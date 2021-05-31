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14-летней девочке, надругавшейся над школьницей, предъявили обвинение

14-летней девочке, надругавшейся над школьницей, предъявили обвинение (2 фото)

Автор:
31 мая 2021 12:42
Сообщество : Жить в России
Метки: 14-летняя девочка   барнаул   издевательства   интересное   фото   школьницы   
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14-летняя школьница в Барнауле избила и надругалась над 11-летней девочкой. Происходящее подруга школьницы сняла на видео и отправила матери пострадавшей. Подозреваемая была арестована.

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Метки: 14-летняя девочка   барнаул   издевательства   интересное   фото   школьницы   
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5  комментариев
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Том Сойер 58 минут назад
Эта сопливая мразь уже никогда человеком не станет, если только на органы пустить.....
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сеньер Леонсио 44 минуты назад
Надо снижать возраст уголовной ответственности за тяжкие преступления.
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2k
Serg 45 минут назад
Наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на срок не свыше шести лет.

Этой же категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а также остальным несовершеннолетним осужденным наказание назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.

Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые.
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11k
Eltiftel 49 минут назад
20 лет, даже как-то ... чересчур... мало...
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1k
Александр Сергеевич 49 минут назад
Пора сажать с 14-лет!
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