На Алтае произошёл жуткий случай, поразивший своей жестокостью. 23 мая группа "детей" во главе с 14-летней школьницей отвели 11-летнюю девочку в заброшенный дом, где избили её, а также совершили "иные действия сексуального характера". Издевательства девочки снимали на телефон, а после отослали видео с истязанием матери пострадавшей, уточняет РИА Новости.

Ролик запрещён к распространению в соцсетях Следственным комитетом.