Пункт назначения: в Барнауле легковушка въехала в лесовоз, а водитель чудом остался жив

244
2
В Алтайском крае на трассе в сторону Рассказихи произошла авария в стиле "Пункта назначения". Легковушка въехала в лесовоз, который стоял на обочине. Водитель легкового автомобиля чудом остался жив.
Под Барнаулом легковушка залетела под прицеп "КамАЗа", груженного стволами деревьев. По сообщению очевидцев, "КамАЗ" стоял на дороге с выключенной "аварийкой" и водитель легкового авто просто его не заметил в сумерках. К счастью, водитель чудом остался жив. Он вылез через окно переднего сидения. Мужчина получил незначительные травмы.
Источник:
Ссылки по теме:
- 14-летней девочке, надругавшейся над школьницей, предъявили обвинение
- В Барнауле школьница бутылкой надругалась над 11-летней девочкой и сняла издевательства на видео
- Под Москвой зенитный ракетный комплекс попал в ДТП
- Эдвард Бил признался, что у него закончились деньги на выплаты пострадавшим
- В Барнауле дети вылетели из лопнувшего батута на трамвайные рельсы
11
Понравилось11
Новости партнёров