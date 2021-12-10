Забавные моменты, которые можно увидеть в мультфильме "Ишь ты, Масленица", если смотреть его внимательно

Мультфильмы армянского мультипликатора Роберта Саакянца это нечто очень годное. Ребенку смотреть эти мультфильмы интересно, а уж взрослому тем более.
Больше всего, как мне кажется, удивляют мультипликационные переходы, как, к примеру, в мультфильме "Кто расскажет небылицу", где едва успеваешь следить за рассказом, так как меняются формы и размеры, или же трансформации Эээха в мультфильме "Ух ты, говорящая рыба!".
Да и вообще мультфильмы серии "сказки" у Роберта Саакянца наполнены забавными мелочами, которые придают мультфильмам некоторую "комедийность".
Особо мне нравился мультфильм "Ишь ты, Масленица!". Очень смешной мультик 1985 года. Если смотреть его внимательно, то можно найти несколько отсылок и просто забавных вещей.
- сразу видно, что в этом мультфильме участвуют те же старик со своей женой, что и в мультфильме, который вышел на 2 года раньше "Ух ты, говорящая рыба!". Но в том мультфильме у них еще нет смышленого мальчика, а потому им помогает говорящая рыба.
- а мальчик сначала появляется в мультфильме "В синем море, в белой пене", а потом уже в "Масленице". Старик, видимо, его дед или отец.
- собака, которая сидит на вышке и охраняет территорию, даже отдает честь.
- чтобы зритель увидел, что сторожиха не особо умная женщина, показано, как она вместо подписи в получении масла ставит крестик.
- а хитрый помещик рядом дописывает нолик, чтобы потом спросить не за 1, а за 10 единиц выданного на хранение масла. Теперь представляем его жадность (даже не смотря на то, что он требует плату за новый снег, хотя за прошлогодний уж уплачено).
- надпись на складе выполнена на двух языках. Судя по "конечной букве", события мультфильма происходят во времена Российской Империи. Надпись продублирована на армянском языке.
- когда помещик заходит в дом, то там на долю секунды видно, что кошки целуются перед зеркалом в неприличной позиции.
- когда помещик разозлился, он начинает превращаться в одну из форм Эээха из предыдущего мультфильма.
- собака охранник играет на губной гармошке "Ду либер Августин", на вышке появляется пулемет и прожектор. А уж не эхо ли это к мировой войне (а не к первой ли)? Интересная шуточка.
- а еще в этом мультфильме звучит та же музыка, что и в мультфильме "В синем море, в белой пене".
Источник:
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Огромный плюс таким мультам! Мой сын (9 лет) ухахатывался над ним, когда смотрел!
- Масленица приходил и забрал.