Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах

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Перед вами жизненные ситуации, которые очень часто происходят в отношениях между мужчинами и женщинами. Эх, какие же мы все-такие разные...
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