В Барнауле группа школьников во главе с 14-летней девочкой надругались в заброшенном доме над 11-летней девочкой. 23 мая, находясь в компании сверстниц, школьница сначала избивала жертву, а после, схватив бутылку, изнасиловала её.
На Алтае произошёл жуткий случай, поразивший своей жестокостью. 23 мая группа "детей" во главе с 14-летней школьницей отвели 11-летнюю девочку в заброшенный дом, где избили её, а также совершили "иные действия сексуального характера". Издевательства девочки снимали на телефон, а после отослали видео с истязанием матери пострадавшей, уточняет РИА Новости.
Ролик запрещён к распространению в соцсетях Следственным комитетом.
Личности подростков установлены, а подозреваемая 14-летняя школьница, которая насиловала бутылкой девочкой, задержана. Следователи возбудили уголовное дело, в ближайшее время будет решаться вопрос об аресте задержанной.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил разобраться в ситуации и помочь семье пострадавшей.
Источник:
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https://govoritmoskva.ru/news/153242/https://govoritmoskva.ru/news/153242/
Если правда, то необходимо применять закон, там всё, что надо, стоит.
В целом, обычная статистическая погрешность, всегда есть мрази, творящие подобное. Но есть и победители международных олимпиад по математике, физики, кибернетике.
Одни ублюдки издеваются над жевотными, большинство скорее прыгнет за ними в ледяную воду, чтобы спасти.
И работать, работать и ещё раз работать, а деньги этой девочке в счёт морального и физического ущерба.
Родителей естественно лишить родительских прав и каждому по штрафу по 15 миллионов или реальному сроку лет в пять. Иначе это тупое бухающие стадо не поймёт, что за своими [мат] надо следить и заниматься воспитанием.