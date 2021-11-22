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В Алтайском крае поезд несколько километров тащил легковушку

В Алтайском крае поезд несколько километров тащил легковушку (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 07:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Алтайский край   авария   авто   интересное   легковая   поезд   фото   
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21 ноября на железнодорожном переезде в барнаульском поселке Черницк водители увидели, как грузовой поезд тащит легковой автомобиль, который прицепился к составу.

ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что поезд остановили только возле Калманки. Это в нескольких километрах от переезда в Черницке. В автомобиле находился один мужчина. Он погиб, уточняет Telegram-канал "Инцидент Барнаул"

Позже в МВД уточнили, что ДТП случилось около 16:30 на железнодорожном переезде в районе поселка Ягодный (Барнаул). Автомобиль врезался в грузовой состав. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.

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Метки: Алтайский край   авария   авто   интересное   легковая   поезд   фото   
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Миша 36 минут назад
УМ на номере машины - это хорошо, но с водителем ей не повезло.
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2k
Sergius SPb 13 минут назад
Зайчиком решил?
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299
Сергей Викторович Полчаса назад
Как можно врезаться в грузовой состав??? Или со здоровьем что-то случилось, либо неадекват.
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