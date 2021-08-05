Известные в истории "бородатые женщины"

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Гирсутизм - состояние, при котором у женщин наблюдается избыточный рост терминальных волос по мужскому типу. Истории известно несколько "бородатых женщин" - некоторые из них появлялись в цирках уродов в 19 и 20 веках, некоторые считали свою "волосатость" проклятием, а другие - шансом обрести успех и богатство.
Вильгефортис
Католическая святая Вильгефортис считается покровительницей девушек, которые стремятся избавиться от назойливых поклонников. По легенде, она была молодой дворянкой, которая, пытаясь избежать нежелательного брака, дала обет девственности и молилась, чтобы стать некрасивой. Когда у нее выросла борода, свадьбу отменили, но отец девушки так разозлился, что приказал ее распять. В средние века Вильгефортис молились жены, желающие избавиться от жестоких мужей.
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Магдалена Вентура
В 1631 году герцог Алькала заказал картину с изображением бородатой дамы, которую якобы звали Магдалена Вентура. Картину выполнил художник Хосе де Рибера. О Магдалене известно немного: когда картина была заказана, сыновья изображенной женщины были уже взрослыми, а ей было 52 года. Кроме того, известно, что волосы на ее лице начали расти в возрасте 37 лет.
Жозефина Клофуллия
Жозефина Клофуллия - известная бородатая женщина швейцарского происхождения. Когда ей было восемь лет, ее борода была длиной пять сантиметров. В возрасте 14 лет она начала гастролировать с шоу уродов, а затем вместе со своим сыном, мужем и отцом переехала в США, где присоединилась к Американскому музею Барнума. В 1853 году появились слухи, что Жозефина на самом деле была мужчиной. Ее осмотрели врачи - но заявили, что она действительно женщина.
Хулия Пастрана
Факты о жизни Хулии варьируются в разных источниках - начиная от ее принадлежности к индейскому племени и заканчивая тем, что она была “девушкой-волком” из деревни в Мексике. Она страдала врожденным гипертрихозом - все ее тело было покрыто черными волосами. В 1854 году Хулия переехала в США, вышла замуж и начала активно выступать на публике - она пела, танцевала и общалась со зрителями, впечатляя их умом и остроумием. Пастрана побывала с гастролями в Европе и России, где ее встречали как звезду. Кроме того, у женщины были толпы поклонников. Во время гастролей в Москве в 1859 году Пастрана забеременела. Ее ребенок, который был похож на нее саму, прожил только три дня, а сама Хулия умерла от послеродовых осложнений.
Джейн Барнелл
Мать "бородатой" Джейн Барнелл продала дочь в цирк уродов, когда ей было четыре года. Через год девочку забрал отец, и перевез жить к бабушке. В 1892 году она присоединилась к цирку Джона Робинсона, выбрав сценическое имя Леди Ольга Родерик. Личная жизнь Леди Ольги долго не ладилась: она была замужем за цирковым музыкантом, и родила двоих детей, но муж и дети умерли несколько лет спустя. Ее второй муж был убит через несколько месяцев после заключения брака. С третьим мужем-алкоголиком она развелась, а обрела счастье только с четвертым мужем, который позже стал ее менеджером.
Энни (Анни) Джонс
Энни Джонс - еще одна известная бородатая женщина из Америки, участница цирка Барнума. Она участвовала в выставках Барнума с девятимесячного возраста - взамен ее родители получали 150 долларов в неделю. Позже Энни позировала для многих фотографов, и стала лучшей бородатой леди страны. Энни также активно пыталась запретить использование слова “уроды” (“freaks”) в шоу и выставках.
Клементина Деле
Французская бородатая женщина Клементина Деле считалась "самой прославленной бородатой леди во Франции". Вместе с мужем, пекарем Полом Деле, она открыла кафе, которое местные жители окрестили "Кафе бородатой женщины". Клементина продавала открытки и фотографии со своим изображением, и даже начала гастролировать в какой-то момент. В 1904 году она получила разрешение носить мужскую одежду, когда официально женщинам это запрещали.
Крао Фарини
Бородатая женщина Крао Фарини прибыла в Лондон в октябре 1882 года. Тогда ее сопровождали антрополог Джордж Шелли и исследователь Карл Бок, а о ранней жизни женщины ничего не известно. В Европе ее приютил шоумен Гильермо Антонио Фарини. Страдающую гипертрихозом Крао несколько лет изучали и представляли как “недостающее звено” и доказательство теории эволюции Дарвина. В течение нескольких десятилетий ее показывали на выставках в Европе и Америке.
Элис Элизабет Доэрти
Элис Элизабет Доэрти родилась в 1887 году в Миннеаполисе, США. После рождения у девочки уже были светлые волосы длиной пять сантиметров по всему телу. В возрасте пяти лет длина волос на теле девочки составляла 12 см, а в подростковом возрасте - 22 см. Девочка почти не участвовала в крупных выставках и цирках - ее родители снимали коммерческое помещение и продавали билеты, чтобы люди могли ее увидеть. В 1915 году Доэрти вышла на пенсию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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