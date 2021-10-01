45 увлекательных фотосравнений из самых разных областей жизни

Даже самый высокий баскетболист не будет выглядеть таким уже гигантом, если поставить его рядом с его товарищами по команде, а один и тот же человек до и после похудения может выглядеть так, что вы с трудом его узнаете. Всё познается в сравнении.

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