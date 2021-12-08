50 фотографий, которые сбивают с толку

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Иногда без всякого фотошопа получаются очень необычные, странные кадры. Онлайн-сообщество Confusing Perspectives собирает именно такой контент, называя себя "местом для коллекционирования озадачивающих перспектив и ракурсов, сбивающих с толку". В группе более 1,4 миллиона участников и огромное количество удивительных фотографий!
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3. На заметку: не смотрите в пол, пытаясь выглядеть мило, когда вы накрашены серебристыми тенями для век
5. "Когда я открыл багажник, я испугался, подумав, что кто-то украл крышку и запасное колесо. Потом я вспомнил, что купил зеркало"
8. "После крутого поворота на горной дороге чуть не наделал в штаны, увидев это. Не сразу понял, что эту штуку буксируют и она не едет мне навстречу"
15. Выглядит так, будто кто-то вставил гору в фотошопе и отошел по делам, не закончив редактирование
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: без фотошопа забавные кадры картинка дня необычный ракурс неожиданный ракурс оптические иллюзии оптический обман чудеса перспективы
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