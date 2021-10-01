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45 увлекательных фотосравнений из самых разных областей жизни

45 увлекательных фотосравнений из самых разных областей жизни (46 фото)

Автор:
01 октября 2021 13:14
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: до и после   картинка дня   ну и ну   сравнение   сравнения   удивительное рядом   фотосравнения   
1592
46
Даже самый высокий баскетболист не будет выглядеть таким уже гигантом, если поставить его рядом с его товарищами по команде, а один и тот же человек до и после похудения может выглядеть так, что вы с трудом его узнаете. Всё познается в сравнении.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   картинка дня   ну и ну   сравнение   сравнения   удивительное рядом   фотосравнения   
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Дмитрий 50 минут назад
22. Солнечный свет отражается от брусков алюминия разной длины - "БРУСОК" КАРЛ!!!!!
Млять, сложно трубу профильную от бруска отличить?
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57
Василий Муковоз Полчаса назад
Один из котят не похож на других. Сможете ли вы угадать, кто из них самый странный?
- тот который по середине (второй с лева).
Крайний с лева увидел хозяина и клянчит еду. Двое справа увидели какую то неведомую штуку и за ней наблюдают. А второй с лева сидит и тупит в одну точку.
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Ева Тушенкина
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