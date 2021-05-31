14-летней девочке, надругавшейся над школьницей, предъявили обвинение

14-летняя школьница в Барнауле избила и надругалась над 11-летней девочкой. Происходящее подруга школьницы сняла на видео и отправила матери пострадавшей. Подозреваемая была арестована.
На сайте следственного комитета сообщается, что 14-летней школьнице из Барнаула было предъявлено обвинение.
"Следственными органами СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение 14-летней школьнице в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).", - говорится на сайте.
Максимальная санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
При этом на сайте указано, что также возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Алтайского края и города Барнаула. Причиной стало здание, где произошёл инцидент. Оно давно должно быть снесено.
23 мая 14-летняя жительница Барнаула сначала избила, а потом надругалась над 11-летней девочкой. Подозреваемая была в компании своих сверстниц, которые снимали на видео все зверства.
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Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.
Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые.