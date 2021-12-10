FISHKINET
Сообщество Криминал 1036 постов • 289 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву

Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву (2 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 13:51
Сообщество : Криминал
Метки: Галявиев   казань   обвинение   расстрел   школа   экспертиза   
1597
2
1

Массовому убийце не удалось закосить под дурачка, его признали вменяемым. И почти наверняка остаток жизни он проведет за решёткой.

Сегодня утром Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, который 11 мая устроил бойню в казанской гимназии №175. По результатам психолого-психиатрической экспертизы, он признан вменяемым и подлежащим к уголовному наказанию.


Таким образом, Галявиеву придется отвечать перед законом сразу по четырём тяжким статьям.


«На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям УК РФ - убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества», - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Что касается самого Галявиева, то как сообщают СМИ, свою вину он полностью признал, раскаялся и заявил, что попал под влияние "одной из деструктивных субкультур" в Сети (речь, скорее всего, о так называемых колумбайнерах).


В скором времени начнется ознакомление с материалами дела потерпевших, а затем обвиняемого и его адвоката. Последнему не позавидуешь.

Напомним, что от рук Галявиева погибли 7 учеников и две учительницы. Потерпевшими были признаны 600 человек.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Галявиев   казань   обвинение   расстрел   школа   экспертиза   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
30
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Максим 2 часа назад
И все таки мораторий на смертную казнь это глупость. Мы начали изображать из себя излишне человечных и толерантных.
А смысл? Зачем такой человек нужен обществу? Стать вечным бременем и отправлять к нему различных правозащитников, что бы спрашивали как опорожнил кишечник и как поел? Не холодно ли ему и не слишком ли давит ему роба.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 17)
2k
Sergius SPb 2 минуты назад
Какая гуманность к убийце. Нежно(почти) взять, кормить,поить,лечить,содержать....
Нежно следствие вести,предъявлять обвинение,суд,слушания, такое шоу......
Не надо живым брать, кончать на месте и все.
А лучше принародно на веревке за шею вешать. А труп в канаву.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
zz 9 минут назад
Что можно решать пол года когда всё ясно? Создается впечатление что ждали когда начнут отмазывать? А не "занесли"-нищие оказались и диаспора не подписалась. А теперь общество до конца жизни будет оплачивать еще одного убийцу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
951
Хансон Абадир 51 минуту назад
казнить его и делов то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Евгений 53 минуты назад
А что можно было полгода выяснять? Всё же есть, все записи, признания - максимум неделю на психическую экспертизу и за решетку (лучше бы конечно ё*нуть, но закон есть закон).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Руслан Час назад
Ему же ногу вроде отпилили (часть по-крайней мере). Раскаялся, то есть не такой уж идейный типа Брейвика и "иконой" для таких же ублюдков не станет, что очень хорошо. А хорошо потому, что вскоре про него все забудут и будет он коротать пожизненное на одной ноге
Вот пусть и мучается. Пристрелить - слишком гуманно для такой мрази.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Седой Час назад
Когда была смертная казнь они тоже годами сидели и каждого шороха боялись, думали что за ним идут. Ожидание страшнее чем сам приговор мне кажется
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
сеньор Леонсио Час назад
Медленно разбирать на органы.Роговицу изъять,через год почку,потом костный мозг,и за границу толкать,нам этого говна не надо. А пока сидит,прямые трансляции его вести в Тик-токе,и чтобы любой желающий мог ему посреди ночи "слова любви и поддержки" посреди ночи проорать,ну или просто - гори в аду громким шепотом сказать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
175
Шурман 2 часа назад
Жаль смертную отменили , но и на пожизненном ему будет не сладко , думаю сам откинется или помогут .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1 СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка СМИ опубликовали фото с обысков в квартире казанского стрелка Первоклассника обвинили в соучастии в расстреле школьников в Казани Первоклассника обвинили в соучастии в расстреле школьников в Казани Обнародованы неизвестные ранее показания казанского стрелка Галявиева Обнародованы неизвестные ранее показания казанского стрелка Галявиева Казанский стрелок заработал на ружье, играя в Counter Strike Казанский стрелок заработал на ружье, играя в Counter Strike "Ты не бог, ты - гнида": россияне рассказали, что думают о казанском стрелке "Ты не бог, ты - гнида": россияне рассказали, что думают о казанском стрелке
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56022



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Зачем водители советских автобусов перематывали руль пластиком
0
202
Зачем водители советских автобусов перематывали руль пластиком
Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах
7
147
Смешно и грустно, или вся суть межполовых отношений в мемах и твитах
Набирающие популярность в сообществах
Как справиться с утренней нервозностью?
1
7
Как справиться с утренней нервозностью?
9 декабря в России отмечают День героев Отечества
0
26
9 декабря в России отмечают День героев Отечества
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно
1
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#люди#картинки#полиция#позитив#дтп#аварии#сша
#фото#прикол#история#Россия#новости#автомобили#Разное#автомир#смешно#авто аварии
#интересно#ватермарк#приколы#Ynews#подборка#кино#интересное#Москва#СССР#еда

На что жалуетесь?

Вернуться