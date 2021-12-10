Пункт назначения: в Барнауле легковушка въехала в лесовоз, а водитель чудом остался жив

Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1

14-летней девочке, надругавшейся над школьницей, предъявили обвинение

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