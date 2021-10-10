В Японии страусы эму совершили побег с фермы

Из 54 птиц, живших на ферме, на волю удалось выбраться 20 пернатым. Птички эти отличаются добрым, но вспыльчивым нравом, они лихо лягаются когтистыми лапами и могут удирать от своих преследователей со скоростью до 50 км/ч. А если эму разозлиться, то одним ударом клюва может серьезно покалечить даже взрослого человека.