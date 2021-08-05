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Известные в истории "бородатые женщины"

Известные в истории "бородатые женщины" (10 фото)

Автор:
05 августа 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   болезнь   бородатые люди   женщины   интересные факты   история   прошлое   факты   
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Гирсутизм - состояние, при котором у женщин наблюдается избыточный рост терминальных волос по мужскому типу. Истории известно несколько "бородатых женщин" - некоторые из них появлялись в цирках уродов в 19 и 20 веках, некоторые считали свою "волосатость" проклятием, а другие - шансом обрести успех и богатство.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   болезнь   бородатые люди   женщины   интересные факты   история   прошлое   факты   
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