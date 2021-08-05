Известные в истории "бородатые женщины"

Факты о жизни Хулии варьируются в разных источниках - начиная от ее принадлежности к индейскому племени и заканчивая тем, что она была “девушкой-волком” из деревни в Мексике. Она страдала врожденным гипертрихозом - все ее тело было покрыто черными волосами. В 1854 году Хулия переехала в США, вышла замуж и начала активно выступать на публике - она пела, танцевала и общалась со зрителями, впечатляя их умом и остроумием. Пастрана побывала с гастролями в Европе и России, где ее встречали как звезду. Кроме того, у женщины были толпы поклонников. Во время гастролей в Москве в 1859 году Пастрана забеременела. Ее ребенок, который был похож на нее саму, прожил только три дня, а сама Хулия умерла от послеродовых осложнений.