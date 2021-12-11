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30 ужасных фотографий, в которых на самом деле нет ничего ужасного

30 ужасных фотографий, в которых на самом деле нет ничего ужасного (31 фото)

Автор:
11 декабря 2021 15:08
Сообщество : ФотоМир
Метки: creepy   век живи   жутковато   жутковатые   интересные снимки   картинка дня   ну и ну   ну надо же   
354
31
Всем знакомо чувство, когда делается слегка не по себе и по спине бегут мурашки. Предлагаем подборку снимков, в которых нет ничего особенного страшного, но все-таки они немного пугают. Или это просто мерещится...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: creepy   век живи   жутковато   жутковатые   интересные снимки   картинка дня   ну и ну   ну надо же   
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4  комментария
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29k
Антон 41 минуту назад
На шестом снимке не пауки, а сенокосцы-жуки. У пауков 8 лап, у жуков - 6.
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62k
parallax 19 секунд назад
20.
На живца что ли медведя ловили?
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−4
Митсубицепс 11 минут назад
Беременный снимок рентгеновской собаки удивил. Она эспандеров нажралась что ли?
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31k
Korolev 19 минут назад
Комментарий к фото
Отличное средство от запора...
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