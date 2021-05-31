14-летней девочке, надругавшейся над школьницей, предъявили обвинение

На сайте следственного комитета сообщается, что 14-летней школьнице из Барнаула было предъявлено обвинение.

"Следственными органами СК России по Алтайскому краю предъявлено обвинение 14-летней школьнице в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).", - говорится на сайте.

Максимальная санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.

При этом на сайте указано, что также возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Алтайского края и города Барнаула. Причиной стало здание, где произошёл инцидент. Оно давно должно быть снесено.