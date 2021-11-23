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Силовики пресекли нападение на учебное заведение в Казани

Силовики пресекли нападение на учебное заведение в Казани (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 18:19
Сообщество : Криминал
Метки: Украина   казань   стрелок   фсб   школа   
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Задержан несовершеннолетний. На допросе он признался, что к убийствам его подталкивал гражданин Украины.

Парень вел переписку в Telegram с Ярославом Овсюком. Тот и «надоумил» его напасть на школу.

В ходе обысков силовики из ФСБ нашли пневматическую винтовку. Юный отморозок планировал переделать ее под боевые патроны.

Также он внимательно изучал все случаи нападений на школы. Очень его интересовали эти вопросы.


Сейчас на него завели дело о подготовке к массовому убийству. Если не упекут в дурдом, то в зоне его встретят с распростертыми объятиями.

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Метки: Украина   казань   стрелок   фсб   школа   
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3k
Egoro 2 часа назад
Я в оружии разбираюсь немного, не спец, конечное, так армия + служба, поэтому не могу понять, как воздушку можно переделать в боевое оружие. Если есть спецы, в двух словах не подскажите? П.С. чертежей и подробностей не нужно.
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1k
Руслан Новак 18 минут назад
Бред какой-то. Пацан в 14 лет переделывает воздушку в мелкашку?! Загадочный инструктор с Украины! Хотя по нынешним временам от ФСБ другого ожидать не приходится. Как он интересно собирался применять эту чудо мелкашку? Как её быстро перезарядить, все будут в это время стоять как мишени в тире? Что за бред тут написан?
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12k
Евгений 23 минуты назад
Лоха с воздушкой пресекли. А вот реальных отморозков - про*бали.
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4k
dikijnub Полчаса назад
У нынешней молодёжи слишком много свободного времени. Вот и бесятся с жиру. Этот 14-тилетний балбес мог бы 2-3 часа в день подрабатывать, тогда бы и всякая хрень в голову не лезла.
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29k
Fat Lynx 49 минут назад
Не представляю как можно переделать пневматику под боевые... даже под мелкашку, не говоря уже под больший калибр.
Для 16/12 калибров прямыми руками делается за час одностволка из водопроводных труб, но чтоб пневматику...
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19k
Юрий Час назад
Как переделать пневматику под боевые патроны? Ствол рассверлить?
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2k
Frank Borman Час назад
Силовики поймало слабовика. Слабовик заявил, что хотел напасть на учебное заведение, но оказался слишком слаб для этого. Кишка у него была тонка.
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176
Vad Час назад
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10k
Star Link Час назад
Ну дык, раньше во всем были виновны евреи, а теперь украинцы...
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−36
User_1843265 Час назад
О дааа такой милаха на зоне у мужиков , годами не видевших баб, будет пользоваться ажиотажным спросам аки порнодива !!!!!
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120
DoctorBetruger 2 часа назад
На кого рассчитан этот полоумный бред? Пневматику под боевой патрон? Еще и Украину приплели (фигли - это ж еще по звездочке получат - как-никак террорист международного масштаба готовился!)... Разве "визитки Яроша" не хватает.
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422
Mixan 2 часа назад
Если не упекут в дурдом, то в зоне его встретят с распростертыми объятиями.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Вот это обязательно будет и хотелось бы чтобы об этом рассказывали в СМИ и школах показывали и рассказывали ..Как живется ублюдкам в зоне и что с ними там делают ..А то думают ,что херои такие и типо романтика "киллеров"
Вот еще бы поймать этого сученка( с украины) ,который надоумил малолетнего дибила и отстрелять по тихому и заодно call-центры подорвать ..Зла не хватает мужики ,что творится
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3k
мемфрид 2 часа назад
Вот так растишь дитё, а оно в монстра превращается...
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