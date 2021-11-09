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16 обычных вещей, у которых есть занимательная история создания

16 обычных вещей, у которых есть занимательная история создания (17 фото)

Автор:
09 ноября 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: Прошлое   изобретения   интересные факты   история   подборка   факты   фото   это интересно   
9165
17
Даже если вещь кажется вам простой - это не значит, что у нее нет истории! Взглянем на некоторые повседневные вещи и очень любопытные факты из истории их создания. Многие из них мы используем и сегодня, но даже не догадываемся, какие занимательные истории за ними стоят.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   изобретения   интересные факты   история   подборка   факты   фото   это интересно   
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15  комментариев
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2k
sedoisever 10 часов назад
Каменные подушки от постельных клопов...
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2k
Карагандинская Полиграфия 3 часа назад
Насчет магнитной ленты куча неточностей и непонимания исторических аспектов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитная_лентаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитная_лента
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15k
Corvus Corax 5 часов назад
"позже немцы изобрели магнитную ленту"
Вначале была проволока, потом уже лента...
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15k
Злобный Члегр 6 часов назад
Комментарий к фото
Ништяк! Волосы отросли, давление пропало.
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32k
Mamin Sibiriak 7 часов назад
<<< демонстрируя "чудо-продукт" >>>

Роберт Чезбро не только демонстрировал "чудо-продукт", но и ежедневно съедал столовую ложку вазелина, считая его лекарством от всего и надеясь продлить жизнь. К слову, прожил он 96 лет.
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6
Семен Жупиков 8 часов назад
"Он нашел в своем бумажнике старую кредитную карточку"!!! Угусь, в 1951 году карты только появились, а в 1952 уже в кошелке, среди прочих, нашел СТАРУЮ!!! Чёс!
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206
Van Freeman 8 часов назад
Не выбрасывайте старый туалетный ершик. Из него всего за 10 минут можно сделать отличную елочку для украшения новогоднего стола.
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2k
americos 8 часов назад
Виагра изначально разрабатывалась как средство для лечения ряда сердечных недугов.
Изобретатели рассчитывали на то, что она станет способствовать увеличению притока крови к сердечной мышце и понижению артериального давления.
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1k
Анна Анна 9 часов назад
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