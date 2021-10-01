45 увлекательных фотосравнений из самых разных областей жизни

Автор:
01 октября 2021 13:14
Даже самый высокий баскетболист не будет выглядеть таким уже гигантом, если поставить его рядом с его товарищами по команде, а один и тот же человек до и после похудения может выглядеть так, что вы с трудом его узнаете. Всё познается в сравнении.
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44. "Только что вышла на пенсию после 42 лет работы акушерской медсестрой в той же больнице. Здесь я в начале (1979) и в конце моей карьеры"
45. Полтора года после операции на открытом сердце
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— переведено специально для fishki.net
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Млять, сложно трубу профильную от бруска отличить?
- тот который по середине (второй с лева).
Крайний с лева увидел хозяина и клянчит еду. Двое справа увидели какую то неведомую штуку и за ней наблюдают. А второй с лева сидит и тупит в одну точку.