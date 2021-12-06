30 фактов, которые сделают мир интереснее

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Узнайте немного нового о мире - и он заиграет перед вами невиданными гранями!
Каждую осень это 1400-летнее дерево из национального парка Чжонгнан в Китае одевается в ослепительный желтый наряд, засыпая золотыми листьями все вокруг.
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Тысячи лет инуиты Аляски и Северной Канады вырезают из дерева или кости "очки" без стекол с узкими прорезями, чтобы не сжечь глаза ослепительным светом Солнца, отраженным от белого снега.
Японцы заготавливают дерево уже 700 лет, и у них есть фирменный метод дайцугу, изобретенный в XIV веке. Благодаря ему, они получают древесину, не спиливая дерево, а постригая его, сохраняя ствол и удаляя лишь разрастающиеся верхние ветви.
"Дева под вуалью" - скульптура Джованни Страцца (1918 - 1875) из каррарского мрамора, выполненная, предположительно, в 1850-х годах. Вуаль Марии кажется прозрачной - но она тоже сделана из мрамора.
Эта деревянная церковь в Норвегии построена в 1180 и закрыта в 1868-м. В 1877-м ее выкупил Национальный траст, чтобы спасти от разрушения. Сейчас в ней музей.
Семена, которым 2000 лет, были найдены в 1963 году в Израиле. Их посадили в 2005-м, и из них выросло дерево, которое считалось исчезнувшим уже 1800 лет - пальчатая финиковая пальма, разновидность местных финиковых пальм.
Мозаика Гари Дростла "Пруд с рыбами" - один из ярких примеров использования тени в мозаике. Тень здесь придает объем и реализм, одновременно связывая рыб с прудом.
В 1759 году король Людовик XV приказал повитухе Анжелике де Кудрэ отправиться в провинцию и учить местных женщин принимать роды, чтобы уменьшить детскую смертность. Она выполнила королевский приказ, с 1760 по 1783 год обучив более 4000 женщин повивальному ремеслу. Для этого она использовала множество собственноручно выполненных учебных пособий. На фото - одно из них: модель матки, сшитая из ткани.
Шведское судно "Ваза" затонуло в 1628 году во время своего первого плавания, отойдя от берега чуть больше, чем на километр. 333 года спустя оно было поднято со дна моря, чтобы стать главным экспонатом музея "Ваза" в Стокгольме. Оно считается наилучшим образом сохранившимся судном XVII века.
Норвежскую лесную кошку называют иначе котом-викингом. Это одна из древнейших кошачьих пород на планете. Среди ее предков - черно-белые короткошерстные британские кошки, отличающиеся удивительной холодостойкостью: викинги завезли их из Британии в районе 1000 г. н.э. Длинношерстные кошки были завезены в Норвегию крестоносцами позднее, в XIV веке.
Эта изолированная экосистема отлично чувствует себя в закрытом сосуде уже более 40 лет. За все это время ее поливали лишь однажды.
Это первый в мире рисунок Луны, сделанный Галилео Галилеем после того, как он увидел спутник Земли в телескоп в 1609 году.
В 1864 году группа самураев совершила поездку в Египет и сфотографировалась рядом со сфинксом.
Белый Волк, также известный как вождь Джон Смит Оджибве, как говорили его соплеменники, родился в 1785 и умер в 1922 году. Он прожил 137 лет и считается старейшим коренным американцем в истории.
Ступенчатый колодец Чанд Баори находится в деревне Абганери в индийском штате Раджастан. Построенный в IX веке, он предназначался для того, чтобы дать доступ к воде как можно большему числу людей сразу. Это один из самых глубоких и больших колодцев в Индии: в нем 13 этажей, а чтобы спуститься к воде, надо преодолеть 3500 ступеней.
Аргентинский фермер нашел эти останки гигантских броненосцев возрастом около 20 000 лет в земле около реки. Они все смотрели в одну сторону, словно направлялись к некоей цели путешествия. Самый большой из них был размером с "фольксваген-жук". Их приблизительный вес, по оценкам экспертов, - около 2 тонн.
Армянский ковер, сотканный в 1890-х годах, изображает Ванкский собор в Новой Джуге в Иране.
Реакция аборигена Новой Гвинеи, впервые увидевшего белого человека. Фото сделано в 1930-х г.г.
"Лестница смерти" была построена цивилизацией инков 600 лет назад. По инки ней взбирались на гору Хуайна-Пикчу высотой более 4000 метров, чтобы строить там храмы и террасы.
Во времена римлян при строительстве дорог между крупными булыжниками клали "глаза тигра" - белые камешки, благодаря которым дорога была видна в темноте.
Древнеегипетское золотое кольцо с фигуркой кошки, сделанное в период с 1070 по 712 г.до н.э.
Несколько лет назад команда археологов, проводившая раскопки в мегалитической гробнице, толосе Монтелирио на юге Испании, обнаружили 25-сантиметровый кинжал, вырезанный из горного хрусталя, возрастом около 5000 лет. Кроме того, там были обнаружены 10 наконечников стрел, 4 ножевых лезвия и несколько заготовок для режущих изделий, также выполненных из хрусталя.
"Любовники из Хасанлу" умерли в районе 800 г.до н.э. Их тела были обнаружены в 1972 году. По словам экспертов, они умерли в объятьях друг друга и оставались в такой позе более 2800 лет.
Сравнение челюстей доисторической гигантской акулы-мегалодона, жившей примерно 23 - 3,6 миллиона лет назад, и современной большой белой акулы.
Череп атлета-олимпийца, увенчанный лавровым венком, найден в местечке Агиос Николаос на Крите и принадлежит к эллинистическому периоду. Лавр оказался более долговечным, чем человеческая плоть.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Какой загадочный человек этот Джованни!
Мало того, что он родился через 43 года после своей смерти, так еще и скульптуру сделал вообще за пределами этих дат..