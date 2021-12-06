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30 фактов, которые сделают мир интереснее

30 фактов, которые сделают мир интереснее (31 фото)

Автор:
06 декабря 2021 08:30
Сообщество : Факты
Метки: интересно   история   нелишние знания   необычно   познавательно   удивительный мир   факты   экология   
426
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Узнайте немного нового о мире - и он заиграет перед вами невиданными гранями!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   история   нелишние знания   необычно   познавательно   удивительный мир   факты   экология   
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19k
SolomonA 16 минут назад
""Дева под вуалью" - скульптура Джованни Страцца (1918 - 1875) из каррарского мрамора, выполненная, предположительно, в 1850-х годах."
Какой загадочный человек этот Джованни!
Мало того, что он родился через 43 года после своей смерти, так еще и скульптуру сделал вообще за пределами этих дат..
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19k
SolomonA 6 минут назад
"Лестница смерти" будет выглядеть не столь драматично (но все равно вполне страшно) если не мудрить с горизонтом.
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