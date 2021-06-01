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Эдвард Бил признался, что у него закончились деньги на выплаты пострадавшим

Эдвард Бил признался, что у него закончились деньги на выплаты пострадавшим (2 фото + 1 видео)

Автор:
01 июня 2021 18:34
Сообщество : Аварии
Метки: Эдвард Бил   авария   авто   выплатил   деньги   интересное   фото   
2306
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Блогер Эдвард Бил в апреле устроил большое ДТП на Садовом кольце. Пять автомобилей столкнулись по вине Audi RS6, за рулём которой сидел Эдвард.

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Метки: Эдвард Бил   авария   авто   выплатил   деньги   интересное   фото   
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28  комментариев
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13k
Агент Безопасной Национальности Час назад
А можно всех этих м*даков называть их настоящими именами, а не теми, которые они сами себе напридумывали?
Не Эдвард Бил, а Эдуард Биль
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690
Александр Минуту назад
За понты на оживленной улице нужно платить.
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1k
Роман Бумеров Минуту назад
Какая беда, ушлепка заставляют платить
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18k
С.В. 3 минуты назад
а почки продать?
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5k
Мистер Фикс 4 минуты назад
Лох всегда платит
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1k
Дмитрий 7 минут назад
Вот оно истинное лицо...чмо поганое..
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7k
Дмитрий Данилов 11 минут назад
А работать не пробовал?
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222
сеньер Леонсио 14 минут назад
Пусть стримы из под шконки ведёт,с соответствующим контентом за днонаты.
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10k
Alex 22 минуты назад
Понты надо оплачивать. А если денег не столько, сколько он проорал, то пусть ТВ посмотрит: там масса предложений от банков насчёт кредитов.
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−53
Galina foto 39 минут назад
Легко деньги пришли, еще легче ушли.
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663
taxcop 40 минут назад
Да нас рать на его проблемы…
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3k
Димка Смола/67 49 минут назад
Петух !!! Сдает назад !!! И Прошмандовка адвокат этот
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1k
Broscan 52 минуты назад
Но извините, я не банк !

Так тогда езжай по дорогам как не БАНК,а то хочу ездить как БАНК а выплачивать как Банк не хочу
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4k
Свирепый Бамбр 53 минуты назад
Не понимаю. Там что, 500 человек пострадало? Он же везде орал, что у него денег до .хуя !!!! Там всего 4 тачки, при чем у двух ремонта тыр по 200-300. Ок, пусть даже каждому выплатит еще по ляму моралки и купит новый ренж. Пострадавшей, пусть купит новую тачку и 5 лямов компенсации на лечение, итого, в 15 лямов укладывается с отмечанием в кабаке.
Че он скулит, что денег нет? Он же визжал, что за один пост ему по 0.5-1лям платили.
Вощем не верю этому обсосу.
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4k
samsr Час назад
Он даже не присел?
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2k
Frank Borman Час назад
Сейчас у него 2 почки и 2 глаза. А ведь можно жить и с одним. Пускай продает почку и глаз, чтобы выплатить ущерб, сученок сраный.
Если не хочет, пусть продает себя в анальное рабство какому нибудь гей-борделю, лет на 10. Может и расплатится.
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−134
sypernova Час назад
Ни чего. Когда всё закончится, опять будет свистеть жопой на камеру и зарабатывать миллионы
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361
Сергей Час назад
Так ему, уроду, и надо
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20k
hebpat 2 часа назад
Хайпонул так хайпонул
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1k
Chocolate Jesus 2 часа назад
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3k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Ваше очко, переходит в зрительный зал.
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