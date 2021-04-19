Да, вот те самые трусы, из одного или двух треугольников ткани с узкой соединяющей их на бедрах полоской.

Эту модель женщины любят за "незаметность" под тесными брюками или юбками. Мужчины тоже их любят, но исключительно созерцать на дамах.

А вот изначально (в Турции, Египте, Древней Африке, Греции) стринги были исключительно мужским атрибутом. В Средневековье их на какое-то время носить перестали, но в 1800-е они снова вошли на модную арену: их надевали аристократические мужчины, чтобы заниматься спортом.

Впервые зафиксирован случай, когда женщина надела стринги - Всемирная торговая ярмарка в Нью-Йорке в 1939 году. Фиорелло Ла Гуарди, мэр Нью-Йорка, наказал танцовщицам кабаре прикрыть наготу и они выкрутились: вроде бы и прикрылись, но при этом все равно было на что посмотреть.