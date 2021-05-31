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В Барнауле дети вылетели из лопнувшего батута на трамвайные рельсы

В Барнауле дети вылетели из лопнувшего батута на трамвайные рельсы (3 фото + 3 видео)

Автор:
31 мая 2021 09:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: барнаул   батут   батут взорвался   дети   интересное   трагедия   фото   
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Утром 30 мая в Барнауле произошла трагедия. Сильный порыв ветра оторвал крепления батута и тот взлетел в воздух. Из-за высокого давления батут взорвался, и находившиеся там дети упали на землю.

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Метки: барнаул   батут   батут взорвался   дети   интересное   трагедия   фото   
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14  комментариев
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15k
Денис 47 минут назад
ну что, думается, что владельцу аттракциона и администратору придётся поехать отдохнуть на пяток лет.
Дай Бог девочкам поправиться.
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−39
Fedor 7 минут назад
Посадить на батут хозяев данного батута и повторить "аттракцион"
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3k
Urlauber 18 минут назад
Бедные дети..
сейчас власть имущие повыежываются устроят пару проверок по подобным местам. И [мат] не поменяется.
Ублюдки покалечили бедных малышей
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1k
Александр Туманов 20 минут назад
Три года девчушке перелом позвоночника, жалко ребёнка вот так по чьей то халатности всю жизнь испортили!
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529
Татьяна Юсова Полчаса назад
Заасфальтированная площадка около торгового центра. К чему там крепиться? Это надо было асфальт сверлить и углублять в землю крепежи. Разве владельцы торгового центра разрешат портить асфальт? Нет конечно! Но кто-то дал разрешение на установку батута на асфальте. Вопрос - кто?
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0
Vladislav Татьяна Юсова 6 минут назад
Я видел, как ребята, которые привезли такой батут, вместе с ним привезли распиленные на две части блоки ФБС и к ним крепили. Закрепить можно и на асфальте без его повреждения. Главное захотеть.
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1k
maloy Полчаса назад
Нахр@на они их брали на руки. Ни вкоем случае случае нельзя. Упали, не поднимать до приезда скорой.
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0
Vladislav maloy 11 минут назад
Когда с ребенком случается что-то не очень хорошее, любой родитель несется сломя голову, поднять, обнять, успокоить. Никто и никогда не думает, что случился лютый 3,14здец, что ребенка нельзя трогать как бы не хотелось.
Разум, это не то, что включается в первую очередь, когда ребенок пострадал.
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28k
Fat Lynx 40 минут назад
Что не день, то пи-з-дец... Какой-то уже критический уровень пох-у-и-зма и наплевательства! Сейчас бабосов срубить, а потом хоть трава не расти!
...наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового... с одной стороны это не мало, с другой никакими штрафами не срастить позвоночник ребенку и не утешить родителей ребенка инвалида!
Что, расстреливать этих "предпринимателей"? Где, бля, предел человеческой жадности и глупости? КАК их искоренить?
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16k
sanchesS80 40 минут назад
Что то мне кажется что он улетел от сильного ветра и из-за того что недостаточно сильно прикрепили к земле. На первом видео видно что ветер сильный.
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644
Вадим Иванов 47 минут назад
И сразу внизу вывод -сидите дома. Атракционы должны быть! И за ними должны следить вот и все.
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