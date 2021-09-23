40 лучших фотографий из сообщества Creepy, леденящих кровь

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Онлайн-сообщество r/Сreepy на форуме Reddit - идеальное место для того, чтобы вдоволь насмотреться на изображения, вызывающие ужас и дрожь по телу. В группе более 14 миллионов участников, что доказывает потрясающую популярность подобного контента в Интернете.
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3. "Друг пошел прогуляться прошлой ночью и увидел эту женщину. Она просто стояла на крыше"
4. "Эмигранты. Голод". Памятник в Дублине, посвященный одной из самых страшных страниц в истории Ирландии - голоду 1845-1849 годов
8. Статуя святого Варфоломея, раннехристианского мученика, с которого живьем содрали кожу. Он держит не кусок ткани, а свою кожу
11. "Получил уведомление от приложения «Умный дом» посреди ночи: «Ваш дверной звонок обнаружил посетителя»"
12. "Я поехал в концлагерь Дахау и во время экскурсии не почувствовал всего масштаба творившихся там ужасов. Пока не увидел это"
22. "Выяснилось, что в доме, в котором мы живем, внизу есть бункер. Мне удалось втиснуть телефон в одну из дверных щелей, чтобы сделать этот жуткий снимок"
28. На соборе святого Ламберта в Мюнстере, Германия, все еще висят три клетки, в которых в 1536 году хранились расчлененные останки местных религиозных лидеров-еретиков
31. Остаточная мембрана зрачка - состояние глаза с остатками эмбриональной мембраны, которые остаются как нити, пересекающие зрачок
Источник: — переведено специально для fishki.net
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