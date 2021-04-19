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Некоторые вещи, которые теперь прочно ассоциируются с женственностью, раньше были придуманы мужчинами и только для мужчин.
За последние века полтора дамы много чего позаимствовали из мужского гардероба: брюки, тренчи, рубашки и не только. Причин для изменений было много. Иногда это происходило по практическим причинам: в какой-то момент выяснилось, что предмет принесет больше пользы женщинам. Были и соображения меркантильные: сделать целевой аудиторией женщин значило повысить продажи.
Чулки
Вот уж что кажется на все сто процентов женским, так это чулки. Но вот только они начали их носить лишь в XVIII веке, а мужчины их использовали аж с IX века. Элитный класс мужчин носили цветные или белые чулки, а простой народ исключительно черные.
Ситуация начала меняться с С XVI по XX века, постепенно чулки начали перебираться в женские шкафчики. Этот период драматично назвали "темный век колготок". И к концу XIX века чулочки стали настолько тесно ассоциироваться с женщинами, что мужчины отказались от них полностью.
Вот колготки мужчины не носили никогда, кстати. Ну не считая тех, кто рос в СССР (помните эти чудные сползающие изделия с двумя швами на филейных частях?)
Ситуация начала меняться с С XVI по XX века, постепенно чулки начали перебираться в женские шкафчики. Этот период драматично назвали "темный век колготок". И к концу XIX века чулочки стали настолько тесно ассоциироваться с женщинами, что мужчины отказались от них полностью.
Вот колготки мужчины не носили никогда, кстати. Ну не считая тех, кто рос в СССР (помните эти чудные сползающие изделия с двумя швами на филейных частях?)
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Стринги
Да, вот те самые трусы, из одного или двух треугольников ткани с узкой соединяющей их на бедрах полоской.
Эту модель женщины любят за "незаметность" под тесными брюками или юбками. Мужчины тоже их любят, но исключительно созерцать на дамах.
А вот изначально (в Турции, Египте, Древней Африке, Греции) стринги были исключительно мужским атрибутом. В Средневековье их на какое-то время носить перестали, но в 1800-е они снова вошли на модную арену: их надевали аристократические мужчины, чтобы заниматься спортом.
Впервые зафиксирован случай, когда женщина надела стринги - Всемирная торговая ярмарка в Нью-Йорке в 1939 году. Фиорелло Ла Гуарди, мэр Нью-Йорка, наказал танцовщицам кабаре прикрыть наготу и они выкрутились: вроде бы и прикрылись, но при этом все равно было на что посмотреть.
Эту модель женщины любят за "незаметность" под тесными брюками или юбками. Мужчины тоже их любят, но исключительно созерцать на дамах.
А вот изначально (в Турции, Египте, Древней Африке, Греции) стринги были исключительно мужским атрибутом. В Средневековье их на какое-то время носить перестали, но в 1800-е они снова вошли на модную арену: их надевали аристократические мужчины, чтобы заниматься спортом.
Впервые зафиксирован случай, когда женщина надела стринги - Всемирная торговая ярмарка в Нью-Йорке в 1939 году. Фиорелло Ла Гуарди, мэр Нью-Йорка, наказал танцовщицам кабаре прикрыть наготу и они выкрутились: вроде бы и прикрылись, но при этом все равно было на что посмотреть.
Высокие каблуки
Изящная девушка на высоких каблуках - образ, который является одним из ярких примеров женственности. Однако созданы высокие каблуки были для мужчин. Более того, для военных. Первые такие туфли были упомянуты как обувь для кавалерии персов. Каблук помогал фиксировать ногу в стремени, улучшать баланс, что позволяло атаковать противника на полном скаку.
Потом, в XVII высокие каблуки пришли в Европу. Там на них дефилировали аристократические мужи, с помощью каблуков они были выше и внушительнее. Король Франции Людовик XIV в 1673 году в обязательном порядке приказал своим придворным носить туфли на высоком каблуке.
Женщины начали носить высокий каблук, потому что ножка казалась меньше: из-под длинной юбки видно было только носок туфли, а поднятая пятка визуально казалась короче.
Мужчины отказались от каблуков в XVIII веке, потому что они стали считаться исключительно предметом женского гардероба.
Потом, в XVII высокие каблуки пришли в Европу. Там на них дефилировали аристократические мужи, с помощью каблуков они были выше и внушительнее. Король Франции Людовик XIV в 1673 году в обязательном порядке приказал своим придворным носить туфли на высоком каблуке.
Женщины начали носить высокий каблук, потому что ножка казалась меньше: из-под длинной юбки видно было только носок туфли, а поднятая пятка визуально казалась короче.
Мужчины отказались от каблуков в XVIII веке, потому что они стали считаться исключительно предметом женского гардероба.
Сумки
Нынешние современные сумки пошли от мешочков, что крепились на поясе. Карманов в те времена не была и поэтому всю мелочь, вроде денег, трубок, огнива нужно было где-то носить. Женщины же зеркальца и швейные принадлежности пристегивали к поясу при помощи подвесок (их называли шатлены). Ридикюль (маленькая сумочка на длинном шнуре, крепящимся к руке) был создан только лишь в XVIII веке и пришел на смену неудобным шатленам.
А современные женские сумки появились только в 1900-х, основой дизайна которых стали удобные мужские сумки, в которых были внутренние отделения с застежками.
А современные женские сумки появились только в 1900-х, основой дизайна которых стали удобные мужские сумки, в которых были внутренние отделения с застежками.
Прокладки
Первые прокладки именно для женщин появились в на полках магазинов США в 1921 году. Их делали из кремированной медицинской бумаги (материал на основе растительного сырья). Его придумали во время Первой Мировой войны и служил он для перевязки и бандажа раненых. Говорят, что медсестры уже тогда оценили качество впитывания (в пять раз лучше хлопка) и использовали его для себя.
А в 1921 году компания Kimberly-Clark снова вспомнила про медицинскую бумагу, потому что цена на хлопок очень сильно выросли. Они назвали материал kotex и под таким же названием выпустили женские прокладки.
А в 1921 году компания Kimberly-Clark снова вспомнила про медицинскую бумагу, потому что цена на хлопок очень сильно выросли. Они назвали материал kotex и под таким же названием выпустили женские прокладки.
Застежка бюстгальтера
Марк Твен не одобрял подтяжки. Они ему настолько не нравились, что он изобрел новый способ удержания брюк на талии. Твен придумал небольшую металлическую застежку, из ушка и крючка и запатентовал эту идею 19 декабря 1871 года. Писатель писал в своей заявке на патент о своем изобретении так: "усовершенствованием регулируемых и съемных ремней для одежды"
Так что, первоначально это крючок использовался на мужских рубашках и брюках. И только через несколько лет стало понятно, что такой крючок существенно удобнее шнуровки на корсетах. Ну и после изобретения бюстгальтера в 1889 году застёжка Марка Твена перебралась и на него.
Так что, первоначально это крючок использовался на мужских рубашках и брюках. И только через несколько лет стало понятно, что такой крючок существенно удобнее шнуровки на корсетах. Ну и после изобретения бюстгальтера в 1889 году застёжка Марка Твена перебралась и на него.
Розовый цвет
А ведь еще сто лет назад девочки были облачены в голубое, а мальчики в розовое. Теперь все с точностью до наоборот.
В 1900-х годах появилась первая цветная детская одежда. До этого момента детей до определенного возраста одевали примерно одинаково - длинные белые платья. А сразу после была уже взрослая одежда. Белую одежду было легче всего избавить от пятен - прокипятили и все, практически как новая.
И цвета появились только в начал двадцатого века. А к началу Первой Мировой войны розовый негласно считался цветом мальчиков, а голубой отдали девочкам.
Мальчиков перестали одевать в платья только в конце Второй мировой, а цветовая гамма оставалась такой же. И перемена произошла в 1960-х годах, когда началось феминистическое движение и женщины стали одевать дочерей в розовое, чтобы избавиться от гендерно навязанных ролей.
И мальчикам пришлось переодеться в голубой цвет. Уже в 1985 году эти цвета почти официально закрепились, когда швейные фабрики стали выпускать мужскую одежду в серо-голубых оттенках, а женскую в розовых.
Мальчиков перестали одевать в платья только в конце Второй мировой, а цветовая гамма оставалась такой же. И перемена произошла в 1960-х годах, когда началось феминистическое движение и женщины стали одевать дочерей в розовое, чтобы избавиться от гендерно навязанных ролей.
И мальчикам пришлось переодеться в голубой цвет. Уже в 1985 году эти цвета почти официально закрепились, когда швейные фабрики стали выпускать мужскую одежду в серо-голубых оттенках, а женскую в розовых.
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Начнем с того, что крестьяне вообще не пользовались крашеной тканью, потому как это было дорого.
Мануфактурные ткани использовались обеспеченными слоями населения. И детей они одевали соответственно.
Достаточно посмотреть на многочисленные изображения детей в повседневной жизни на картинах Рубенса, Гойи, религиозных полотнах того же Босха, что бы убедиться: обеспеченные слои населения в Европе одевались цветасто и вычурно.