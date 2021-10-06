Просветительница-расхитительница Ракова нашлась: не на Кипре, а в СКР

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Несколько дней поступали разноречивые данные о местонахождении бывшей зам главы Минпросвещения Марины Раковой. Она подозревается в хищении 50 миллионов, что были предназначены для проекта «Учитель будущего». Сегодня подозреваемая сама явилась в СК и была арестована.
Почти киношный побег
История началась неделю назад, когда Марина Ракова, экс зам руководителя Минпроса, а до недавнего времени — вице-президент Сбера, ловко ускользнула от правоохранителей, что накануне приезжали к ней в дом с обыском. Тогда появилось много версий, куда бежала подозреваемая в хищении 50 миллионов экс-просветительница. Называли Беларусь, Украину, Кипр, Испанию. Впрочем, суммы в разных источниках фигурируют и иные: где-то речь идет и о 150 млн. Но сегодня беглянка объявилась. Сама пришла в главное следственное управление главка МВД. Ее арестовали. О чем журналистам сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ. Сейчас решается вопрос и об аресте супруга Раковой, Артура Стеценко. Мошенничество — обвинение, что ему собираются предъявлять.
Планы и реалии
Ранее в СИЗО оказались другие фигуранты скандального дела: Максим Инкин и Евгений Зак. Оба чиновника, уже с приставкой «экс-», стояли у руля Фонда новых форм развития образования. Юрисконсульт и исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова также под стражей. Все они подозреваются в махинациях по госконтракту, заключенному для осуществления проекта «Учитель будущего».
Планов было громадье. Проект должен был помогать учителям развиваться, расти самим и поднимать качество обучения детишек. Вышеупомянутый Фонд в 2019-м стал заказчиком новаций. А Шанинка — исполнителем.
Финансирование, как водится, освоили, поднатужились и справились. Но на что были потрачены деньги, где результаты «титанического труда», осталось неясным. Видимо, глубокая коммерческая тайна. Но нацпроекты все же контролируются. На что надеялись новаторы, неизвестно, но на этот раз их грезы не осуществились. Не пронесло.
При чем тут Ракова? Тогда она была заместителем министра просвещения, ей и поручалось курировать расходование средств.
Исчезла предпринимательница от просвещения в ночь на 30 сентября. Не пришла на допрос, и телефоны «погасли». На данный момент определенно известно лишь то, что на первом допросе «эффективный менеджер» отрицала свою вину.
Планов было громадье. Проект должен был помогать учителям развиваться, расти самим и поднимать качество обучения детишек. Вышеупомянутый Фонд в 2019-м стал заказчиком новаций. А Шанинка — исполнителем.
Финансирование, как водится, освоили, поднатужились и справились. Но на что были потрачены деньги, где результаты «титанического труда», осталось неясным. Видимо, глубокая коммерческая тайна. Но нацпроекты все же контролируются. На что надеялись новаторы, неизвестно, но на этот раз их грезы не осуществились. Не пронесло.
При чем тут Ракова? Тогда она была заместителем министра просвещения, ей и поручалось курировать расходование средств.
Исчезла предпринимательница от просвещения в ночь на 30 сентября. Не пришла на допрос, и телефоны «погасли». На данный момент определенно известно лишь то, что на первом допросе «эффективный менеджер» отрицала свою вину.
Справка: из биографии Марины Раковой
Год рождения: 1983, место рождения — Алтайский край.
С 1998 по 2002 год училась фундаментальной математике в Московском государственном техническом университете имени Баумана.
Дальше засветилась в ряде проектов по инновационным методам образования. В частности, открывала по стране многочисленные детские технопарки «Кванториум».
С октября 2018 года по март 2020 — зам министра просвещения.
Дальше — Сбербанк, вице-президент.
С 1998 по 2002 год училась фундаментальной математике в Московском государственном техническом университете имени Баумана.
Дальше засветилась в ряде проектов по инновационным методам образования. В частности, открывала по стране многочисленные детские технопарки «Кванториум».
С октября 2018 года по март 2020 — зам министра просвещения.
Дальше — Сбербанк, вице-президент.
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Новости партнёров
Всего всего то 50 лямов))))))
Я пацтулом
Ажиотах спадет и все.
Ну, поделится или почти все отдаст, на жизнь пару лямов оставят уж.
Ну, или отнимут все и в море.
Только это не выгодно, остальные красть реже будут )))
Минпросс - одна из самых гадючных чиновничьих мафий. Неугодного подставят за пять секунд.
Надо капать глубже .
Может Грефа привяжут к этому делу .
Живите в своих поселениях и их развивайте!
"Королевство маловато"
@ Золушка
О каких новых городах в Сибири, о каком развитии ДВ идет речь?
Москва как пылесос тянет в себя со всех регионов.