Из психдиспансера в Бурятии сбежали семеро заключенных

По тревоге подняли весь личный состав СОБРа и ОМОН. Двоих беглецов уже задержали.
Сегодня утром из психоневрологического диспансера, в котором проходят принудительное лечение осужденные, сбежали семеро пациентов. Сообщается, что 59 "заключенных" устроили в медучреждении бунт, и пятеро санитаров, находившихся на дежурстве, физически не смогли усмирить их всех. В итоге, семеро осужденных разбили окно, ранили одно медбрата осколком и выпрыгнули наружу.
«Преступники особо опасные. Сейчас в восьми районах республики и городе Улан-Удэ введен оперативный план «Сирена». На место выехало руководство МВД», - сообщили в правительстве.
Момент побега заключенных попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как они перелезают через забор медучреждения:
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По тревоге был поднят весь личный состав местного СОБРа и ОМОНа. В восьми районах республики и городе Улан-Удэ ввели оперативный план "Сирена". Благодаря оперативным действиям, двоих беглецов уже задержали. Это Жаргал Муханаев, осужденный за кражу, и Александр Абрахимов.
На свободе остаются осужденные за более тяжкие преступления: Аламжи Аюшеев, 32 года (осужденный по статье "Кража"), Булат Лубсанов, 22 года ("Вымогательство"), Валерий Найпак, 39 лет ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"), Василий Поспелов, 38 лет — ("Кража"), Александр Расов, 34 года ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").
У всех беглецов диагностированы такие психические заболевания как умственная отсталость, расстройство личности и шизофрения. Правительство Бурятии объявило о денежном вознаграждении за информацию о местонахождении беглецов.
UPD: появилось видео начала погрома в психбольнице
Задержали еще одного беглеца, 34-летнего Александра Расова, осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. СМИ удалось выяснить, что сегодняшний побег уже второй за эту неделю. Первую попытку удалось пресечь.
Всех сбежавших задержали. На свободе они пробыли 6 часов, но покинуть поселок Новая Брянь не смогли. Никто из местных жителей не пострадал.
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Очень интересно же у профессионала спросить.