимания к его персоне как минимум ГИБДД, а лучше - еще и полиции.
Источник:
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