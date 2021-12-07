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Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах

Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах (18 фото)

Автор:
07 декабря 2021 12:38
Сообщество : Юмор
Метки: Жизнь   Юмор   женщины   мужчины   отношения   прикол   семья   смех   
69365
18
Перед вами жизненные ситуации, которые очень часто происходят в отношениях между мужчинами и женщинами. Эх, какие же мы все-такие разные...
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Метки: Жизнь   Юмор   женщины   мужчины   отношения   прикол   семья   смех   
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136  комментариев
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84k
Феофан 22 часа назад
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Павел Час назад
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Павел Час назад
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Олег Шишкин Час назад
На меня очень большое влияние оказало видео Меганыча на ютубе "Зачем мужчине ЗАГС". Спасибо тем, кто посоветовал.
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5k
hellish_hound 3 часа назад
Комментарий к фото
Правильно выбрал! Кот - это братан, с ним и футбол посмотреть можно и фильму, и прибухнуть, и он никогда не скажет "ты свой футбол любишь больше чем меня"!
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28k
Альтист Данилов 4 часа назад
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186k
IMXO 5 часов назад
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8k
Mauritanien 11 часов назад
Одеяла, одеяла... Разные кровати!
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Егорий 13 часов назад
неужели нормальные адекватные не вымерли. слава мирозданию!
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Психиатр-эпидемиолог 14 часов назад
Помню, после первой ночи моя девушка приехела со своим одеялом
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tayrt 14 часов назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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pssst 14 часов назад
про два одеяла - это тема. Причем, разные одеяла. Кому какое больше нравится.
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Khu Yam pssst 13 часов назад
Аминь, бро!
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Дмитрий Карнаухов pssst 5 часов назад
Так это будет как с едой из чужой тарелки.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Мойша 15 часов назад
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Мойша 15 часов назад
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Аристарх Похер 15 часов назад
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андрей 16 часов назад
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dikijjim 16 часов назад
когда эти мемы были молодыми у алки еще не было галкина)
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Mexanik79 16 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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Aleksandr Karin 16 часов назад
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