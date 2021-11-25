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Омежник шафранный: растение, которое заставляет улыбаться перед смертью

Омежник шафранный: растение, которое заставляет улыбаться перед смертью (5 фото)

Автор:
25 ноября 2021 09:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Омежник шафранный   Растение   интересно   природа   факты   фото   
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Звучит сурово, но такое растение есть. Причём не все растения из рода Омежник опасны. Некоторые виды используются даже для приготовления приправ. Но мы рассмотрим конкретно омежник шафранный - и почему люди «улыбаются» перед смертью.

Показывать улыбку умирающего человека не будем. Можете сами найти в интернете. Это жуть.

Начнём с того, где живёт это чудо-чудовище. Шафранный дружок занял достаточно большой ареал обитания и встречается в умеренном климате Европы и Азии. Даже немного Африки захватил - в её тропических местностях. Есть он и на юге России. Помимо тепла омежник любит воду и может встретиться на берегах небыстрых рек, у озёр и на болотах.

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Жизнь у воды сделала корневище растения короткими, но узловатыми, чтобы крепко держаться в почве. Только разрастись сильно корни не успевают - растение живёт максимум года два. Но за этот короткий промежуток омежник вырастает на 1-1,5 метра ввысь и внешне имеет сходство с борщевиком.

Цветочки маленькие, миленькие, эдакие белые шары на ножке. Да и не было бы у растения дурной репутации, если бы не изобретательные жители острова Сардиния. Эти товарищи придумали делать отвар из омежника, причём для очень жуткой цели - чтобы отправлять в иной мир стариков и инвалидов. Не способный сам о себе заботиться человек был обузой для общины и добровольно (принудительно) принимал яд, после которого терпел не только широкий спектр самых разнообразных болевых и психических ощущений, но и побои от соплеменников, которые воспринимали весь ритуал как своеобразные проводы. Всё это сопровождалось лучезарной улыбкой, появлявшейся не из-за хороших и добрых чувств к мучителям, а из-за сильнейшего спазма лицевых мышц, окружающих рот. Этот эффект стал фирменным знаком отравления омежником шафранным.

Кстати, если бурёнка или другое животное случайно съест кустик омежника, то велик шанс, что оно умрёт, а его мясо станет токсичным.

Ещё одно, кстати: от отравления омежником МОЖНО спастись так же, как от любого другого пищевого отравления. Записываем:
промыть желудок тёплой подсоленной водой в количестве двух литров (все же знают, что будет, если пить слишком много воды за раз?);
естественно, вызвать скорую, пока пострадавший пьёт;
обеспечить максимальный покой, какой только возможен, в физическом и психологическом смысле.

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Метки: Омежник шафранный   Растение   интересно   природа   факты   фото   
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