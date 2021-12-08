FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6359 постов • 735 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
50 фотографий, которые сбивают с толку

50 фотографий, которые сбивают с толку (51 фото)

Автор:
08 декабря 2021 14:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: без фотошопа   забавные кадры   картинка дня   необычный ракурс   неожиданный ракурс   оптические иллюзии   оптический обман   чудеса перспективы   
409
51
Иногда без всякого фотошопа получаются очень необычные, странные кадры. Онлайн-сообщество Confusing Perspectives собирает именно такой контент, называя себя "местом для коллекционирования озадачивающих перспектив и ракурсов, сбивающих с толку". В группе более 1,4 миллиона участников и огромное количество удивительных фотографий!
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: без фотошопа   забавные кадры   картинка дня   необычный ракурс   неожиданный ракурс   оптические иллюзии   оптический обман   чудеса перспективы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Девушка делает татуировки, от которых двоится в глазах Девушка делает татуировки, от которых двоится в глазах Не верь глазам своим: 25 вещей, которые выглядят как что-то совершенно другое Не верь глазам своим: 25 вещей, которые выглядят как что-то совершенно другое Не верь глазам своим: странная фотография сбила с толку пользователей Imgur Не верь глазам своим: странная фотография сбила с толку пользователей Imgur 35 фотографий, на которых можно увидеть совсем не то, что изображено 35 фотографий, на которых можно увидеть совсем не то, что изображено 37 интересных и смешных фотографий для поднятия настроения 37 интересных и смешных фотографий для поднятия настроения
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

26539



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию
0
59
"Что за штука?": 20 случаев, когда пользователи сети помогли прояснить ситуацию
Повторная дактилоскопия и обязательное фотографирование: для мигрантов в РФ вводят новые ограничения
0
67
Повторная дактилоскопия и обязательное фотографирование: для мигрантов в РФ вводят...
Набирающие популярность в сообществах
Прекрасно озвучены проблемы российского футбола
3
11
Прекрасно озвучены проблемы российского футбола
А ведь талантливые люди работают!
0
20
А ведь талантливые люди работают!
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное фото!
0
1

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#факты#интересное#люди#дтп#Разное#автомир#позитив#Ynews
#прикол#животные#подборка#Москва#приколы#новости#история#коты#сарказм#аварии
#фото#ватермарк#картинки#кино#Россия#СССР#автомобили#в мире#прикольные#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться