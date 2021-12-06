30 фактов, которые сделают мир интереснее

Ступенчатый колодец Чанд Баори находится в деревне Абганери в индийском штате Раджастан. Построенный в IX веке, он предназначался для того, чтобы дать доступ к воде как можно большему числу людей сразу. Это один из самых глубоких и больших колодцев в Индии: в нем 13 этажей, а чтобы спуститься к воде, надо преодолеть 3500 ступеней.