Массовому убийце не удалось закосить под дурачка, его признали вменяемым. И почти наверняка остаток жизни он проведет за решёткой.
Сегодня утром Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Ильназу Галявиеву, который 11 мая устроил бойню в казанской гимназии №175. По результатам психолого-психиатрической экспертизы, он признан вменяемым и подлежащим к уголовному наказанию.
Таким образом, Галявиеву придется отвечать перед законом сразу по четырём тяжким статьям.
«На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям УК РФ - убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества», - сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Что касается самого Галявиева, то как сообщают СМИ, свою вину он полностью признал, раскаялся и заявил, что попал под влияние "одной из деструктивных субкультур" в Сети (речь, скорее всего, о так называемых колумбайнерах).
В скором времени начнется ознакомление с материалами дела потерпевших, а затем обвиняемого и его адвоката. Последнему не позавидуешь.
Напомним, что от рук Галявиева погибли 7 учеников и две учительницы. Потерпевшими были признаны 600 человек.
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А смысл? Зачем такой человек нужен обществу? Стать вечным бременем и отправлять к нему различных правозащитников, что бы спрашивали как опорожнил кишечник и как поел? Не холодно ли ему и не слишком ли давит ему роба.
Нежно следствие вести,предъявлять обвинение,суд,слушания, такое шоу......
Не надо живым брать, кончать на месте и все.
А лучше принародно на веревке за шею вешать. А труп в канаву.
Так что - долгих долгих лет ему.