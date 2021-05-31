В Барнауле дети вылетели из лопнувшего батута на трамвайные рельсы

Наверное в каждом городе есть эти батуты, которые натыканы на каждом углу. Если приглядеться, то можно заметить, что почти каждый из этих батутов имеет кучу заплаток и закреплён довольно странным образом. Неужели можно пускать своих детей на такие "аттракционы"?