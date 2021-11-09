16 обычных вещей, у которых есть занимательная история создания

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Даже если вещь кажется вам простой - это не значит, что у нее нет истории! Взглянем на некоторые повседневные вещи и очень любопытные факты из истории их создания. Многие из них мы используем и сегодня, но даже не догадываемся, какие занимательные истории за ними стоят.
Жидкость для полости рта Listerine
Прежде чем ополаскиватель для полости рта известной фирмы Listerine получил свое сегодняшнее назначение, его использовали в качестве хирургического антисептика и средства для мытья полов.
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Салфетки Kleenex
Изначально популярная фирма салфеток Kleenex изготавливала фильтры для противогаза. Изобретение получило название "креппированая целлюлозная вата", и сначала изготовители долгое время не могли найти ей применение. С началом Первой мировой войны их стали использовать для противогазов. Но когда война закончилась, из материала начали делать простые салфетки Kleenex для снятия косметики и грима. Сегодняшние салфетки служат для множества целей.
Миноксидил
Миноксидил - основной ингредиент в средствах от выпадения волос, но изначально он был создан для лечения гипертонии. Когда исследователи заметили, что один из побочных эффектов миноксидила - быстрый рост волос, они решили использовать это открытие в коммерческих целях.
Вазелин
Изобретателем вазелина считается британско-американский химик Роберт Чезбро. Он начал карьеру химика с выделения керосина из жира кашалотов. Но когда в Тайтусвилле, штат Пенсильвания, обнаружили нефть, он начал изучение нефтепродуктов. Его заинтересовала парафинообразная масса, которая налипала буровые установки и забивала насосы при нефтедобыче. Он заметил, что нефтяники используют это вещество для заживления порезов и ожогов, и начал проводить с ней эксперименты. Он действительно выделил из нее полезные вещества и доказал заживляющую способность. Он ездил по всему штату Нью-Йорк, демонстрируя "чудо-продукт" вазелин, и ему удалось поднять продажи. Королева Виктория даже дала ему рыцарское звание в 1883 году.
Вибраторы
В прошлом женщинам часто ставили диагноз "истерия", связанный с эмоционально неустойчивым поведением. Женщинам помогали гинекологическим массажем - однако, это была довольно утомительная работа и отнимала у врача драгоценное время. Чтобы пациентки могли справиться с этим в домашних условиях, изобрели вибраторы.
Беговая дорожка
Принцип беговой дорожки впервые использовали в устройстве для наказания в Викторианской Британии. Это было водяное колесо, похожее на колесо хомяка, в котором виновник подолгу ходил. Кроме того, это устройство использовалось при строительстве соборов, подъема воды, привода кранов и измельчения зерна.
Магнитные ленты
Как известно, самыми первыми аудионосителями были восковые цилиндры. Однако, позже немцы изобрели магнитную ленту - на ней качество записи получалось лучше, и не было необходимости менять диски каждые 15 минут. Первоначально нацисты использовали магнитную ленту для записи и трансляции своей пропаганды, но после войны технология распространилась по всему миру.
Вилки
Когда-то вилка считалась аморальным изобретением, так как напоминала "вилы дьявола". По книге Эми Аззарито "Элементы дома", в итоге вилку приняли только из-за привычек высшего общества: "Причина, по которой мы используем вилку сегодня, заключается в том, что высшее общество в то время обожало есть сладости, и они не хотели, чтобы их руки были липкими".
Диваны
В Великобритании 18 века диваны рекламировали с изображениями женщин, которые на них развалились. Действительно, в те времена диван считался предметом роскоши. Для элиты было обычным делом украшать свой дом диваном.
Коробки для DVD-дисков
DVD и компакт-диски одинаковы по размеру, но DVD-диски помещают в коробки побольше. Оказывается, их специально изготавливали такой же высоты, как и кассеты VHS. Таким образом, их можно было удобно хранить рядом с видеокассетами.
Пижамы
Есть версия, что пижама - изобретение времен Первой мировой войны. Когда звучала сирена воздушной тревоги, люди вынужденно бежали из своих домов посреди ночи, одетые лишь в тонкие ночные рубашки. На замену этим рубашкам начали изготавливать пижамы.
Зажим для хлеба
Когда американец Флойд Пэкстон летел на самолете в 1952 году, он не мог запечатать открытый пакет с арахисом. Он нашел в своем бумажнике старую кредитную карточку, и с помощью перочинного ножа сделал самый первый зажим для пакета. Позже его изобретение (пластиковую бирку с зубцами) использовала компания Pacific Fruit, а затем и во всем мире.
Искусственные ёлки
Британская компания Addis Housewares первой поняла, что конструкцию и щетину, которые они использовали для изготовления туалетных щеток, также можно использовать для изготовления искусственных рождественских ёлок. Так и родилась большая индустрия. В 1930 году Addis Housewares изготовили первую ель из щетины.
Кресла-качалки
Изначально кресла-качалки были созданы колониальными поселенцами в Северной Америке. Они предназначались для кормящих матерей, которые могли одновременно сидеть и укачивать своих детей.
Подушки
Современные мягкие подушки с эффектом памяти и другими фишками были неизвестны цивилизациям прошлого. Вместо этого люди использовали резные каменные подушки - чтобы держать голову и лицо подальше от постельных клопов. Японские женщины спали на таких каменных подушках, чтобы сохранить сложные прически.
Обои
Изначально обои были более дешевой альтернативой развешиванию гобеленов на стенах. В 1481 году король Франции Людовик XI приказал своему придворному художнику раскрасить свитки бумаги, которые можно было повесить на стены - это тоже было подобие обоев. Эти свитки вывешивали, только когда к королю приходили гости.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитная_лентаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Магнитная_лента
Вначале была проволока, потом уже лента...
Роберт Чезбро не только демонстрировал "чудо-продукт", но и ежедневно съедал столовую ложку вазелина, считая его лекарством от всего и надеясь продлить жизнь. К слову, прожил он 96 лет.
Изобретатели рассчитывали на то, что она станет способствовать увеличению притока крови к сердечной мышце и понижению артериального давления.