"Недовольны? Езжайте на такси!": обматерившего пассажиров водителя из Владивостока уволили с работы

А ведь ему всего-навсего сделали замечание за разговор по телефону.
Во Владивостоке бравый водитель автобуса наехал на пассажиров и ответил им на замечанеие матом. При этом, люди хотели доехать без ДТП и эксцессов, а потому попросили товарища перестать разговаривать по телефону за рулём. В истоге получили кучу оскорблений, а с мужчиной, заступившегося за пожилых женщин, водитель и вовсе угрожал разобраться.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
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После того как видео появилось в соцсетях, на поведение неадеквата обратило внимание управление транспорта. В результате, как сообщают СМИ, руководство автотранспортного предприятия приняло решение об увольнении водителя. Поняв, что сделал что-то нехорошее, он поспешил извиниться.
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Однако увольнение остается в силе. Правда, нет никакой гарантии, что товарищ не найдёт аналогичной работы в другом месте. А воспитание и характер уже не изменишь.
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Драться - так толпой на одного.
Как оскорблять старушек - так смелый.
А потом блеять "простите, не хотел"?
Нервы и пределы у всех разные. Пассажиры могут довести водителя до белого колена только так. Я никого не оправдываю но вижу как водители попадают в психические капканы прекрасных пассажиров.
А лучше всего - депортация из России и запрет на вьезд в течении 10 лет. Такая мера очень хорошо дисциплинирует трудовых мигрантов.