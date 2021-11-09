16 обычных вещей, у которых есть занимательная история создания

Изобретателем вазелина считается британско-американский химик Роберт Чезбро. Он начал карьеру химика с выделения керосина из жира кашалотов. Но когда в Тайтусвилле, штат Пенсильвания, обнаружили нефть, он начал изучение нефтепродуктов. Его заинтересовала парафинообразная масса, которая налипала буровые установки и забивала насосы при нефтедобыче. Он заметил, что нефтяники используют это вещество для заживления порезов и ожогов, и начал проводить с ней эксперименты. Он действительно выделил из нее полезные вещества и доказал заживляющую способность. Он ездил по всему штату Нью-Йорк, демонстрируя "чудо-продукт" вазелин, и ему удалось поднять продажи. Королева Виктория даже дала ему рыцарское звание в 1883 году.