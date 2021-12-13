13 декабря 1974 года. Побег Станислава Курилова из СССР





Станислав Курилов родился во Владикавказе (Орджоникидзе) в 1936 году, детство провел в Семипалатинске (Казахстан). Там, среди бескрайних степей и родилась мечта о море.



После школы пытался устроиться на Балтийский флот юнгой. Хотел стать штурманом, но его подвело зрение. Оставался один выход – учеба в Ленинградском метеорологическом институте. Во время учебы освоил акваланг. Получив специальность «океанография», работал в Институте океанологии Академии Наук СССР в Ленинграде.



Станислав Курилов в общем-то был ничем не примечательным гражданином, типичным маленьким человеком. Отслужил в советской армии, работал инструктором по погружению во владивостокском Институте биологии моря. Имел только одно необычное увлечение — йогу. Поскольку йога не считалась в брежневские времена идеологически подходящей советскому человеку, материалы по ней в основном распространялись в подпольном самиздате.



Давней мечтой Курилова было побывать за границей. Его сестре повезло — она вышла замуж за индийского гражданина и эмигрировала вместе с ним в Канаду. А вот Курилова, из-за сестры-иностранки не выпускали даже в простую туристическую поездку.

Когда к научным изысканиям советских ученых проявил интерес сам Жак Ив Кусто, Станислав Курилов попытался добиться разрешения поехать в зарубежную командировку, но ему отказали. Формулировка не оставляла сомнений: "невыездной"



Хотя к 70-м годам в СССР уже был развит туризм, в том числе и международный, побывать за границей было огромной удачей. В основном выпускали только в страны социалистического лагеря, да и то не поодиночке, а исключительно в составе группы, в сопровождении «искусствоведов в штатском». Советских граждан тщательно инструктировали на предмет того, как правильно отвечать на потенциальные коварные вопросы от иностранцев, ходили они как современные китайские туристы — плотной группой, отставание от группы не допускалось и считалось ЧП. В поездках в капиталистические страны контроль был еще строже.



В конце концов Курилову удалось приобрести путевку. Его выпустили потому, что путешествие не предполагало общения с иностранцами и не давало даже потенциальной возможности для побега. Круиз по Тихому океану вообще не подразумевал заход корабля в порты, поэтому в такие круизы могли выпустить потенциальных невозвращенцев.



До Цусимского пролива маршрут круиза не обнародовали. Но Курилов времени даром не тратил — изучил теплоход досконально.

Станислав старательно сливался с толпой отдыхающих, хотя особого желания поддерживать компанию на фоне всеобщего разгула, веселья и беззаботности у него не было.



В своей книге Курилов вспоминал:



Меньше всего лайнер был приспособлен для побега — как хорошая, добротная тюрьма. Линия борта шла от палубы не по прямой вниз, как у всех судов, а закруглялась “бочонком” — если кто и вывалится за борт, то упадет не в воду, а на округлость борта. Все иллюминаторы поворачивались на диаметральной оси, разделявшей круглое отверстие на две части. Я надеялся незаметно отправиться за борт через один из них, но это полукруглое отверстие годилось разве что для годовалого ребенка! Чуть ниже ватерлинии по обе стороны судна от носа и до кормы были приварены подводные металлические крылья шириной полтора метра. Для прыжка с борта нужно было бы разбежаться по палубе и нырнуть ласточкой, чтобы войти в воду как можно дальше от корпуса и этих крыльев. Такой прыжок трудно выполнить с верхних палуб, где есть разбег, — высота их превышала двадцать метров, и на ходу это мог сделать разве только Тарзан.



После тщательного осмотра кормы лайнера глазами будущего беглеца я понял, что прыгать можно только в двух местах: между лопастью гигантского винта и концами подводных крыльев, там, где струя воды отбрасывается от корпуса. Расстояние до воды отсюда было метров четырнадцать. Мне приходилось много раз прыгать в море со скал десятиметровой высоты или с надстроек небольших судов. Но с такой большой высоты… на скорости…".