В Японии страусы эму совершили побег с фермы

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Три дня назад на страусиной ферме в японском городе Кикути на острове Кюсю произошло чрезвычайное происшествие. Страусы эму подняли бунт, проломили ограждение и вырвались на свободу.
Из 54 птиц, живших на ферме, на волю удалось выбраться 20 пернатым. Птички эти отличаются добрым, но вспыльчивым нравом, они лихо лягаются когтистыми лапами и могут удирать от своих преследователей со скоростью до 50 км/ч. А если эму разозлиться, то одним ударом клюва может серьезно покалечить даже взрослого человека.
К поимке опасных беглецов была подключена полиция и пожарные, обывателям настоятельно не рекомендуется приближаться к гигантским пернатым и не пытаться их кормить. Сейчас у эму идет брачный период и к общению с людьми они не очень расположены.
За двое суток удалось выловить 17 беглецов, остальным пока удается оставаться на свободе. Сейчас они бегают по пригороду, буянят и терроризируют местных жителей.
Несмотря на всю опасность, ловить этих больших хулиганов, судя по всему, весело.
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