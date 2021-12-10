Зверски дики и ласковы: неожиданные факты о поморских жонках

К сожалению, о жизни и быте на Руси мы имеем крайне искаженные представления. И наверное, больше всего мифов связано с ролью женщины в семье и их работой.



Сегодня особенно популярны преставления о том, что мужчины были добытчиками, а женщинам сам бог велел беречь очаг. То есть женщины занимались исключительно рукоделием, воспитанием детей, стряпней и разве что изредка могли помочь мужику в поле.



Поэтому сегодня крайне интересно читать исследователей прошлого, которые изучали культурно-бытовые особенности русских людей. Сегодня мы расскажем о поморских жонках. Все цитаты, если что, взяты из книги А.А. Жилинского "Крайний север европейской России".