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В Барнауле школьница бутылкой надругалась над 11-летней девочкой и сняла издевательства на видео

В Барнауле школьница бутылкой надругалась над 11-летней девочкой и сняла издевательства на видео (2 фото)

Автор:
26 мая 2021 14:23
Сообщество : Жить в России
Метки: барнаул   девочка   изнасилование   интересное   полиция   следствие   фото   школьницы   
4951
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В Барнауле группа школьников во главе с 14-летней девочкой надругались в заброшенном доме над 11-летней девочкой. 23 мая, находясь в компании сверстниц, школьница сначала избивала жертву, а после, схватив бутылку, изнасиловала её.

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Метки: барнаул   девочка   изнасилование   интересное   полиция   следствие   фото   школьницы   
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59  комментариев
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6k
sivanov1079 2 часа назад
Разобрать на органы. Людьми они уже не станут
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8k
Vacony 55 секунд назад
Это не продолжение этой истории 2018 года.. ?
https://govoritmoskva.ru/news/153242/https://govoritmoskva.ru/news/153242/
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1k
Vadims 5 минут назад
Компьютерные игры и фильмы виноваты! Ужесточитb выдачу бутылок!
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99
jan 6 минут назад
Не знаю где автор такое ищет и зачем, но нахрена это здесь выкладывать?
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1k
Andrey G 8 минут назад
Не такое уж и редкое явление для 90х годиков.
Если правда, то необходимо применять закон, там всё, что надо, стоит.
В целом, обычная статистическая погрешность, всегда есть мрази, творящие подобное. Но есть и победители международных олимпиад по математике, физики, кибернетике.
Одни ублюдки издеваются над жевотными, большинство скорее прыгнет за ними в ледяную воду, чтобы спасти.
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10k
BWSHARK 12 минут назад
Где пруфы? Автор любит накидать на вентилятор.
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17k
Zergos 16 минут назад
Отправить в мужскую зону
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335
Vlad 17 минут назад
На нары суку и надолго. И чтоб толчки чистила без перерыва.
И работать, работать и ещё раз работать, а деньги этой девочке в счёт морального и физического ущерба.
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6k
vitenok 18 минут назад
Что то одна чернуха пошла на сайте развлечений й и хорошего настроения.
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40k
Александр 19 минут назад
Если бы про мою дочь такое прислали, я бы не пошел в милицию, я бы выловил каждую тварь, которая там была, и проделал тоже самое с ними невзирая на пол и возраст, и пусть потом меня судят, мне бы было всеравно
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768
Кристофер Робин 19 минут назад
Это какой-то пиз.... ц, куда катится наше общество? Сами вдумайтесь "14 летняя" при чем "девочка" избивала другую и затем "надругалась над ней в сексуальном плане"?! 14 летняя девочка, изнасиловала бутылкой другую девочку, Карл! Я, у меня просто нет слов, нужно все стереть и строить цивилизацию заново.
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119
Сигизмунд Лазаревич 20 минут назад
Всю банду в самый лютый детский дом, где над ними так развлекаться будут до выпуска.
Родителей естественно лишить родительских прав и каждому по штрафу по 15 миллионов или реальному сроку лет в пять. Иначе это тупое бухающие стадо не поймёт, что за своими [мат] надо следить и заниматься воспитанием.
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9k
Василенко Татьяна 20 минут назад
Эту малолетнюю тварь на пожизненное вместе с родителями! И дружков/подружек тоже
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556
kuka 23 минуты назад
Нет слов. Остановите Землю - я сойду.
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3k
Александр Полчаса назад
такую мразоту надо давить. Беспощадно. Персонально я бы сажал таких на кол.
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58
Дмитрий Полчаса назад
Пора для таких случаев самосуд узаконить!
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21k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Читаю комментарии. А чего вы все так удивляетесь? Или вы впервые узнали, что такое буллинг (травля)? Этих случаев каждый день - сотни, просто не все такие умные, чтобы это снимать и выкладывать в сеть. Но проблема в том, что никто, ничего с этим не делают! Даже в школе о том, кто кого травит, знают и ученики, и учителя, но все абсолютно по барабану. А потом ребенка настолько затравят, что он берет ружье и начинает стрелять всех подряд, потому что всех ненавидит! Ну и конечно виноваты во всем потом компьютерные игры и фильмы.
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22
Дядя Витя Полчаса назад
Пример показали уфимские дознаватели.
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159
Алексей 39 минут назад
Все из за аниме
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−30
скрепоносец 45 минут назад
путенские птенцы подростают
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17k
nobody® 51 минуту назад
На днях видел группу детей разного возраста. Тот, что помладше, спрашивал у того, что постарше: "А ты когда-нибудь садился на бутылку?" Это же откуда-то из интернета, не иначе.
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