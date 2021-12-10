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Пункт назначения: в Барнауле легковушка въехала в лесовоз, а водитель чудом остался жив

Пункт назначения: в Барнауле легковушка въехала в лесовоз, а водитель чудом остался жив (2 фото)

Автор:
10 декабря 2021 14:59
Сообщество : Автомир
Метки: авария   барнаул   водитель   выжил   интересное   фото   чудо   
244
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В Алтайском крае на трассе в сторону Рассказихи произошла авария в стиле "Пункта назначения". Легковушка въехала в лесовоз, который стоял на обочине. Водитель легкового автомобиля чудом остался жив.

Под Барнаулом легковушка залетела под прицеп "КамАЗа", груженного стволами деревьев. По сообщению очевидцев, "КамАЗ" стоял на дороге с выключенной "аварийкой" и водитель легкового авто просто его не заметил в сумерках. К счастью, водитель чудом остался жив. Он вылез через окно переднего сидения. Мужчина получил незначительные травмы.

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Метки: авария   барнаул   водитель   выжил   интересное   фото   чудо   
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3  комментария
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496
Сигизмунд Лазаревич 20 минут назад
где тут жесть?
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5k
Echo Минуту назад
Водилу Камаза жёстко наказать показательно
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696
Duke_kir Минуту назад
Фигня - один забил, другой провафлил
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