В ДТП есть пострадавшие, и суд обязал блогера выплатить всем деньги. Одна девушка даже оказалась в реанимации после столкновения. В разговоре с LifeShot Эдвард заявил, что некоторые даже пытаются инсценировать свои травмы, чтобы получить компенсацию

«Я готов был закрывать вопросы по ремонту машин, в начале они были согласны. Они пытаются инсценировать потерпевших — „Мы тоже хотим 500 тысяч“. Но извините, я не банк», — рассказал Бил Telegram-каналу Life Shot..