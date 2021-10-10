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В Японии страусы эму совершили побег с фермы

В Японии страусы эму совершили побег с фермы (3 фото + 2 видео)

Автор:
10 октября 2021 09:25
Сообщество : Животные
Метки: Япония   видео   побег   страусы   эму   
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Три дня назад на страусиной ферме в японском городе Кикути на острове Кюсю произошло чрезвычайное происшествие. Страусы эму подняли бунт, проломили ограждение и вырвались на свободу.

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Метки: Япония   видео   побег   страусы   эму   
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