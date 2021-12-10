Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву

Что касается самого Галявиева, то как сообщают СМИ, свою вину он полностью признал, раскаялся и заявил, что попал под влияние "одной из деструктивных субкультур" в Сети (речь, скорее всего, о так называемых колумбайнерах).





В скором времени начнется ознакомление с материалами дела потерпевших, а затем обвиняемого и его адвоката. Последнему не позавидуешь.