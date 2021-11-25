Омежник шафранный: растение, которое заставляет улыбаться перед смертью

Звучит сурово, но такое растение есть. Причём не все растения из рода Омежник опасны. Некоторые виды используются даже для приготовления приправ. Но мы рассмотрим конкретно омежник шафранный - и почему люди «улыбаются» перед смертью.
Показывать улыбку умирающего человека не будем. Можете сами найти в интернете. Это жуть.
Начнём с того, где живёт это чудо-чудовище. Шафранный дружок занял достаточно большой ареал обитания и встречается в умеренном климате Европы и Азии. Даже немного Африки захватил - в её тропических местностях. Есть он и на юге России. Помимо тепла омежник любит воду и может встретиться на берегах небыстрых рек, у озёр и на болотах.
Жизнь у воды сделала корневище растения короткими, но узловатыми, чтобы крепко держаться в почве. Только разрастись сильно корни не успевают - растение живёт максимум года два. Но за этот короткий промежуток омежник вырастает на 1-1,5 метра ввысь и внешне имеет сходство с борщевиком.
Цветочки маленькие, миленькие, эдакие белые шары на ножке. Да и не было бы у растения дурной репутации, если бы не изобретательные жители острова Сардиния. Эти товарищи придумали делать отвар из омежника, причём для очень жуткой цели - чтобы отправлять в иной мир стариков и инвалидов. Не способный сам о себе заботиться человек был обузой для общины и добровольно (принудительно) принимал яд, после которого терпел не только широкий спектр самых разнообразных болевых и психических ощущений, но и побои от соплеменников, которые воспринимали весь ритуал как своеобразные проводы. Всё это сопровождалось лучезарной улыбкой, появлявшейся не из-за хороших и добрых чувств к мучителям, а из-за сильнейшего спазма лицевых мышц, окружающих рот. Этот эффект стал фирменным знаком отравления омежником шафранным.
Кстати, если бурёнка или другое животное случайно съест кустик омежника, то велик шанс, что оно умрёт, а его мясо станет токсичным.
Ещё одно, кстати: от отравления омежником МОЖНО спастись так же, как от любого другого пищевого отравления. Записываем:
промыть желудок тёплой подсоленной водой в количестве двух литров (все же знают, что будет, если пить слишком много воды за раз?);
естественно, вызвать скорую, пока пострадавший пьёт;
обеспечить максимальный покой, какой только возможен, в физическом и психологическом смысле.
Источник:
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