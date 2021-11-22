В Алтайском крае поезд несколько километров тащил легковушку

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21 ноября на железнодорожном переезде в барнаульском поселке Черницк водители увидели, как грузовой поезд тащит легковой автомобиль, который прицепился к составу.
ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что поезд остановили только возле Калманки. Это в нескольких километрах от переезда в Черницке. В автомобиле находился один мужчина. Он погиб, уточняет Telegram-канал "Инцидент Барнаул"
Позже в МВД уточнили, что ДТП случилось около 16:30 на железнодорожном переезде в районе поселка Ягодный (Барнаул). Автомобиль врезался в грузовой состав. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД.
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Метки: Алтайский край авария авто интересное легковая поезд фото
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