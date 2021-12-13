13 декабря 1974 года. Побег Станислава Курилова из СССР

FISHKINET
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото) Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет... В Гусеве жестко задержали мужчину, который решил перевоспитать чужих детей В Гусеве жестко задержали мужчину, который решил перевоспитать... Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину,... "А из нашего окна попа чья-то там видна": москвичи купили квартиру и удивились открывшимися перспективами "А из нашего окна попа чья-то там видна": москвичи купили квартиру... За кадром За кадром Костя Лакеев в ближайшие годы, будет осваивать новую профессию Костя Лакеев в ближайшие годы, будет осваивать новую профессию Актеры дубляжа устроили спектакль для телефонных мошенников Актеры дубляжа устроили спектакль для телефонных мошенников Сборник приколов Сборник приколов Отец с сыном построили музей советских автомобилей на своём деревенском участке: «Москвичи», «Жигули», «Волги» Отец с сыном построили музей советских автомобилей на своём... 50 фотографий из прошлого, которые помогают взглянуть на вещи по-новому 50 фотографий из прошлого, которые помогают взглянуть на вещи... Когда новогодний подарок от босса становится оскорблением Когда новогодний подарок от босса становится оскорблением Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Румынские рабочие похитили топливо на военной базе США на сумму 2 млн долларов Румынские рабочие похитили топливо на военной базе США на сумму 2... "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в... Большой ностальгии пост Большой ностальгии пост В Америке серия мощных торнадо уничтожила несколько городов В Америке серия мощных торнадо уничтожила несколько городов «Заберите мои деньги, только дайте мне это!»: 17 прикольных вещиц «Заберите мои деньги, только дайте мне это!»: 17 прикольных вещиц Авиакомпания Azur Air накормила своих пассажиров «Дошираком» Авиакомпания Azur Air накормила своих пассажиров «Дошираком» Кто такой этот пыжик, из меха которого носили шапки в СССР? Кто такой этот пыжик, из меха которого носили шапки в СССР?
13 декабря 1974 года. Побег Станислава Курилова из СССР

13 декабря 1974 года. Побег Станислава Курилова из СССР (2 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 04:08
Метки: 13 декабря 1974 года   Станислав Курилов   побег   
1147
2
1

13 декабря 1974 года был совершен самый невероятный побег советского гражданина из СССР. В этот день простой советский человек Станислав Курилов, находившийся на борту круизного лайнера под символическим названием «Советский Союз», бросился в воду, когда корабль следовал курсом через Тихий океан, и около ста километров добирался вплавь до ближайшего берега.



Станислав Курилов родился во Владикавказе (Орджоникидзе) в 1936 году, детство провел в Семипалатинске (Казахстан). Там, среди бескрайних степей и родилась мечта о море.

После школы пытался устроиться на Балтийский флот юнгой. Хотел стать штурманом, но его подвело зрение. Оставался один выход – учеба в Ленинградском метеорологическом институте. Во время учебы освоил акваланг. Получив специальность «океанография», работал в Институте океанологии Академии Наук СССР в Ленинграде.

Станислав Курилов в общем-то был ничем не примечательным гражданином, типичным маленьким человеком. Отслужил в советской армии, работал инструктором по погружению во владивостокском Институте биологии моря. Имел только одно необычное увлечение — йогу. Поскольку йога не считалась в брежневские времена идеологически подходящей советскому человеку, материалы по ней в основном распространялись в подпольном самиздате.

Давней мечтой Курилова было побывать за границей. Его сестре повезло — она вышла замуж за индийского гражданина и эмигрировала вместе с ним в Канаду. А вот Курилова, из-за сестры-иностранки не выпускали даже в простую туристическую поездку.
Когда к научным изысканиям советских ученых проявил интерес сам Жак Ив Кусто, Станислав Курилов попытался добиться разрешения поехать в зарубежную командировку, но ему отказали. Формулировка не оставляла сомнений: "невыездной"

Хотя к 70-м годам в СССР уже был развит туризм, в том числе и международный, побывать за границей было огромной удачей. В основном выпускали только в страны социалистического лагеря, да и то не поодиночке, а исключительно в составе группы, в сопровождении «искусствоведов в штатском». Советских граждан тщательно инструктировали на предмет того, как правильно отвечать на потенциальные коварные вопросы от иностранцев, ходили они как современные китайские туристы — плотной группой, отставание от группы не допускалось и считалось ЧП. В поездках в капиталистические страны контроль был еще строже.

В конце концов Курилову удалось приобрести путевку. Его выпустили потому, что путешествие не предполагало общения с иностранцами и не давало даже потенциальной возможности для побега. Круиз по Тихому океану вообще не подразумевал заход корабля в порты, поэтому в такие круизы могли выпустить потенциальных невозвращенцев.

До Цусимского пролива маршрут круиза не обнародовали. Но Курилов времени даром не тратил — изучил теплоход досконально.
Станислав старательно сливался с толпой отдыхающих, хотя особого желания поддерживать компанию на фоне всеобщего разгула, веселья и беззаботности у него не было.

В своей книге Курилов вспоминал:

Меньше всего лайнер был приспособлен для побега — как хорошая, добротная тюрьма. Линия борта шла от палубы не по прямой вниз, как у всех судов, а закруглялась “бочонком” — если кто и вывалится за борт, то упадет не в воду, а на округлость борта. Все иллюминаторы поворачивались на диаметральной оси, разделявшей круглое отверстие на две части. Я надеялся незаметно отправиться за борт через один из них, но это полукруглое отверстие годилось разве что для годовалого ребенка! Чуть ниже ватерлинии по обе стороны судна от носа и до кормы были приварены подводные металлические крылья шириной полтора метра. Для прыжка с борта нужно было бы разбежаться по палубе и нырнуть ласточкой, чтобы войти в воду как можно дальше от корпуса и этих крыльев. Такой прыжок трудно выполнить с верхних палуб, где есть разбег, — высота их превышала двадцать метров, и на ходу это мог сделать разве только Тарзан.


После тщательного осмотра кормы лайнера глазами будущего беглеца я понял, что прыгать можно только в двух местах: между лопастью гигантского винта и концами подводных крыльев, там, где струя воды отбрасывается от корпуса. Расстояние до воды отсюда было метров четырнадцать. Мне приходилось много раз прыгать в море со скал десятиметровой высоты или с надстроек небольших судов. Но с такой большой высоты… на скорости…".


Курилов крайне тщательно приготовился к побегу. Изучал карты, подбирал маршруты до ближайшего берега. Надо было рассчитать все безукоризненной, ставкой была его жизнь, промахнуться было нельзя. В конце концов он выбрал точку, которая, по его расчетам, была ближе всего к берегу.

С точки зрения здравого смысла его шансы добраться до берега живым выглядели весьма сомнительно. Он мог разбиться от удара о воду во время прыжка, утонуть, захлебнувшись от усталости или переохлаждения, его могли сожрать акулы. Не меньшую опасность предвещали прибрежные рифы для утомленного пловца.

Ночью 13 декабря 1974 года он вышел на палубу и бросился за борт лайнера. Его ждал труднейший путь: надо было избежать штормов и опасных течений, встреч с акулами и другими морскими хищниками, а также рассчитать силы таким образом, чтобы их хватило на 100-километровый путь до ближайшего филиппинского острова.

Курилов провел в океане два дня и три ночи. Он пережил дождь, шторм, длительное обезвоживание. И выжил.


Под конец он не чувствовал ног, периодически терял сознание, видел галлюцинации.
К вечеру второго дня он заметил перед собой землю, но не смог достичь ее: его сносило сильным течением на юг. К счастью, это же течение вынесло его к рифу на южном берегу острова. С волнами прибоя он в темноте преодолел риф, еще час плыл по лагуне и 15 декабря 1974 года достиг берега острова Сиаргао на Филиппинах.

Курилова подобрали местные рыбаки, которые сообщили о нем властям.

Из Филиппин он был отправлен в Канаду, где и осел, поначалу перебиваясь случайными заработками. Потом ему удалось устроиться в компанию, занимавшуюся океанографическими исследованиями. О своем отчаянном побеге Курилов написал книгу, которая была опубликована в России уже в начале нулевых небольшим тиражом.

Позднее Курилов женился на бывшей советской гражданке, уехавшей в Израиль, и сам перебрался в эту страну, где работал в местном океанографическом институте и трагически погиб уже в конце 90-х, выполняя водолазные работы.



Источник:

Ссылки по теме:
Метки: 13 декабря 1974 года   Станислав Курилов   побег   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Сергей 3 часа назад
Сколько можно пиарить тут этого перебежчика? Столько ахинеи в этой статейке...
1. Йогу никто в СССР не запрещал, просто тогда не было инета, а книг по йоге было мало, вот и передавали заинтересованные инфу с рук на руки. Сам так же делал, но по другой тематике и далекой от политики.
2. Курилов работал в филиале Института океанологии Академии Наук СССР и Владивостокском Институте биологии моря, потому являлся секретоносителем. До сих пор всё что связано с океанологией является гостайной.
3. Его сестра переселилась в Канаду которая состоит в НАТО, а в те годы было сильно противостояние с СССР.
Вывод. Побег был спланированной акцией зарубежных спецслужб. Для наведения тени на плетень сочинили сказку про 100 км в воде на которую до сих пор фапают антисоветчики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
Павел Христенко 53 минуты назад
Дурачок этот Курилов. Повёлся на сказки о западном рае.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
hebpat Час назад
вы попробуйте по прямой дороге пройти сто километров за два дня и три ночи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
534
Valeri Nikolkin Час назад
То ли птицы летят перелетные
То ли крысы бегут с корабля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Топпер Харли 2 часа назад
А потом он стал выступать под псевдонимом Филл Колинз)

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Оксид Бетона 3 часа назад
Воспитательница в детском саду спрашивает: «Дети, в какой стране самые красивые игрушки?» Дети (хором): «В Советском Союзе!» Воспитательница «А в какой стране самые нарядные детские одежды?» Дети (хором): «В Советском Союзе!» Воспитательница: «А в какой стране самое счастливое детство?» Дети (хором): «В Советском Союзе!» Вдруг Вовочка заревел. Воспитательница: «Вовочка, почему ты плачешь?» Вовочка (сквозь слезы): «Хочу жить в Советском Союзе!»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−86
Женский род 3 часа назад
«Насильно мил не будешь»..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RALEXXX 4 часа назад
Просто посмотрел на пару комментариев внизу. Что эти люди могут в принципе понимать про ту совковую жизнь?! Когда любой мало-мальски при должности чиновник мог запретить тебе ехать работать туда, куда ты хочешь?! Просто потому, что это "нецелезообразно" по его мнению.
Слава Курилов совершил настоящий подвиг, выпрыгнув ночью с корабля и проплыв 100 км, рискуя жизнью во имя свободы. При прочих равных он бы заслужил звезду Героя. Но он был заочно приговорён к 10 годам за "измену Родине".
Ето не была первая попытка побега. Он уже ранее пытался бежать вплавь через Чёрное море. Был задержан патрулирующим пограничным катером и осуждён; отбыл срок.
Посмотрите фильм о нём "Один в океане".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−62
detective 4 часа назад
жесть! отчаянный чувак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Outcast 4 часа назад
Пустите беженцев в европу и США среди них тоже могут быть Куриловы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
161k
☭Cheкаво☭ 5 часов назад
Счастью не было бы предела, если бы сейчас, вся пятая колонна повторила сей подвиг))

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как получить один миллион рублей на запись своей музыки (4 фото) Как получить один миллион рублей на запись своей музыки (4 фото) Просветительница-расхитительница Ракова нашлась: не на Кипре, а в СКР Просветительница-расхитительница Ракова нашлась: не на Кипре, а в СКР В аэропорту Внуково депортируемый в Армению обхитрил конвоиров и сбежал на авто В аэропорту Внуково депортируемый в Армению обхитрил конвоиров и сбежал на авто Самые глупые планы побегов из тюрьмы Самые глупые планы побегов из тюрьмы При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч При виде полицейских насильник попытался выпрыгнуть в окно, но отскочил от стекла, как мяч В Японии страусы эму совершили побег с фермы В Японии страусы эму совершили побег с фермы
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1872820



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде появляться в России
1
188
Решение остается в силе: Мосгорсуд запретил комику Мирзализаде появляться в России
В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"
0
117
В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"
Набирающие популярность
За что мы не любим Новый Год: аналитики ответили
0
62
За что мы не любим Новый Год: аналитики ответили
Таинственное исчезновение Брэндона Суонсона
2
19
Таинственное исчезновение Брэндона Суонсона
Как получить один миллион рублей на запись своей музыки (4 фото)
Как получить один миллион рублей на запись своей музыки (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
0
1

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#люди#история#познавательно#сарказм#прикольные#Жизнь#забавно#искусство
#фото#смешные#подборка#животные#комментарии#прикол#Ynews#полиция#задержание#истории
#интересно#картинки#добрые видео#СССР#приколы#природа#Разное#возможно в россии#знаменитости#кино

На что жалуетесь?

Вернуться