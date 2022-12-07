"Недовольны? Езжайте на такси!": обматерившего пассажиров водителя из Владивостока уволили с работы

Во Владивостоке бравый водитель автобуса наехал на пассажиров и ответил им на замечанеие матом. При этом, люди хотели доехать без ДТП и эксцессов, а потому попросили товарища перестать разговаривать по телефону за рулём. В истоге получили кучу оскорблений, а с мужчиной, заступившегося за пожилых женщин, водитель и вовсе угрожал разобраться.