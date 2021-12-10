Забавные моменты, которые можно увидеть в мультфильме "Ишь ты, Масленица", если смотреть его внимательно

Мультфильмы армянского мультипликатора Роберта Саакянца это нечто очень годное. Ребенку смотреть эти мультфильмы интересно, а уж взрослому тем более.

Больше всего, как мне кажется, удивляют мультипликационные переходы, как, к примеру, в мультфильме "Кто расскажет небылицу", где едва успеваешь следить за рассказом, так как меняются формы и размеры, или же трансформации Эээха в мультфильме "Ух ты, говорящая рыба!".