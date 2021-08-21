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Из психдиспансера в Бурятии сбежали семеро заключенных

Из психдиспансера в Бурятии сбежали семеро заключенных (4 фото)

Автор:
21 августа 2021 13:36
Сообщество : Криминал
Метки: бурятия   заключенные   омон   побег   психдиспансер   
1043
4

По тревоге подняли весь личный состав СОБРа и ОМОН. Двоих беглецов уже задержали.

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Метки: бурятия   заключенные   омон   побег   психдиспансер   
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21  комментарий
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Если не успеют задержать-депутатами станут
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333
Сигизмунд Лазаревич 6 минут назад
ну и как их ловить? они же все на одно лицо...
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9k
Свои Пять Копеек Полчаса назад
Откуда в Бурятии достали такие хреновые камеры?Прям окунули в девяностые.
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7k
Юрий 39 минут назад
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2k
Виктор Час назад
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20k
Ватаку Накомоде Час назад
Так, стоп. Заведение в котором содержат опасных для общества маньяков с поехавшей кукухой не оснащено решетками на окнах? О_о
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1k
ДоХтУрСтоун Час назад
Кража - особо опасное преступление???
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8k
Сатанеев Час назад
Вот оно как. Кража перешла в разряд особо опасных преступлений


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18k
Robin Hood 2 часа назад
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
Деньги покажите

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7k
Тудаблин 2 часа назад
За толпой особо опасных следят 5 санитаров?
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