Омежник шафранный: растение, которое заставляет улыбаться перед смертью

Цветочки маленькие, миленькие, эдакие белые шары на ножке. Да и не было бы у растения дурной репутации, если бы не изобретательные жители острова Сардиния. Эти товарищи придумали делать отвар из омежника, причём для очень жуткой цели - чтобы отправлять в иной мир стариков и инвалидов. Не способный сам о себе заботиться человек был обузой для общины и добровольно (принудительно) принимал яд, после которого терпел не только широкий спектр самых разнообразных болевых и психических ощущений, но и побои от соплеменников, которые воспринимали весь ритуал как своеобразные проводы. Всё это сопровождалось лучезарной улыбкой, появлявшейся не из-за хороших и добрых чувств к мучителям, а из-за сильнейшего спазма лицевых мышц, окружающих рот. Этот эффект стал фирменным знаком отравления омежником шафранным.



Кстати, если бурёнка или другое животное случайно съест кустик омежника, то велик шанс, что оно умрёт, а его мясо станет токсичным.