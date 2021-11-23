Силовики пресекли нападение на учебное заведение в Казани

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Задержан несовершеннолетний. На допросе он признался, что к убийствам его подталкивал гражданин Украины.
Парень вел переписку в Telegram с Ярославом Овсюком. Тот и «надоумил» его напасть на школу.
В ходе обысков силовики из ФСБ нашли пневматическую винтовку. Юный отморозок планировал переделать ее под боевые патроны.
Также он внимательно изучал все случаи нападений на школы. Очень его интересовали эти вопросы.
Сейчас на него завели дело о подготовке к массовому убийству. Если не упекут в дурдом, то в зоне его встретят с распростертыми объятиями.
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Для 16/12 калибров прямыми руками делается за час одностволка из водопроводных труб, но чтоб пневматику...
Пуля мелкашки ( 5.6 ) в стволе застрянет. Тем более в винтовке, ствол длинный.
Правда, на видео калибр 4,5 мм, вот с ее переделкой, думаю, высосано из пальца. Либо парень дурачок, и собирался дульнозарядку сделать.
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Вот это обязательно будет и хотелось бы чтобы об этом рассказывали в СМИ и школах показывали и рассказывали ..Как живется ублюдкам в зоне и что с ними там делают ..А то думают ,что херои такие и типо романтика "киллеров"
Вот еще бы поймать этого сученка( с украины) ,который надоумил малолетнего дибила и отстрелять по тихому и заодно call-центры подорвать ..Зла не хватает мужики ,что творится