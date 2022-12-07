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"Недовольны? Езжайте на такси!": обматерившего пассажиров водителя из Владивостока уволили с работы

"Недовольны? Езжайте на такси!": обматерившего пассажиров водителя из Владивостока уволили с работы

Автор:
07 декабря 2022 09:31
Сообщество : Таксисты
Метки: авто   видео   владивосток   водитель   конфликт   обматерил   полжилые женщины   увольнение с работы   
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А ведь ему всего-навсего сделали замечание за разговор по телефону.

Во Владивостоке бравый водитель автобуса наехал на пассажиров и ответил им на замечанеие матом. При этом, люди хотели доехать без ДТП и эксцессов, а потому попросили товарища перестать разговаривать по телефону за рулём. В истоге получили кучу оскорблений, а с мужчиной, заступившегося за пожилых женщин, водитель и вовсе угрожал разобраться.



После того как видео появилось в соцсетях, на поведение неадеквата обратило внимание управление транспорта. В результате, как сообщают СМИ, руководство автотранспортного предприятия приняло решение об увольнении водителя. Поняв, что сделал что-то нехорошее, он поспешил извиниться.


Однако увольнение остается в силе. Правда, нет никакой гарантии, что товарищ не найдёт аналогичной работы в другом месте. А воспитание и характер уже не изменишь.

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Метки: авто   видео   владивосток   водитель   конфликт   обматерил   полжилые женщины   увольнение с работы   
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13  комментариев
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 43 минуты назад
Как всегда...
Драться - так толпой на одного.
Как оскорблять старушек - так смелый.
А потом блеять "простите, не хотел"?
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675
сергей ремизов 2 минуты назад
Чемодан, вокзал, аул.
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445
Сергей Добров 3 минуты назад
В штате маршруточников готовится пополнение
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8k
Потапыч 9 минут назад
Как же заколебали эти обезьяны за рулем. Они порой такой треш на дорогах устраивают, даже между собой, устраивая гонки с водителями других автобусов, чтобы пассажиров больше собрать. Порой и до дорожных разборок и мордобоя доходит, когда какой то из автобусов решит его обогнать.
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0
vovvan 10 минут назад
А справа от водителя видимо кондуктор такой же сидит!
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11k
Джон Уик 11 минут назад
Работаю сам водителем гор автобуса не в России.
Нервы и пределы у всех разные. Пассажиры могут довести водителя до белого колена только так. Я никого не оправдываю но вижу как водители попадают в психические капканы прекрасных пассажиров.
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11k
Ivan 17 минут назад
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59k
pynh 18 минут назад
Сослать в аул. Делов-то.
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38k
Александр 22 минуты назад
Чуркобесы сраные.
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121
Николай Полчаса назад
На первом видео горластый. а тут даже не слышно, хрю му.
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Решение проблемы найдено давным-давно. Черный список. Внести ослоеба в черный список, чтобы он никогда больше не работал водителем общественного транспорта или такси.
А лучше всего - депортация из России и запрет на вьезд в течении 10 лет. Такая мера очень хорошо дисциплинирует трудовых мигрантов.
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