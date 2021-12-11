30 ужасных фотографий, в которых на самом деле нет ничего ужасного

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Всем знакомо чувство, когда делается слегка не по себе и по спине бегут мурашки. Предлагаем подборку снимков, в которых нет ничего особенного страшного, но все-таки они немного пугают. Или это просто мерещится...
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4. Корневая система растения калатея. Эти корневые узелки означают, что растение здорово, но смотреть на них не очень приятно
7. "Пошел в поход со своей девушкой. Я проснулся, чтобы пописать, и она сфотографировала меня"
15. "Ребенок с телескопом стоял под нашим окном и пялился в него. У меня тут жена и двое детей, нам такое не нужно. Следите за своим ребенком"
16. Бутоны магнолии Юлан выглядят как маленькие птички. Почему цветы знают, как выглядят птицы?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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