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Зверски дики и ласковы: неожиданные факты о поморских жонках

Зверски дики и ласковы: неожиданные факты о поморских жонках (18 фото)

Автор:
10 декабря 2021 19:38
Сообщество : Психология
Метки: Поморы   быт   женщины   жонки   занятия   история   семья   факты   
1005
18
Принято считать, что женщины на Руси были чем-то вроде бесправных домашних животных, которые занимались исключительно детьми и прочими не мужскими делами. Как бы не так!
К сожалению, о жизни и быте на Руси мы имеем крайне искаженные представления. И наверное, больше всего мифов связано с ролью женщины в семье и их работой.

Сегодня особенно популярны преставления о том, что мужчины были добытчиками, а женщинам сам бог велел беречь очаг. То есть женщины занимались исключительно рукоделием, воспитанием детей, стряпней и разве что изредка могли помочь мужику в поле.

Поэтому сегодня крайне интересно читать исследователей прошлого, которые изучали культурно-бытовые особенности русских людей. Сегодня мы расскажем о поморских жонках. Все цитаты, если что, взяты из книги А.А. Жилинского "Крайний север европейской России".
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Метки: Поморы   быт   женщины   жонки   занятия   история   семья   факты   
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9  комментариев
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6k
Константин Безумов 9 часов назад
Все верно.
Сам живу в Холмогорах и жена моя местная.

Покажу ей.
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144
morzov 6 часов назад
Спасибо. Подрочил.
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24k
Юрьевич 7 часов назад
Это как же мужики пили, что б так жениться...
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−49
Геннадий Жмернецкий 8 часов назад
Какие весёлые лица
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611
Mixan 9 часов назад
Отличный пост автор !!!! А то нам постоянно пытаются историю подправить ,о забитой и бесправной России и т.д.
Ломоносов из тех краев вроде ..Ох он не любил набежавших в Россию иностранцев опошляющих все наше национальное и откровенно наживающихся на этом Кастерил их в пух и прах ,даже пару месяцев в остроге отсидел хе хе
Душевные фото и описание с интересом почитал ..Жаль молодежь наша не особо интересуется всем этим ,школы превратили в "предоставляющие образовательные услуги" ..И результат все сейчас наблюдаем , нас пытаются превратить в "иванов не помнящих родства "
Пишите еще такие посты !
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