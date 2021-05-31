В Барнауле дети вылетели из лопнувшего батута на трамвайные рельсы

Утром 30 мая в Барнауле произошла трагедия. Сильный порыв ветра оторвал крепления батута и тот взлетел в воздух. Из-за высокого давления батут взорвался, и находившиеся там дети упали на землю.
В районе Докучаево возле одного из торговых центров из-за сильного ветра приподнялся батут. Крепления оторвались, а сама конструкция поднялась в воздух. В это время внутри находилось четверо детей, сообщает РИА Новости.
На следующих кадрах видно, как родители и прохожие пытаются достать детей их лопнувшего батута.
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Двое детей успели выпрыгнуть, но двух девочек откинуло на рельсы. Они упали с большой высоты. Сейчас оба пострадавших ребёнка в больнице в очень тяжёлом состоянии, уточняет Telegram-канал Mash.
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Обе девочки в тяжёлом состоянии. Одной из них три года, у неё диагностирован перелом позвоночника. Второй девочке четыре года, у нее перелом основания черепа, травмы легких и живота. Она была подключена к аппарату ИВЛ.
В СК по Алтайскому краю сообщили, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Тридцатого мая возле одного из торговых центров города Барнаула опрокинулся надувной батут, на котором находились дети. В результате двое детей получили травмы. По данному факту следственными органами СУ СК России по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Количество пострадавших и степень вреда, причиненного их здоровью, уточняется", - говорится в сообщении.
Наверное в каждом городе есть эти батуты, которые натыканы на каждом углу. Если приглядеться, то можно заметить, что почти каждый из этих батутов имеет кучу заплаток и закреплён довольно странным образом. Неужели можно пускать своих детей на такие "аттракционы"?
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Дай Бог девочкам поправиться.
сейчас власть имущие повыежываются устроят пару проверок по подобным местам. И [мат] не поменяется.
Ублюдки покалечили бедных малышей
Разум, это не то, что включается в первую очередь, когда ребенок пострадал.
...наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового... с одной стороны это не мало, с другой никакими штрафами не срастить позвоночник ребенку и не утешить родителей ребенка инвалида!
Что, расстреливать этих "предпринимателей"? Где, бля, предел человеческой жадности и глупости? КАК их искоренить?