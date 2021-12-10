Зверски дики и ласковы: неожиданные факты о поморских жонках

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Принято считать, что женщины на Руси были чем-то вроде бесправных домашних животных, которые занимались исключительно детьми и прочими не мужскими делами. Как бы не так!
К сожалению, о жизни и быте на Руси мы имеем крайне искаженные представления. И наверное, больше всего мифов связано с ролью женщины в семье и их работой.
Сегодня особенно популярны преставления о том, что мужчины были добытчиками, а женщинам сам бог велел беречь очаг. То есть женщины занимались исключительно рукоделием, воспитанием детей, стряпней и разве что изредка могли помочь мужику в поле.
Поэтому сегодня крайне интересно читать исследователей прошлого, которые изучали культурно-бытовые особенности русских людей. Сегодня мы расскажем о поморских жонках. Все цитаты, если что, взяты из книги А.А. Жилинского "Крайний север европейской России".
Сегодня особенно популярны преставления о том, что мужчины были добытчиками, а женщинам сам бог велел беречь очаг. То есть женщины занимались исключительно рукоделием, воспитанием детей, стряпней и разве что изредка могли помочь мужику в поле.
Поэтому сегодня крайне интересно читать исследователей прошлого, которые изучали культурно-бытовые особенности русских людей. Сегодня мы расскажем о поморских жонках. Все цитаты, если что, взяты из книги А.А. Жилинского "Крайний север европейской России".
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Любопытно в книге описывается характер поморок: "В то же время поморки очень мягкосердечны и ласковы. Свою речь они щедро пересыпают эпитетами: “красно солнышко”, “дружок”, “родименький” и т.п. Даже скотину свою называют не иначе, как “пестронюшка”, “картюшко”.
"Зато при ссорах поморки прямо зверски дики"
Интересно, что чисто "мужских" и "женских" обязанностей в семье не было. На Русском Севере было равноправие до того, как это стало мейнстримом.
"На страду в приморских деревнях ходят преимущественно женщины: летом вообще остается на местах мало мужчин, занятых морской деятельностью. Летом женщина делает всю мужскую домашнюю работу, не исключая перевозок на лодках".
"На страду в приморских деревнях ходят преимущественно женщины: летом вообще остается на местах мало мужчин, занятых морской деятельностью. Летом женщина делает всю мужскую домашнюю работу, не исключая перевозок на лодках".
Наверное, многих удивит тот факт, что поморские женщины наравне с мужчинами участвовали в морских промыслах.
"Не отстают и женщины от своих мужей в умении обращаться с судами и своим бесстрашием".
"Не отстают и женщины от своих мужей в умении обращаться с судами и своим бесстрашием".
"Нередко наблюдаются случаи, когда команды морских парусных судов, приходящих из Поморья в Архангельск, состоят из поморок. Поморки участвуют иногда наравне с мужчинами в морском промысле рыбы".
"Из рыбных промыслов прежде всего надо отметить сельдяной, который производится в бухтах и заливах Белого моря. Самые богатые уловы сельди бывают близ с. Сороки, где ее промышляют не только местные жители, но и приезжие карелы из соседних волостей... Ловят обязательно парой карбасов, для чего их даже связывают вместе бортами. За гребцов обыкновенно бывают женщины".
Но несмотря на суровый характер, поморкам чисто женская любовь к нарядам была не чужда
"Женщины очень любят принарядиться".
"На голову замужние женщины одевают “сборник”, или “повойник”; в праздники “кокошники” из дорогих парчовых материй, вышитые злотом и бисером, нередко унизанные жемчугом. Незамужние женщины носят повязки или ленты, на шее ожерелья".
"Красивый своеобразный костюм поморок, состоящий из широчайших длинных сарафанов, собранных повыше талии в аккуратные мелкие складки, и сорочек с глубоким вырезом у ворота и широкими длинными рукавами, туго охватывающими руки у кисти, в последнее время все больше и больше заменяется обыкновенным городским платьем".
В общем, сильные в работе, прекрасные на празднике, ласковые с детьми и мужьями и лютые в ссоре. Разве они идеальны?
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Сам живу в Холмогорах и жена моя местная.
Покажу ей.
Ломоносов из тех краев вроде ..Ох он не любил набежавших в Россию иностранцев опошляющих все наше национальное и откровенно наживающихся на этом Кастерил их в пух и прах ,даже пару месяцев в остроге отсидел хе хе
Душевные фото и описание с интересом почитал ..Жаль молодежь наша не особо интересуется всем этим ,школы превратили в "предоставляющие образовательные услуги" ..И результат все сейчас наблюдаем , нас пытаются превратить в "иванов не помнящих родства "
Пишите еще такие посты !