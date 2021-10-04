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20 забавных снимков о людях, которые столкнулись с неожиданной ситуацией

20 забавных снимков о людях, которые столкнулись с неожиданной ситуацией (21 фото)

Автор:
04 октября 2021 15:01
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Забавные фото   Забавные фотографии   картинка дня   неожиданно   ну и ну   ну надо же   случайно получилось   удивительное рядом   
2343
21
Жизнь такая многогранная и непредсказуемая штука! Наверное, каждый из нас хоть раз сталкивался с ситуацией, которую не мог предугадать. Некоторые вещи просто происходят и всё. И хорошо, если над этим можно посмеяться.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Забавные фото   Забавные фотографии   картинка дня   неожиданно   ну и ну   ну надо же   случайно получилось   удивительное рядом   
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10  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
15 - обычно с этого момента начинается индийский танец в финале кино))
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13k
Anthonyus Час назад
С фотографированием ребёнка ,конечно,заморочились. Напрасно,правда. К нам тоже приходят фоткаться с маленькими детьми,которым и года нет. Так я сажаю родителя боком к камере и прошу максимально откинуться на спинку стула чтоб не попасть в кадр а ребёнок в это время сидит на коленях родителя лицом ко мне.И не надо никакой простыни на голову.
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4k
Vasiliy Час назад
Бамбуковый гриб, водится в Азии, Африке. Съедобный. Например, в Китае считается деликатесом.

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11k
Хью́берт 2 часа назад
Батарейка Дюрасел состоит из 4-х элементов, а не батарей.
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