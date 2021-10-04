20 забавных снимков о людях, которые столкнулись с неожиданной ситуацией

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Жизнь такая многогранная и непредсказуемая штука! Наверное, каждый из нас хоть раз сталкивался с ситуацией, которую не мог предугадать. Некоторые вещи просто происходят и всё. И хорошо, если над этим можно посмеяться.
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2. "Подруга прислала мне вирусное видео, в котором кто-то пользуется таким же очистителем воздуха, как у нее и у меня. Она поняла, что фильтр в ее очистителе все то время находился в упаковке. И у меня такая же история"
8. "Нашла этого маленького снеговика в коробке со старыми елочными игрушками. Оказывается, это был конфетный подарок 1933 года"
13. "Сегодня утром я нашел этот гриб во время прогулки недалеко от Сеула. Назвал его "дама под вуалью"
14. "Я случайно нашел старое здание, которое изображено на картине, доставшейся мне в наследство"
16. "Вскрыл большую квадратную батарею Duracell. Оказывается, это 4 батареи меньшего размера на картонной платформе"
18. "Подруга, выгуливающая собак, обнаружила, что они с собакой были в одинаковых ботинках"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Забавные фото Забавные фотографии картинка дня неожиданно ну и ну ну надо же случайно получилось удивительное рядом
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