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Просветительница-расхитительница Ракова нашлась: не на Кипре, а в СКР

Просветительница-расхитительница Ракова нашлась: не на Кипре, а в СКР (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 октября 2021 18:14
Сообщество : Факты
Метки: Марина Ракова   Ракова сдалась   идут допросы   новости   побег экс-замминистра   хищение 50 млн   
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Несколько дней поступали разноречивые данные о местонахождении бывшей зам главы Минпросвещения Марины Раковой. Она подозревается в хищении 50 миллионов, что были предназначены для проекта «Учитель будущего». Сегодня подозреваемая сама явилась в СК и была арестована.

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Метки: Марина Ракова   Ракова сдалась   идут допросы   новости   побег экс-замминистра   хищение 50 млн   
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Цирк с конями.
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26
OS2712 6 минут назад
Почему человек с такой мутной биографией был утверждён заместителем министра? Куда смотрела администрация Президента и ФСБ?
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12k
Великий Кормчий 23 минуты назад
Сколько???!)))
Всего всего то 50 лямов))))))
Я пацтулом
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8k
Караганда Полчаса назад
сажать надо тех,кто таких на должности устраивает.
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7k
Аргуша 55 минут назад
ага, "нашлась". почистила почту, телефон, мессенджеры, сожгла компромат, уточнила кому и что говорить и тут же нашлась!
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3k
Allmaster 59 минут назад
Бляха, ща шум поутихнет и выпустят. Будет где нибудь в аргентине тихо пару лет сидеть... в бунгало.
Ажиотах спадет и все.
Ну, поделится или почти все отдаст, на жизнь пару лямов оставят уж.
Ну, или отнимут все и в море.
Только это не выгодно, остальные красть реже будут )))
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25k
Мойша Час назад
Докажут, что эти трое поделились - сядет. Не докажут - пройдет свидетелем.
Минпросс - одна из самых гадючных чиновничьих мафий. Неугодного подставят за пять секунд.
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2k
Мефодий Час назад
на последней фото другая Ракова, гораздо более опасная...серый кардинал Москвы.
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60k
Опиум для народа Час назад
Вот правильно решила. Вернуться,поделиться с кем надо и чуть-чуть посидеть(это не точно).
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42k
Максим Т. Час назад
КМК, намекнули, что "хуже будет"
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330
Александр Час назад
Как то неожиданно всё это ,нашли крайнего .
Надо капать глубже .
Может Грефа привяжут к этому делу .
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1k
max Час назад
Не повезло девочке. Скорее всего расстреляют или на электрический стул. Но она симпатичная, тогда её отпустят. Я бы её пару раз расстрелял.
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36k
Alex Час назад
Может эта сука сдаст ублюдка Грефа?
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159k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Пусть ещё проверят её, не финансировала ли она Наврального, который топит "всё украли"
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29
Сергей 2 часа назад
1983 г.р., в Бауманке с 1998г - вундеркинд?
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274
Макс Дорошенко 2 часа назад
Во края у бабёнки. С Алтайского края , ещё и 40-ка нет а уже зам. министра.! Чудеса да и только.
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33
Bugme Not 2 часа назад
На последнем фото Анастасия Ракова, тоже та ещё мошенница, но, к сожалению, по ещё не в СК.
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Родилась в Алтайском крае. Ну так сука там и живи! Чего вы все в Москву прётесь?
Живите в своих поселениях и их развивайте!
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Я-то ее уже списал. Мое почтение тете не зависимо виновна или нет.
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6k
Сергей 2 часа назад
Ну вазглавит филиал сбербанка в качестве руководителя колл-центра. А если серьёзно, может даже посидит для приличия пол годика, как Васильевна.
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