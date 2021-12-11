30 ужасных фотографий, в которых на самом деле нет ничего ужасного

Всем знакомо чувство, когда делается слегка не по себе и по спине бегут мурашки. Предлагаем подборку снимков, в которых нет ничего особенного страшного, но все-таки они немного пугают. Или это просто мерещится...

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1. Подводная статуя акулы на озере Невшатель 0 Источник:

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2. Монстр из панцирей цикады 0 Источник:

3. Техники Disney ремонтируют фигуру аниматроника 0 Источник:

4. Корневая система растения калатея. Эти корневые узелки означают, что растение здорово, но смотреть на них не очень приятно 0 Источник:

5. В фильме "Черепашки-ниндзя" 1990 года во рту одной из черепашек видны зубы актера 0 Источник:

6. Нашествие пауков на палатку 0 Источник:

7. "Пошел в поход со своей девушкой. Я проснулся, чтобы пописать, и она сфотографировала меня" 0 Источник:

8. Ребенок собрал свою маленькую армию из панцирей цикад 0 Источник:

9. Плод гуараны похож на ангела с тысячью глаз из Ветхого Завета 0 Источник:

10. "Снеговик, которого мне не стоило лепить" 0 Источник:

11. "У моей входной двери было гнездо богомола" 0 Источник:

12. "Ноги" ламантина. Пугающее зрелище 0 Источник:

13. Рентгеновский снимок беременной собаки 0 Источник:

14. Мост в Индии 0 Источник:

15. "Ребенок с телескопом стоял под нашим окном и пялился в него. У меня тут жена и двое детей, нам такое не нужно. Следите за своим ребенком" 0 Источник:

16. Бутоны магнолии Юлан выглядят как маленькие птички. Почему цветы знают, как выглядят птицы? 0 Источник:

17. Кусочек кварца с вкраплениями маннардита. Как будто пауки застряли 0 Источник:

18. Скульптура "Проходящий через стену" (Le Passe-muraille) в парижских катакомбах 0 Источник:

19. Так выглядят детеныши пчел. Теперь вы знаете 0 Источник:

20. "Надувной кит в натуральную величину возле дома моих соседей" 0 Источник:

21. Так выглядит южноамериканская гарпия, одна из самых крупных хищных птиц в мире 0 Источник:

22. Картофель, который забыли выбросить 3 месяца назад, начал жить своей жизнью 0 Источник:

23. Мокрая псина. Жутковато 0 Источник:

24. Эмблема ресторана быстрого питания Wendy’s, от которой портится аппетит 0 Источник:

25. Китоглав из берлинского зоопарка переживает бомбежки в ванной у медсестры, 1945 г. 0 Источник:

26. Нет уж, спасибо 0 Источник:

27. Кажется, его давно не кормили 0 Источник:

28. Рентгеновский снимок гимнастки, выполняющей упражнение 0 Источник:

29. Сибирский костюм для охоты на медведя, XIX век 0 Источник: