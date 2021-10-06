Просветительница-расхитительница Ракова нашлась: не на Кипре, а в СКР

Ранее в СИЗО оказались другие фигуранты скандального дела: Максим Инкин и Евгений Зак. Оба чиновника, уже с приставкой «экс-», стояли у руля Фонда новых форм развития образования. Юрисконсульт и исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова также под стражей. Все они подозреваются в махинациях по госконтракту, заключенному для осуществления проекта «Учитель будущего». Планов было громадье. Проект должен был помогать учителям развиваться, расти самим и поднимать качество обучения детишек. Вышеупомянутый Фонд в 2019-м стал заказчиком новаций. А Шанинка — исполнителем. Финансирование, как водится, освоили, поднатужились и справились. Но на что были потрачены деньги, где результаты «титанического труда», осталось неясным. Видимо, глубокая коммерческая тайна. Но нацпроекты все же контролируются. На что надеялись новаторы, неизвестно, но на этот раз их грезы не осуществились. Не пронесло. При чем тут Ракова? Тогда она была заместителем министра просвещения, ей и поручалось курировать расходование средств. Исчезла предпринимательница от просвещения в ночь на 30 сентября. Не пришла на допрос, и телефоны «погасли». На данный момент определенно известно лишь то, что на первом допросе «эффективный менеджер» отрицала свою вину.

2021-10-06T18:14:43+03:00