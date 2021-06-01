Блогер Эдвард Бил в апреле устроил большое ДТП на Садовом кольце. Пять автомобилей столкнулись по вине Audi RS6, за рулём которой сидел Эдвард.
В ДТП есть пострадавшие, и суд обязал блогера выплатить всем деньги. Одна девушка даже оказалась в реанимации после столкновения. В разговоре с LifeShot Эдвард заявил, что некоторые даже пытаются инсценировать свои травмы, чтобы получить компенсацию
«Я готов был закрывать вопросы по ремонту машин, в начале они были согласны. Они пытаются инсценировать потерпевших — „Мы тоже хотим 500 тысяч“. Но извините, я не банк», — рассказал Бил Telegram-каналу Life Shot..
Некоторые пострадавшие также увеличили суммы желаемых компенсаций, считая, что изначально мало запросили. Сначала пострадавшей была лишь Мария Артемова, но потом обычные прохожие начали приходить в больницы с ушибами пальца, чтобы получить деньги.
Муж пострадавшей Марии также заявил, что её состояние немного ухудшилось — упал уровень гемоглобина в крови.
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Не Эдвард Бил, а Эдуард Биль
Так тогда езжай по дорогам как не БАНК,а то хочу ездить как БАНК а выплачивать как Банк не хочу
Че он скулит, что денег нет? Он же визжал, что за один пост ему по 0.5-1лям платили.
Вощем не верю этому обсосу.
Если не хочет, пусть продает себя в анальное рабство какому нибудь гей-борделю, лет на 10. Может и расплатится.