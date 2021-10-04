20 забавных снимков о людях, которые столкнулись с неожиданной ситуацией

Жизнь такая многогранная и непредсказуемая штука! Наверное, каждый из нас хоть раз сталкивался с ситуацией, которую не мог предугадать. Некоторые вещи просто происходят и всё. И хорошо, если над этим можно посмеяться.

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1. "Кошачья шерсть, которую я нашел, чистя старую клавиатуру" 0 Источник:

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2. "Подруга прислала мне вирусное видео, в котором кто-то пользуется таким же очистителем воздуха, как у нее и у меня. Она поняла, что фильтр в ее очистителе все то время находился в упаковке. И у меня такая же история" 0 Источник:

3. "Как ребенка моего друга фотографировали на паспорт" 0 Источник:

4. "Этот паук на моей камере заднего вида напугал меня до чертиков" 0 Источник:

5. "Мои ноги после 5-часовой поездки на горном велосипеде" 0 Источник:

6. "Мне попался йогурт, упакованный дважды" 0 Источник:

7. "Этот деформированный батат я нашел на работе" 0 Источник:

8. "Нашла этого маленького снеговика в коробке со старыми елочными игрушками. Оказывается, это был конфетный подарок 1933 года" 0 Источник:

9. "Тени от мусорных баков похожи на банду головорезов" 0 Источник:

10. "Моя груша сегодня утром выглядит побитой" 0 Источник:

11. "Эта японская чашка показывает фотографию женщины, когда вы добавляете жидкость" 0 Источник:

12. "Этот смеситель для раковины похож на белку из "Ледникового периода" 0 Источник:

13. "Сегодня утром я нашел этот гриб во время прогулки недалеко от Сеула. Назвал его "дама под вуалью" 0 Источник:

14. "Я случайно нашел старое здание, которое изображено на картине, доставшейся мне в наследство" 0 Источник:

15. "Когда я встретил свою жену, оказалось, что у нас есть похожие родимые пятна" 0 Источник:

16. "Вскрыл большую квадратную батарею Duracell. Оказывается, это 4 батареи меньшего размера на картонной платформе" 0 Источник:

17. "Мой банк прислал мне 64 копии одной и той же дебетовой карты" 0 Источник:

18. "Подруга, выгуливающая собак, обнаружила, что они с собакой были в одинаковых ботинках" 0 Источник:

19. "Вот сколько малярного скотча расходуется при покраске одного этажа школы" 0 Источник: